ETV Bharat / state

ఈనెల 16న రాష్ట్ర మంత్రిమండలి సమావేశం - ఈ విషయాలపై చర్చించే అవకాశం

ఈనెల 16న భేటీ కానున్న తెలంగాణ కేబినెట్ - నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులు, బీసీ రిజర్వేషన్లు, పలు అంశాలపై చర్చించే అవకాశం - నీటిపారుదల శాఖ ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి ఉత్తమ్ సమీక్ష

Cabinet Meeting Telangana
Cabinet Meeting Telangana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 11, 2025 at 7:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Cabinet Meeting Telangana : రాష్ట్ర మంత్రిమండలి ఈనెల 16న సమావేశంకానుంది. ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి సమావేశం నిర్వహించాలని గతంలో కేబినెట్ నిర్ణయించింది. అయితే వరదలు, బీసీ రిజర్వేషన్ల హడావిడి తదితర కారణాలతో కొంతకాలంగా ఈ సమావేశాలు జరగలేదు. కాగా ఈనెల 16న కేబినెట్ సమావేశం జరపాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

దీనిలో ప్రధానంగా ఎస్​ఎల్​బీసీ సొరంగం పనులు ప్రారంభించడంపై చర్చించే అవకాశం ఉంది. దీనితో పాటు వివిధ ప్రాజెక్టుల అంచనాలు పెంచడం, మేడిగడ్డ బ్యారేజ్‌ పునరుద్ధరణ పనులు, తమ్మిడిహట్టి వద్ద నిర్మాణం, సమ్మక్క-సారక్క ఆనకట్ట, దేవాదుల ఆరో ప్యాకేజీ వంటి అంశాలపై మంత్రివర్గం చర్చించే అవకాశం ఉంది. కేబినెట్‌కు సమర్పించే అవకాశాలపై నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి అధికారులతో చర్చించారు. గిగ్ వర్కర్ల సంక్షేమ చట్టం, టీ-ఫైబర్ విస్తరణ, మూసీ ప్రాజెక్టు, ఫ్యూచర్ సిటీకి సంబంధించిన అంశాలు మంత్రివర్గ భేటీలో ప్రస్తావనకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

తెలంగాణ కేబినెట్ సమావేశంCOUNCIL OF MINISTERS MEETING TGDISCUSSION ON SLBC IN CABINETTELANGANA CABINETCABINET MEETING TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ఆయన కళ్లతో చూస్తే అక్కడ 10 బంగ్లాలు కనిపిస్తాయి! - రూ.450 కోట్ల ఆస్తికి ప్లాన్

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.