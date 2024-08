Telangana News Today Live : తెలంగాణ Tue Aug 27 2024 లేటెస్ట్‌ వార్తలు

నిబంధనల ప్రకారమే గెస్ట్‌హౌస్‌ నిర్మించా - లేదని తేలితే నేనే కూల్చేస్తా : పట్నం మహేందర్‌రెడ్డి - PATNAM MAHENDER REDDY ON HYDRA

Ex Minister Patnam on HYDRA Demolitions : ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారమే తన గెస్ట్‌హౌస్‌ నిర్మించామని మాజీమంత్రి పట్నం మహేందర్‌రెడ్డి పేర్కొన్నారు. నిబంధనల ప్రకారం లేదని తేలితే తానే కూల్చివేస్తానని స్పష్టంచేశారు. హైడ్రాను తాను సమర్థిస్తున్నానని, తన గెస్ట్‌హౌస్‌కు సంబంధించి ఇప్పటివరకు నోటీసులు రాలేదని వెల్లడించారు. | Read More