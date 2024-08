Telangana News Today Live : తెలంగాణ Thu Aug 29 2024 లేటెస్ట్‌ వార్తలు

High Court On Engineering College Seats : ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో సీట్ల పెంపు, కుదింపు, కొత్త కోర్సుల అనుమతులకు సంబంధించిన అనుమతుల నిరాకరణపై వివరణ ఇవ్వాలంటూ ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రభుత్వం అనుమతించకపోవడాన్ని సవాలు చేస్తూ పలు ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలు పిటిషన్లు దాఖలు చేశాయి. దీంతో వీటిపై ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అలోక్ అరాదే, జస్టిస్ జె. శ్రీనివాసరావులతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది. | Read More

ప్రైవేట్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో సీట్ల వ్యవహారం - వివరణ ఇవ్వాలంటూ ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశాలు - High Court On Engineering Seats

Telangana HC on Revenue Notices : నగరంలో అక్రమ నిర్మాణాల తొలగింపు నిమిత్తం రెవెన్యూ శాఖ ఇచ్చిన నోటీసులనే షోకాజ్ నోటీసులుగా పరిగణించాలని పిటిషనర్లకు హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పిటిషనర్లు సమర్పించిన ఆధారాలను పరిశీలించిన తర్వాతే చట్ట ప్రకారం ముందుకెళ్లాలని ప్రభుత్వానికి స్పష్టం చేసింది. | Read More

ఇకపై రెవెన్యూ నోటీసులే షోకాజ్‌ నోటీసులు - హైడ్రా కూల్చివేతలపై హైకోర్టు కీలక తీర్పు - TG HIGH COURT ON REVENUE NOTICES

AP CM Chandrababu Review On Capital : ఏపీలో సీఆర్డీఏ కార్యాలయ నిర్మాణం 90 రోజుల్లో పూర్తి కావాలని అధికారులను ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. రాజధాని ప్రాంతంలో త్వరితగతిన జంగిల్‌ క్లియరెన్స్‌ పనులు పూర్తి చేయాలని సూచించారు. ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ సిటీగా అమరావతిని తీర్చిదిద్దాలని ఆదేశించారు. కార్మికుల క్షేమం, సంక్షేమం ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వ విధానమని చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. త్వరలో చంద్రన్న బీమాకు శ్రీకారం చుడతామని అన్నారు. | Read More

ఏఐ సిటీగా అమరావతిని రూపొందించండి - అధికారులకు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలు - Chandrababu Review On Amaravati

Hydra Demolishing Illegal Structures New Decision : చెరువుల ఎఫ్​టీఎల్​, బఫర్​ జోన్లలో అక్రమ నిర్మాణాలకు సంబంధించి హైడ్రా మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అనధికారిక నిర్మాణాలకు అనుమతులు ఇచ్చిన అధికారులపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ మేరకు ఆరుగురు అధికారులపై కేసులు పెట్టేందుకు సైబరాబాద్ కమిషనర్​కు హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ సిఫారసు చేశారు. మరోవైపు జీహెచ్ఎంసీ, హెచ్ఎండీఏ, రెవెన్యూ, నీరుపారుదల, మున్సిపల్ శాఖల్లో అక్రమ అనుమతులపై జాబితాను హైడ్రా సిద్దం చేసింది. శాఖల వారీగా అవినీతి అదికారులపై క్రిమినల్​ కేసులు నమోదు చేయబోతుంది. | Read More

హైడ్రా మరో కీలక నిర్ణయం - అనుమతులు ఇచ్చిన అధికారులపై క్రిమినల్ కేసులు - HYDRA action against officials

Supreme Court Objection on CM Revanth : కవితకు బెయిల్ విషయంలో బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ మధ్య ఒప్పందం కుదిరిందన్న సీఎం రేవంత్ వ్యాఖ్యలపై సుప్రీంకోర్టు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఈ వ్యాఖ్యలను ప్రజలు తప్పుగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉందని, బాధ్యత కలిగిన ముఖ్యమంత్రిగా చేయాల్సిన వ్యాఖ్యలేనా? అని ప్రశ్నించింది. | Read More

బాధ్యత కలిగిన సీఎంగా చేయాల్సిన వ్యాఖ్యలేనా? - రేవంత్​ రెడ్డిపై సుప్రీం ఫైర్ - Supreme Court Fires on CM Revanth

Telangana Panchayat Elections : మరికొద్ది రోజుల్లో రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల నగరా మోగనుంది. ఈ క్రమంలో ఓటర్ల జాబితాను తయారు చేయాలని అధికారులకు ఈసీ ఆదేశాలిచ్చింది. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం పంపిన అసెంబ్లీ ఓటరు జాబితాల ఆధారంగా పంచాయతీలు, వార్డుల వారీగా సిద్ధం చేయాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్​ పార్థసారథి తెలిపారు. | Read More

