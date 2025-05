ETV Bharat / state

సమ్మెకు సిద్ధమైన ఆర్టీసీ కార్మికులు - ఎల్లుండి నుంచి బస్సులు ఆపేస్తామని కవాతు - RTC WORKERS HUGE MARCH IN HYDERABAD

RTC Workers huge march in Hyderabad ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 5, 2025 at 5:17 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 5:27 PM IST 2 Min Read

RTC Workers Huge March in Hyderabad : ఆర్టీసీలో సమ్మె తప్పేలా కనిపించడం లేదు. ఉదయం రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ చర్చలు జరిగినా, అవి ఫలవంతం కాకపోవడంతో బస్సుల నిలిపివేత తప్పదని ఆర్టీసీ జేఏసీ ప్రకటించింది. ఈనెల 7వ తేదీ అర్థరాత్రి నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని బస్సులు నిలిపివేస్తామని జేఏసీ నాయకులు తెలిపారు. ఈ మేరకు సమ్మె సన్నద్ధతలో భాగంగా భారీ ఎత్తున కార్మికులతో కవాతు నిర్వహించింది. ఆర్టీసీ కళాభవన్‌ నుంచి ప్రారంభమైన ఈ కవాతు బస్‌ భవన్‌ వరకు కొనసాగింది. తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని పలుమార్లు తెలంగాణ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లామని, విధిలేని పరిస్థితుల్లోనే సమ్మె నోటీసులు ఇచ్చామని ఆర్టీసీ జేఏసీ ఛైర్మన్‌ వెంకన్న వివరించారు. ఆర్టీసీ కార్మికుల కవాతు దృష్ట్యా ఆ ప్రాంతంలో పోలీసులను భారీగా మోహరించారు. పొన్నంతో చర్చలు : నిన్న చర్చలకు సిద్ధమని రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ చేసిన ప్రకటనతో ఇవాళ ఉదయం ఆయనను ఆర్టీసీ సంఘాల నేతలు కలిశారు. తమ సమస్యలను వివరించారు. సమస్యలను ఎప్పుడైనా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావొచ్చన్న మంత్రి పొన్నం సమస్యలు వినడానికి సీఎం, తాను ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటామన్నారు. అయితే సమ్మె చేసేందుకు ఇది సరైన సమయం కాదని మంత్రి వారికి వివరించారు.

RTC Workers Huge March in Hyderabad : ఆర్టీసీలో సమ్మె తప్పేలా కనిపించడం లేదు. ఉదయం రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ చర్చలు జరిగినా, అవి ఫలవంతం కాకపోవడంతో బస్సుల నిలిపివేత తప్పదని ఆర్టీసీ జేఏసీ ప్రకటించింది. ఈనెల 7వ తేదీ అర్థరాత్రి నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని బస్సులు నిలిపివేస్తామని జేఏసీ నాయకులు తెలిపారు. ఈ మేరకు సమ్మె సన్నద్ధతలో భాగంగా భారీ ఎత్తున కార్మికులతో కవాతు నిర్వహించింది. ఆర్టీసీ కళాభవన్‌ నుంచి ప్రారంభమైన ఈ కవాతు బస్‌ భవన్‌ వరకు కొనసాగింది. తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని పలుమార్లు తెలంగాణ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లామని, విధిలేని పరిస్థితుల్లోనే సమ్మె నోటీసులు ఇచ్చామని ఆర్టీసీ జేఏసీ ఛైర్మన్‌ వెంకన్న వివరించారు. ఆర్టీసీ కార్మికుల కవాతు దృష్ట్యా ఆ ప్రాంతంలో పోలీసులను భారీగా మోహరించారు. పొన్నంతో చర్చలు : నిన్న చర్చలకు సిద్ధమని రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ చేసిన ప్రకటనతో ఇవాళ ఉదయం ఆయనను ఆర్టీసీ సంఘాల నేతలు కలిశారు. తమ సమస్యలను వివరించారు. సమస్యలను ఎప్పుడైనా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావొచ్చన్న మంత్రి పొన్నం సమస్యలు వినడానికి సీఎం, తాను ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటామన్నారు. అయితే సమ్మె చేసేందుకు ఇది సరైన సమయం కాదని మంత్రి వారికి వివరించారు. ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్నాం : ఆర్టీసీ ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటోందని, సమస్యలు తగ్గుతున్నాయన్న పొన్నం, కోలుకుంటున్న దశలో సమ్మె చేయొవద్దని ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. సిబ్బంది సమ్మె చేస్తే ప్రజలు ఇబ్బందులు పడతారన్నారు. గత ప్రభుత్వం పదేళ్ల పాటు ఆర్టీసీని నిర్వీర్యం చేసిందన్న మంత్రి, కొత్తగా ఒక్క బస్సు కొనలేదని, ఒక్క ఉద్యోగం ఇవ్వలేదని ఆరోపించారు. ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సీసీఎస్, పీఎఫ్ డబ్బులు కూడా వాడుకున్నారని పొన్నం వివరించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఉద్యోగులకు మొత్తం రూ.400 కోట్లు చెల్లించామన్న పొన్నం, దీర్ఘ కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పీఎఫ్‌ రూ.1039 కోట్లు చెల్లించామన్నారు. ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సీసీఎస్‌ బకాయిలు రూ.345 కోట్లు చెల్లించామని, 1500 మందికి కారుణ్య నియామకాలు పూర్తి చేశామన్నారు. ఆర్టీసీలో కొత్తగా 3వేల 38 మంది నియామకానికి అనుమతి ఇచ్చినట్లు కూడా పొన్నం తెలిపారు. అయితే ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన హామీ రాకపోవడంతో జేఏసీ నేతలు సమ్మెకే మొగ్గుచూపుతున్నారు. రేపు ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన హామీ వస్తే తప్పా ఆర్టీసీలో సమ్మె జరగడం తప్పదనిపిస్తోంది. ఆర్టీసీలో సమ్మె సైరన్ - నోటీసు ఇచ్చిన జేఏసీ

Last Updated : May 5, 2025 at 5:27 PM IST