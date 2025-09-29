పల్లెల్లో ఇక నాటుకోళ్ల సందడే సందడి
రైతులు, మహిళలు, యువతకు ఉపాధి లక్ష్యం - తిన్నవారికి ప్రొటీన్లు, పెంచిన వారికి ఆదాయం అందుతుందనే భావనతో నాటుకోళ్ల పెంపకం - తక్కువ పెట్టుబడితో పెరట్లో, వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లో కోళ్ల షెడ్ల ఏర్పాటు
Published : September 29, 2025 at 7:02 PM IST
CocKs in Telanagana Villages : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని గ్రామాల్లో యువతకు, మహిళలకు కొత్త ఆదాయ మార్గాలను సృష్టించడానికి, రైతులకు అదనపు రాబడిని కల్పించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూతన, సంప్రదాయ విధానాలను శరవేగంగా అన్వేషిస్తోంది. అందులో భాగంగా తిన్నవారికి ప్రొటీన్లు, పెంచిన వారికి ఆదాయం అందుతుందనే భావనతో నాటుకోళ్ల పెంపకాన్ని భారీ ఎత్తున చేపట్టాలని సర్కారు నిర్ణయించింది.
గతంలో ప్రతి పల్లెలో భారీ సంఖ్యలో నాటుకోళ్లు ఉండేవి. కాలక్రమంలో వాటి సంఖ్య గణనీయంగా పడిపోయింది. జాతీయ పశుగణన గణాంకాల ప్రకారం తెలంగాణలో 2014లో 8,20,134 నాటుకోళ్లు ఉండగా 2025 నాటికి 5,10,552 తగ్గాయని తెలిపింది. మరోవైపు పట్టణాల్లో నాటుకోడి మాంసానికి పెద్ద ఎత్తున గిరాకీ ఉంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి గ్రామంలో ఉచితంగా కోళ్ల పంపిణీకి కార్యాచరణ సిద్ధం చేసింది.
అధికారులు ఏమేం చేస్తారంటే
- వ్యవసాయ, పశుసంవర్ధక, గ్రామీణాభివృద్ధి, ఉద్యాన, పంచాయతీరాజ్ శాఖలతోపాటు సంబంధిత విశ్వవిద్యాలయాల ద్వారా ఈ నాటుకోళ్ల పెంపకం పథకాన్ని అమలు చేస్తారు.
- దళిత, గిరిజనుల కుటుంబాలకు ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ కింద కోళ్లను ఇస్తారు. ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటికే ములుగు, నల్గొండ, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లో దళితులు, గిరిజనులకు ఆరు వేల చొప్పున నాటుకోళ్లను అధికారులు పంపిణీ చేశారు.
- రైతులు తక్కువ పెట్టుబడితో పెరట్లో, వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లో కోళ్ల షెడ్లను ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. గుడ్లు, మాంసం వార సంతల్లో, స్థానిక మార్కెట్లలో అమ్మకాల ద్వారా సులభంగా లాభాలు పొందవచ్చు.
- షెడ్లను జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం కింద నిర్మించుకోవచ్చు. మదర్ యూనిట్ కింద పెద్దషెడ్ నిర్మాణానికి రూ.3 లక్షలను ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. దీనిలో కోడిపిల్లలను పెంచి గ్రామంలో ఇతరులకు పెంపకం కోసం ఇస్తారు. చిన్న యూనిట్లకు రూ.లక్ష వరకు ఇస్తారు. ఈ మేరకు రాయితీపై కోళ్లను, కిసాన్ క్రెడిట్కార్డుల ద్వారా లోన్ సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తారు.
- రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహిళాశక్తి పథకం కింద ప్రతి మండలానికి రెండు చొప్పున యూనిట్లు, 100 చొప్పన చిన్న యూనిట్లను మంజూరు చేస్తోంది. దీనికి అవసరమైన లోన్ సౌకర్యాన్ని గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ అందజేస్తుంది.
"నేను ఎకరం భూమిలో మిర్చి పంట పండిస్తున్నా. ఉపాధి హామీ పథకం కింద రూ.3 లక్షలతో మదర్ యూనిట్ షెడ్ నిర్మించుకున్నాను. అందులో ప్రస్తుతం 500 నాటు కోడి పిల్లలను పెంచుతున్నా. ఖర్చులు పోను నెలకు రూ.50 వేల వరకు ఆదాయం వస్తోంది. దీంతో ఖర్చులు సులభంగా తీరుతున్నాయి." - వలస శివ, శంకరరాజుపల్లి, ములుగు జిల్లా
తక్కువ శ్రమ, ఎక్కువ ఆదాయం : నాటుకోడి పెంపకం మహిళా సంఘాలకు మంచి ఆదాయ మార్గంగా మారనుంది. మార్కెట్లో వీటి మాంసానికి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉండటంతో మహిళలు కూడా నాటుకోళ్ల పెంపకానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. సెర్ప్ అధికారులు మహిళా సంఘాలకు నాటుకోడి పిల్లలను పంపిణీ చేయనున్నారు. మహిళా సంఘాలకు సెర్ప్ ద్వారా నాటుకోళ్ల యూనిట్లు అందించనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. ఇంటి దగ్గరే ఉంటూ మహిళలు తక్కువ శ్రమతో ఈ కోళ్ల పెంపకంతో ఎక్కువ ఆదాయం పొందవచ్చని చెబుతున్నారు. దీంతో కోళ్ల పెంపకానికి మహిళలు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
