ETV Bharat Live Updates - LAND MAFIA IN ADILABAD

Land mafia in Adilabad : స్థిరాస్తి వ్యాపారుల భూ కబ్జాలకు అంతే లేకుండా పోతుంది. ఖాళీ స్థలం కనిపిస్తే చాలు నకిలీ డాక్యుమెంట్లు సృష్టించి కబ్జా చేసేస్తారు. ఆదిలాబాద్​లో చెరువులను, ప్రభుత్వ స్థలాలను కూడా వదలడం లేదు. ఈ ఆక్రమణలు ప్రముఖ నేతలు, అధికారుల కనుసన్నుల్లోనే జరుగుతున్నట్లు స్థానికులు వాపోతున్నారు. | Read More

స్థలం కనిపిస్తే చాలు కబ్జానే - ఇది ఆదిలాబాద్​లో స్థిరాస్తి వ్యాపారుల తీరు - Land mafia occupy ponds in Adilabad

స్థలం కనిపిస్తే చాలు కబ్జానే - ఇది ఆదిలాబాద్​లో స్థిరాస్తి వ్యాపారుల తీరు - Land mafia occupy ponds in Adilabad

స్థలం కనిపిస్తే చాలు కబ్జానే - ఇది ఆదిలాబాద్​లో స్థిరాస్తి వ్యాపారుల తీరు - Land mafia occupy ponds in Adilabad

Officials on Boats in Prakasam Barrage : ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద ఇరుక్కున్న భారీ పడవలను వెలికి తీసేందుకు ఇంజినీర్లు, అధికారులు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తున్నారు. బాహుబలి క్రేన్లు 5 గంటల పాటు శాయశక్తులా ప్రయత్నించినా నదిలో చిక్కుకున్న పడవలు ఒక్క అంగుళం కూడా కదల్లేదు. తొలి ప్రణాళిక విఫలం కావడంతో నేడు మరో ప్లాన్​ను అమలు చేయాలని ఇంజినీర్లు నిర్ణయించారు. | Read More

ప్రకాశం బ్యారేజీలో పడవలను వెలికి తీసేందుకు ప్లాన్‌ 'బి' - ముక్కలు చేయడమే మార్గంగా ప్రణాళిక - Removing Boats in Prakasam Barrage

ప్రకాశం బ్యారేజీలో పడవలను వెలికి తీసేందుకు ప్లాన్‌ 'బి' - ముక్కలు చేయడమే మార్గంగా ప్రణాళిక - Removing Boats in Prakasam Barrage

ప్రకాశం బ్యారేజీలో పడవలను వెలికి తీసేందుకు ప్లాన్‌ 'బి' - ముక్కలు చేయడమే మార్గంగా ప్రణాళిక - Removing Boats in Prakasam Barrage

ETV Bharat Live Updates - DRUNKARDS LOOT LIQUOR IN AP

Drunkards Loot Liquor in Andhra Pradesh: ఏపీలోని గుంటూరు జిల్లాలో ఓ డంపింగ్ యార్డులో జరిగిన తతంగాన్ని చూసిన మందుబాబులు తట్టుకోలేకపోయారు. పోలీసులు అడ్డుకున్నా తగ్గేదేలేదంటూ ఎగబడ్డారు. ఒక్కసారిగా గుంపులుగా వచ్చి తమకు చేతికందిన మద్యం బాటిల్ పట్టుకుని ఊడాయించారు. ఎందుకని పోలీసులు ప్రశ్నిస్తే 'చూస్తూ ఉండలేకపోయాం సార్'​ అంటూ మందుబాబులు బదులిచ్చారు. | Read More

మద్యం సీసాలను ఎత్తుకెళ్లిన మందుబాబులు - ప్రశ్నించిన పోలీసులకు దిమ్మతిరిగే షాక్! - COPS DESTROY LIQUOR IN GUNTUR IN AP

మద్యం సీసాలను ఎత్తుకెళ్లిన మందుబాబులు - ప్రశ్నించిన పోలీసులకు దిమ్మతిరిగే షాక్! - COPS DESTROY LIQUOR IN GUNTUR IN AP

మద్యం సీసాలను ఎత్తుకెళ్లిన మందుబాబులు - ప్రశ్నించిన పోలీసులకు దిమ్మతిరిగే షాక్! - COPS DESTROY LIQUOR IN GUNTUR IN AP

ETV Bharat Live Updates - CM REVANTH ON TGSRTC

CM Revanth on TGSRTC : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజా అవ‌స‌రాల‌కు అనుగుణంగా కొత్త బస్సుల కొనుగోలుకు ప్రణాళికలు రూపొందించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. స‌చివాల‌యంలో టీజీఎస్​ఆర్టీసీపై సమీక్ష నిర్వహించిన ఆయన, మ‌హాల‌క్ష్మి ప‌థకం అమలు తీరుపై ఆరా తీశారు. | Read More

ఆర్టీసీకి కొత్త కళ - కొత్త బ‌స్సుల కొనుగోలుకు సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్ - CM Revanth on TGSRTC New Buses

ఆర్టీసీకి కొత్త కళ - కొత్త బ‌స్సుల కొనుగోలుకు సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్ - CM Revanth on TGSRTC New Buses

ఆర్టీసీకి కొత్త కళ - కొత్త బ‌స్సుల కొనుగోలుకు సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్ - CM Revanth on TGSRTC New Buses

ETV Bharat Live Updates - HYDRA FOCUS ON NALAS IN HYD

Hydra Focus on Nalas in Hyderabad : హైదరాబాద్ మహానగరంలో చెరువుల ఆక్రమణలపై కొరడా ఝులిపిస్తోన్న హైడ్రా ఇక నుంచి కొన్నిరోజులపాటు నాలాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ వర్షాకాలం పూర్తయ్యేలోగా నాలాలను ఆక్రమించి కట్టిన నివాసేతర నిర్మాణాలను తొలగించడమే లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే వాటి జాబితాను సిద్ధం చేసిన హైడ్రా వరద నీటి ప్రవాహానికి ఎలాంటి అడ్డులేకుండా చూసేందుకు ఒక్కొక్కటిగా తొలగించాలని భావిస్తోంది. | Read More

ETV Bharat Live Updates - FLOOD WATER INTO SCHOOLS IN KHAMMAM

Heavy Floods Damge Schools in Khammam : భారీ వర్షాలు, వరదలు ఖమ్మం జిల్లాలో విద్యావ్యవస్థను చిన్నాభిన్నం చేశాయి. వరదలతో జిల్లాలోని అనేక ప్రభుత్వ పాఠశాలలు పూర్తిగా ఆనవాలు కోల్పోయాయి. బురద మేటలు వేసిన పాఠశాల ఆవరణలు, తరగతి గదులను శుభ్రం చేసేందుకు రోజుల తరబడి కేటాయించాల్సి వస్తోంది. ఒక్కో పాఠశాలకు లక్షల్లో నష్టం వాటిల్లింది. జిల్లాలో మొత్తం 68 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో దాదుపు రూ.1.20 కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లినట్లు విద్యాశాఖ అధికారులు ప్రాథమిక అంచనా వేసి జిల్లా కలెక్టర్‌కు నివేదిక అందించారు. | Read More

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం, ఏడుగురు మృతి - Seven Died in Accident in Godavari

Seven died in Road Accident in Godavari : తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి మండలం చిలకావారిపాకలు సమీపంలో రాత్రి ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ఏడుగురు కార్మికులు మృతి చెందారు. మరో ఇద్దరు త్రీవంగా గాయపడ్డారు. | Read More