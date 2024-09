భద్రాద్రి జిల్లాలో భారీ ఎన్​కౌంటర్​ - ఆరుగురు మావోయిస్టులు హతం - 6 MAOISTS KILLED IN TELANGANA TODAY

Six Naxals killed in Bhadradri District : భద్రాద్రి జిల్లాలో పోలీసులు, మావోయిస్టుల మధ్య ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. ఈ కాల్పుల్లో ఆరుగురు మావోయిస్టులు మృతి చెందినట్లు సమాచారం. ఈ కాల్పులు భద్రాద్రి జిల్లాలోని కరకగూడెం మండలం రఘునాథపాలెంలో చోటుచేసుకున్నాయి.