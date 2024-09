తుది దశకు రైల్వే ట్రాక్​ పునరుద్ధరణ పనులు - నేటి సాయంత్రానికి అందుబాటులోకి! - kazipet to Vijayawada Trains Cancel

Trains Between Kazipet and Vijayawada Have Been Cancelled : రాష్ట్రంలో కురిసిన భారీ వానలకు పలు ప్రాంతాల్లో రైల్వే ట్రాక్​లు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో అధికారులు వాటిని పునరుద్దరించే పనిలో పడ్డారు. కాగా కాజీపేట - విజయవాడ ట్రాక్​ పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. | Read More