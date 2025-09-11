ETV Bharat / state

సింగిల్ బెంచ్ తీర్పుపై డివిజన్ బెంచ్‌కు వెళ్లనున్న టీజీపీఎస్సీ - ఇవాళ జరిగిన టీజీపీఎస్సీ ప్రత్యేక సమావేశంలో నిర్ణయం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2025 at 6:39 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 7:20 PM IST

TGPSC Key Decision On Group1 Issue : గ్రూప్‌-1 మెయిన్స్‌ పరీక్షల జవాబు పత్రాలను పునర్‌ మూల్యాంకనం చేయించాలని(రీవాల్యుయేషన్), లేదంటే పరీక్షలను రద్దు చేసి తాజాగా నిర్వహించాలంటూ హైకోర్టు సింగిల్‌ జడ్జి ఇచ్చిన తీర్పును డివిజన్‌ బెంచ్‌లో అప్పీలు చేయాలని తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్​ కమిషన్ (టీజీపీఎస్సీ) నిర్ణయించింది. ఇవాళ జరిగిన టీజీపీఎస్సీ ప్రత్యేక సమావేశంలో ఈ మేరకు కీలక నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. కోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం రీవాల్యూయేషన్‌ చేస్తే టెక్నికల్ సమస్యలు రావొచ్చని తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అభిప్రాయపడింది.

మరోవైపు ప్రిలిమ్స్‌కు, మెయిన్స్‌కు వేర్వేరు హాల్‌టికెట్‌ను జారీ చేయడంలో, పరీక్ష కేంద్రాల కేటాయింపులో పారదర్శకత లేదని సింగిల్‌ జడ్జి బుధవారం ఇచ్చిన తీర్పులో తప్పుబట్టారు. పరీక్షల నిర్వహణలో పారదర్శకతను, సమగ్రతను కొనసాగించలేదని, పక్షపాతంతో వ్యవహరించినట్లుగా కనిపిస్తోందని, కమిషన్‌ తన సొంత నియమ, నిబంధనలను సైతం ఉల్లంఘించిందని అందులో పేర్కొన్నారు. గ్రూప్స్​ పరీక్షలు రాసిన వారి సంఖ్యపై పొంతన లేని సమాధానాలు చెబుతోందని, మూల్యాంకనం కోసం చేసిన ప్రొఫెసర్ల ఎంపికలోనూ పారదర్శకత పాటించలేదని, ఫలితంగా తెలుగు మాధ్యమ అభ్యర్థులకు అన్యాయం జరిగిందని న్యాయమూర్తి పేర్కొన్న విషయం తెలిసిందే.

అసలేం జరిగిందంటే : టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్-1 మెయిన్స్‌లో జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనం, పరీక్షా కేంద్రాల కేటాయింపులో అవకతవకలు, తెలుగు మాధ్యమంలో జవాబులు రాసిన వారికి అన్యాయం జరిగిందంటూ పలువురు అభ్యర్థులు కొద్ది రోజుల క్రితం హైకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. పిటిషన్లపై జస్టిస్ నామవరపు రాజేశ్వరరావు సుదీర్ఘ విచారణ చేపట్టి తీర్పును వెలువరించారు. ఆన్సర్​ పేపర్లు దిద్దిన వారిలో ఎక్కువ మందికి తెలంగాణ చరిత్రపై అవగాహన లేదని, దానివల్ల మార్కుల కేటాయింపులో అన్యాయం జరిగిందని పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాదులు వాదనలు వినిపించారు. సబ్జెక్ట్ నిపుణులతోనే జవాబు పత్రాల ముల్యాంకనం జరిగిందని టీజీపీఎస్సీ తరపు న్యాయవాది హైకోర్టుకు తెలిపారు.

ఇరువర్గాల వాదనలు విన్న హైకోర్టు కీలక తీర్పును వెలువరించింది. జనరల్​ ర్యాంకింగ్స్​ను రద్దు చేస్తూ ఉత్తర్వులను జారీ ఇచ్చింది. రీవాల్యుయేషన్ సాధ్యం కాకపోతే మళ్లీ మెయిన్స్​ను నిర్వహించాలని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఎనిమిది నెలల్లోగా మళ్లీ మెయిన్స్​ను నిర్వహించాల్సి ఉంటుందని తెలిపింది. ఈ మేరకు గతంలో ప్రకటించినటువంటి జనరల్​ ర్యాంకింగ్ లిస్ట్​ను రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానం రద్దు చేసింది. మెయిన్స్​ అభ్యర్థుల పేపర్లను మోడరేషన్ విధానంలో రీవాల్యుయేషన్ చేయాలని హైకోర్టు నిర్దేశించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇవాళ జరిగిన టీజీపీఎస్సీ ప్రత్యేక సమావేశంలో అప్పీలుకు వెళ్లాలని నిర్ణయించింది. సింగిల్​ బెంచ్​ జడ్జి ఇచ్చిన తీర్పును డివిజన్​ బెంచ్​లో అప్పీలు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది.

'పునః మూల్యాంకనం చేయండి - లేదంటే మెయిన్స్ మళ్లీ నిర్వహించండి' : గ్రూప్‌-1 పిటిషన్లపై హైకోర్టు కీలక తీర్పు

గ్రూప్‌-1 పిటిషన్లపై వాదనలు పూర్తి - తుదితీర్పుపై అభ్యర్థుల్లో టెన్షన్ టెన్షన్

Last Updated : September 11, 2025 at 7:20 PM IST

GROUP1 ISSUE IN TELANGANATELANGANA PUBLIC SERVICE ON GROUP1గ్రూప్​1పై అప్పీల్​కు టీజీపీఎస్సీGROUP1 ISSUE IN TELANGANA

