గోదావరి ఉగ్రరూపం - తెలంగాణ-మహారాష్ట్ర మధ్య నిలిచిపోయిన రాకపోకలు
భారీ వర్షాలతో గోదావరి, మంజీరా నదులకు పోటెత్తుతున్న వరద - నిజామాబాద్ జిల్లా కందకుర్తి త్రివేణి సంగమం వద్ద గోదావరి ఉగ్రరూపం - తెలంగాణ-మహారాష్ట్ర మధ్య ఉన్న వంతెనపై నుంచి ఉద్ధృతంగా ప్రవాహం
Published : September 25, 2025 at 11:42 AM IST|
Updated : September 25, 2025 at 12:42 PM IST
Godavari Flood Flow on Kandakurthi Bridge : ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలకు గోదావరి, మంజీర నదులకు వరద పోటెత్తుతోంది. నిజామాబాద్ జిల్లా రెంజల్ మండలం కందకుర్తి వద్ద గోదావరి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. మంజీర, గోదావరి నదులకు వరద ప్రవాహం పెరగడంతో కందకుర్తి త్రివేణి సంగమం వద్ద వరద ప్రవాహం పెరిగింది. తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర మధ్య ఉన్న అంతర్రాష్ట్ర వంతెనపై నుంచి నీరు ప్రవహిస్తోంది. దీంతో తెలంగాణ - మహారాష్ట్రకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ప్రజలు వంతెన వైపు వెళ్లకుండా పోలీసులు చర్యలు తీసుకున్నారు. వరద ప్రవాహం పెరగడంతో నది పరివాహక ప్రాంతంలోని పంటలు నీట మునిగాయి.
భారీగా కొనసాగుతున్న వరద : మరోవైపు శ్రీ రామ్సాగర్ ప్రాజెక్టుకు భారీ వరద కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టులోకి 2,85,000 క్యూసెక్కుల వరద వచ్చి చేరుతుండగా 3,56,866 క్యూసెక్కుల వరద దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. 40 ప్రధాన గేట్ల ద్వారా 3,41,000 క్యూసెక్కుల వరదను విడుదల చేస్తుండగా ఎస్కేప్ గేట్ల ద్వారా 2500 క్యూసెక్కులు, ఇందిరమ్మ వరద కాలువ ద్వారా 6214 క్యూసెక్కులు, కాకతీయ కాలువ ద్వారా 4000 క్యూసెక్కులు, సరస్వతీ కాలువ ద్వారా 400 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. లక్ష్మీ కాలువ ద్వారా 2,100 క్యూసెక్కుల వరద దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు.
ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1,091 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 1,082 అడుగుల నీరు ఉంది. నీటి నిల్వ 80.5 టీఎంసీలకు గాను 50.706 టీఎంసీలు ఉంది. అయితే ప్రాజెక్టు ఎగువ భాగాన వర్షాలు ఎక్కువగా కురుస్తుండడంతో వరద ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉండడంతో అధికారులు నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు.
24గంటల్లో వాయుగుండంగా మారే అవకాశం : పశ్చిమ వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడిందని, రాగల 24గంటల్లో వాయుగుండంగా మారే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. అల్పపీడన ప్రభావంతో బుధ, గురువారాల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది. నేడు, రేపు ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాలకు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని, శుక్రవారం ఉత్తర, తూర్పు, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాలకు భారీ వానలు పడతాయని వివరించింది.
బుధవారం ఆదిలాబాద్, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, హనుమకొండ, వరంగల్, మహబూబ్బాద్ జిల్లాల్లో అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని పేర్కొంది. ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, కామారెడ్డి, మెదక్, సంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, జనగాం, యాదాద్రి భువనగిరి, నల్గొండ, సూర్యాపేట, ఖమ్మం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచన : రాష్ట్రానికి భారీ వర్ష సూచన ఉన్న కారణంగా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి అధికారులు సూచించారు. అవసరమైతేనే ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావాలని తెలిపారు. పిల్లలను ఇళ్ల నుంచి బయటకు పంపొద్దని చెప్పారు. వర్షం పడే సమయంలో చెట్ల కింద ఉండకూడని, పిడుగు పాటుకు గురయ్యే అవకాశముందని వివరించారు.
తెలంగాణకు వాయు'గండం' - ఈ నెల 30 వరకు భారీ వర్షాలు
ఉదయం ఉక్కపోత - సాయంత్రం కుండపోత : విచిత్ర పరిస్థితులకు కారణాలివే!