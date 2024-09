'నాకు ఈతరాదు వదిలేయండన్నా ప్లీజ్​' - తాగిన మత్తులో స్విమ్మింగ్ పూల్‌లోకి యువకుడిని నెట్టేసిన సహోద్యోగులు - Birthday Party Death In Ghatkesar

Two Youths Killed Friend in Drunkenness : మద్యం మత్తులో తోటి సహోద్యోగిని బలవంతంగా ఈతకొలనులో నెట్టగా మృతి చెందిన ఘటన ఘట్​కేసర్​ పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిదిలో చోటుచేసుకుంది. బాధితుడు తనకు ఈత రాదని ప్రాధేయపడినా వినకుండా మత్తుతో అతన్ని స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో పడేశారు. | Read More