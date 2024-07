ETV Bharat / state

'రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధి లక్ష్యంగా పని చేస్తున్నాం - ప్రజాప్రతినిధులు నిత్యం జనహితంగా పని చేయాలి' - Ministers on Sarpanch MPP Tenure

By ETV Bharat Telangana Team

Etv BharatMinisters on Sarpanch and ZPs Tenure in Telangana ( ETV Bharat )