బతుకమ్మ సంబురాల షెడ్యూల్​ విడుదల - రాష్ట్రస్థాయి వేడుకలకు ఏర్పాట్లు

బతుకమ్మ పండుగను పెద్దఎత్తున్న నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం సన్నద్ధం - సంబురాలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్​ విడుదల చేసిన సర్కారు - రేపటి నుంచి రాష్ట్రస్థాయి వేడుకలకు ఏర్పాట్లు

Bathukamma Celebrations schedule 2025
Bathukamma Celebrations schedule 2025 (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 20, 2025 at 8:21 PM IST

3 Min Read
Bathukamma Celebrations schedule 2025 : తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు అద్దంపట్టే బతుకమ్మ పండగను పెద్దఎత్తున నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆయా ప్రాంతాల్లో ఈమేరకు ఏర్పాట్లను చేస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించిన షెడ్యూల్‌ను విడుదల చేసింది. ఈనెల 21వ తేదీన హైదరాబాద్ నగర శివారులో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. అదే రోజు సాయంత్రం హనుమకొండలోని చారిత్రక వేయి స్తంభాల ఆలయం ప్రాంగణంలో రాష్ట్రస్థాయి బతుకమ్మ వేడుకలకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు.

బతుకమ్మ సంబురాల షెడ్యూల్​ ఇదే :

  • 22వ తేదీన హైదరాబాద్‌లోని శిల్పరామం, మహబూబ్‌నగర్‌లోని పిల్లలమర్రి వద్ద బతుకమ్మ సంబరాలు నిర్వహించనున్నారు.
  • 23వ తేదీన నాగార్జునసాగర్‌లోని బుద్ధవనం, 24న భూపాలపల్లి జిల్లాలోని కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర ఆలయం, కరీంనగర్‌ సిటీ సెంటర్‌లో వేడుకలు నిర్వహించనున్నారు.
  • 25వ తేదీన భద్రాచలం, అలంపుర్‌ జోగులాంబ ఆలయాల్లో బతుకమ్మ పండగ చేయనున్నారు.
  • 26న నిజామాబాద్‌లో జిల్లాలోని అలీసాగర్‌, మెదక్‌, ఆదిలాబాద్‌లలో సంబరాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు. ఆ రోజు ఉదయం హైదరాబాద్‌ నగరంలోని నెక్లెస్‌ రోడ్‌లో సైకిల్‌ ర్యాలీ ఉంటుంది.
  • 27వ తేదీన ఉదయం నెక్లెస్‌ రోడ్‌లో మహిళల బైక్‌ ర్యాలీ, సాయంత్రం ఐటీ కారిడార్‌లో బతుకమ్మ కార్నివాల్‌ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి.
  • 28న నగరంలోని ఎల్బీ స్టేడియంలో 50 అడుగుల బతుకమ్మ, 10 వేల మందికిపైగా మహిళలతో గిన్నిస్‌ వరల్డ్‌ రికార్డే లక్ష్యంగా పెద్దఎత్తున వేడుకలు నిర్వహించనున్నారు.
  • 29న పీపుల్స్‌ ప్లాజాలో ఉత్తమ బతుకమ్మ పోటీలు, స్వయం సహాయక సంఘాలతో(ఎస్​హెచ్​జీ) కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నారు. రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్‌ అసోసియేష‌న్స్, హైదరాబాద్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌ అసోసియేషన్‌ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్‌, రంగారెడ్డి ప్రాంతంలో బతుకమ్మ సంబరాలు ఉంటాయి.
  • 30న నగరంలోని ట్యాంక్‌బండ్‌పై గ్రాండ్ ఫ్లోరల్ పరేడ్, వింటేజ్ కార్ల ర్యాలీ, బతుకమ్మ లైటింగ్ ప్రదర్శన, జ‌ప‌నీయుల‌ ప్రదర్శన (ఇకెబానా), సెక్రటేరియట్‌పై 3డీ మ్యాప్ లేజర్ షో కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నారు. ఈ నెల 25వ తేదీ నుంచి 29వ తేదీ వరకు హైదరాబాద్ స్టేట్ ఆర్ట్ గ్యాలరీలో బతుకమ్మ ఆర్ట్‌ క్యాంప్‌ ఉంటుంది.

తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు అద్దం : మన విశిష్ఠ సంస్కృతీ సంప్రదాయాలు, ఆచార, వ్యవహారాల్ని చాటి చెప్పేవి పండుగలు, పర్వదినాలు. వాటిలోనూ ఒక్కో పండుగది ఒక్కో విశిష్టత, ప్రత్యేకత అని చెప్పవచ్చు. అందులో తెలంగాణాకే ప్రత్యేకమైన పండగ బతుకమ్మ పండుగ. బతుకునే తల్లిగా భావించే సంస్కృతికి నిలువుటద్దంలా నిలుస్తుంది ఈ విశిష్ఠమై వేడుక. ప్రకృతి నుంచి వచ్చే పూలను దేవతగా కొలిచే అపురూప వేడుక బతుకమ్మ. ఇందులో భాగంగా తీరొక్కపూలను బతుకమ్మగా పేర్చి మహిళలంతా ఒక్కచోట చేరి జీవితపాఠాలను పాటలుగా ఆలపిస్తారు. ఆశ్వీయుజ మాసం అమావాస్య రోజున బతుకమ్మ పండుగ ప్రారంభమవుతుంది. ఆ రోజును పెత్తరామాస, పెద్దల అమావాస్య, మహాలయ అమావాస్య అని కూడా అంటారు. 9 రోజుల పాటు సాగే ఆ వేడుకలకు ముస్తాబయింది తెలంగాణ రాష్ట్రం.

ఊరు వాడ సందడి వాతావరణంలో : బంధువులు, చిన్ననాటి స్నేహితులను కలుసుకోవడమే కాకుండా, కష్టసుఖాలూ పంచుకునే వేదిక బతుకమ్మ అని చెప్పవచ్చు. ఎక్కడెక్కడో ఉన్న ఆడపడుచులు బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంగా పుట్టింటికి చేరుకుంటారు. అందుకే ఈ రోజుల్లో ఎక్కడ చూసినా తెలంగాణ ఆడబిడ్డలందరి ముఖాల్లో కొత్తకాంతులు కనిపిస్తుంది. చిన్నా పెద్ద మహిళలంతా కనువిందు చేసే పట్టుచీరలు, పరికిణీలు, లంగా ఓణీలను ధరించి, తలనిండా అందమైన రంగురంగుల పూలతో చేసుకునే అలంకరణ తెలుగు వారికే సొంతమైన ప్రత్యేకమైన అందాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ అలంకరణలో ఆడపడుచులంతా బతుకమ్మ ఎత్తుకుని వీధుల గుండా సామూహికంగా నడిచే అద్భుత దృశ్యం తెలంగాణ రాష్ట్ర గ్రామీణ సంస్కృతి, సామరస్యానికి, సమైక్యతకు అద్దం పడుతుంది.

