బీసీ రిజర్వేషన్లపై నేడు సుప్రీంలో విచారణ - బలమైన వాదనలు వినిపించేందుకు సర్కార్ సిద్ధం
బీసీ రిజర్వేషన్ల జీవోపై సుప్రీంకోర్టులో జరగనున్న విచారణ - బలమైన వాదనలు వినిపించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశం - బలహీన వర్గాలకు చేయూతనివ్వాలనే సదుద్దేశంతో రిజర్వేషన్లను పెంచామన్న పొన్నం ప్రభాకర్
Published : October 6, 2025 at 10:10 AM IST
BC Reservation In Supreme Court : బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అమలు జీవోపై సోమవారం సుప్రీంకోర్టులో, 8న హైకోర్టులో విచారణ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల తొలి దశ నోటిఫికేషన్ను ఈ నెల 9న జారీ చేయనున్నట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఎన్నికల్లో 42 శాతం బీసీ రిజర్వేషన్ల అమలుకు జారీ చేసిన జీవోపై సుప్రీంకోర్టులో జరగనున్న విచారణపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ జీవో చెల్లుబాటును సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్పై సుప్రీంకోర్టులో బలమైన వాదనలు వినిపించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇటు అధికారులను, అటు పార్టీ నేతలను ఆదేశించారు.
ఈ అంశంపై ఆదివారం ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో అఖిల భారత్ కాంగ్రెస్ కమిటీ (ఏఐసీసీ) రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్, మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, వాకిటి శ్రీహరిలు సుదీర్ఘంగా చర్చించి సీఎంకు వివరాలు తెలిపారు. సీనియర్ న్యాయకోవిదులతో ముందే మాట్లాడాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదోశంతో భట్టి, పొన్నం, వాకిటి శ్రీహరి ఆదివారం సాయంత్రం దిల్లీ వెళ్లారు. స్థానిక సంస్థలు, జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో ప్రచార కార్యాచరణపై చర్చించినట్లు నేతలు తెలిపారు. బీజేపీ ఓటు చోరీకి వ్యతిరేకంగా ఈ నెల 16లోగా రాష్ట్రంలోని గ్రామగ్రామాన సంతకాల సేకరణ పూర్తిచేయాలని పార్టీ శ్రేణులకు, మంత్రులకు సూచించారు. మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలంతా ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలని మీనాక్షి చెప్పినట్లు సమాచారం.
రిజర్వేషన్లను అడ్డుకునే ప్రయత్నం : ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో సమావేశం అనంతరం మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అమలుకు తీసుకుంటున్న చర్యలను కొందరు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఇది ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు రాజ్యాంగబద్ధంగా కల్పించిన రిజర్వేషన్లకు ఎలాంటి నష్టం కలిగించేది కాదని కోర్టుల్లో పిటిషన్లు దాఖలు చేసిన వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నానని ఆయన చెప్పారు. బలహీన వర్గాలకు చేయూతనివ్వాలనే సదుద్దేశంతో రిజర్వేషన్లను పెంచామన్నారు. అన్ని రాజకీయ పార్టీ ఏకాభిప్రాయంతో అసెంబ్లీలో రిజర్వేషన్ల పెంపు బిల్లు ఆమోదం పొందిందని ఆయన గుర్తుచేశారు.
దిల్లీలో చర్చలు : బీసీల రిజర్వేషన్ల జీవోపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం తరఫున ఎలాంటి వాదనలు వినిపించాలో సీనియర్ న్యాయవాదులు అభిషేక్సింఘ్వీ, సిద్ధార్థ దవే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ న్యాయవాది శ్రవణ్కుమార్, ఏఐసీసీ బీసీ సెస్ ఛైర్మన్ అనిల్ జైహింద్తో ఉపముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, వాకిటి శ్రీహరిలు ఆదివారం దిల్లీలో చర్చలు జరిపారు.
స్ధానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ల అమలుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీచేసిన జీవోను నిలుపుదల చేయాలని రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా గంభీరావుపేట మండలం కొత్తపల్లికి చెందిన వంగా గోపాల్రెడ్డి దాఖలు చేసిన రిట్పిటిషన్ సోమవారం జస్టిస్ విక్రమ్నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతాలతో కూడిన ధర్మాసనం ముందు విచారణకు రానుంది. ఈ అంశంపై ఇప్పటికే కేవియట్ దాఖలు చేసిన నేపథ్యంలో కోర్టులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాదనలు వినిపించనుంది.
కులగణన ఆధారంగా : ఇటీవల నిర్వహించిన కులగణనలో అన్ని సామాజికవర్గాల లెక్కలను అధీకృతంగా తేల్చిన నేపథ్యంలో జనాభాకు తగ్గట్టు విద్య, ఉద్యోగాలు, స్థానిక సంస్థల్లో బలహీన వర్గాలకు సామాజిక న్యాయం చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యల గురించి ధర్మాసనానికి విన్నవించాలనే అభిప్రాయానికి వచ్చారు. అవసరమైతే మంత్రులు కోర్టకు హాజరై వాదనలు ప్రత్యక్షంగా వీక్షించనున్నట్లు తెలిసింది. సమావేశంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు కూడా పాల్గొన్నారు.