పంచాయతీ ఎన్నికల కోసం ఓటర్ల జాబితా సిద్దం చేయండి - అధికారులకు ఎస్ఈ​సీ ఆదేశం - SEC Meeting on Panchayat Elections

Investigation on Mumbai Actress Issue : ముంబయి హీరోయిన్‌పై వేధింపుల వ్యవహారంపై ఏపీ ప్రభుత్వం స్పందించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఉన్నత స్థాయి దర్యాప్తునకు ఆదేశించినట్లు సమాచారం. దీనిపై ఇప్పటికే విజయవాడ పోలీసులు వివరాలను సేకరిస్తున్నారు. దర్యాప్తులో భాగంగా పోలీసు బృందాలు ముంబయి వెళ్లే అవకాశాలున్నాయి. ఈ వ్యవహారంపై పలువురు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు. | Read More

Governor Jishnu Dev Varma Visit To Warangal : ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా పర్యటన సందర్భంగా రాష్ట్ర గవర్నర్ జిష్టు దేవ్ వర్మ జనగామ జిల్లాకు చేరుకున్నారు. అక్కడి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయానికి వెళ్లారు. అక్కడ నాయకులు, అధికారులతో కలిసి జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించారు. అనంతరం జిల్లా అభివృద్ధి, సంక్షేమం, విద్య, వైద్య సదుపాయాల గురించి అధికారులు పవర్‌ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా గవర్నర్‌కు వివరించారు. | Read More

IMD Alert to Telangana : ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడిందని హైదరాబాద్‌ వాతావారణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఇది పశ్చిమ - వాయువ్య దిశగా కదులుతూ మరింత బలపడిందని, దీని ప్రభావంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రేపు, ఎల్లుండి భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. | Read More

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - రానున్న 2 రోజుల పాటు ఈ జిల్లాల్లో వర్షాలే వర్షాలు! - IMD ALERT TO TELANGANA

CM Brother Reacts on Hydra Notices : బీఆర్ఎస్ నాయకులు తనను లక్ష్యంగా చేసుకుని దుర్గం చెరువు అమర్ సొసైటీలోని నివాసితులను ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సోదరుడు తిరుపతి రెడ్డి ఆరోపించారు. తన నివాసం బఫర్ జోన్‌లో ఉందని నోటీసులు అందాయని, నిబంధనల ప్రకారం లేకుంటే తన ఇంటిని కూల్చేయొచ్చని స్పష్టం చేశారు. | Read More

'హైడ్రా' నోటీసులపై స్పందించిన సీఎం సోదరుడు తిరుపతి - ఏమన్నారంటే? - CM brother reacts on Hydra notices

Hydra demolitions in Hyderabad : ఓఆర్​ఆర్​ పరిధిలోని ప్రభుత్వ భూముల పరిరక్షణ బాధ్యత హైడ్రాదేనని సీఎస్​ శాంతి కుమారి స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసి, విధివిధానాలను తయారు చేయాలని సంబంధిత శాఖను ఆదేశించారు. | Read More

'ఓఆర్ఆర్ పరిధిలోని ప్రభుత్వ భూముల పరిరక్షణ బాధ్యత హైడ్రాదే - త్వరలో మార్గదర్శకాలు' - Tg CS Review on Hydra demolitions

YSRCP MPs Resign : ఏపీలో అధికారం కోల్పోయాక వైఎస్సార్సీపీకి వరుస షాక్​లు తగులుతున్నాయి. ఇప్పటికే కొందరు నేతలు రాజీనామా చేయగా, మరికొందరు వేరే పార్టీల వైపు చూస్తున్నారు. తాజాగా ఎంపీ పదవులకు మోపిదేవి, బీద మస్తాన్​రావు రాజీనామా చేశారు. | Read More

Grooms Family Fights For Mutton in Marriage : మటన్ ముక్కల కోసం వరుడు, వధువు తరఫు బంధువులు దాడులు చేసుకున్న ఘటన నిజామాబాద్ జిల్లా​ నవీపేట మండలంలో చోటుచేసుకుంది. చివరికి పోలీసులు వచ్చి పంచాయితీ తేల్చాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. | Read More

ఈ బొక్కలో పంచాయితీ ఏంట్రా బాబు? - పెళ్లిలో మటన్ ముక్కల కోసం కొట్లాట - FIGHT OVER MUTTON IN WEDDING

SC on Note for Vote Case Update : ఓటుకు నోటు కేసు ట్రయల్ బదిలీ చేయాలని మాజీమంత్రి జగదీశ్​ రెడ్డి దాఖలు చేసిన పిటిషన్​ను సుప్రీంకోర్టు తోసిపుచ్చింది. కేవలం అపోహలతో విచారణ బదిలీ చేస్తే న్యాయవ్యవస్థపై నమ్మకం లేదన్నట్టే అవుతుందని ధర్మాసనం పేర్కొంది. ఈ మేరకు పిటిషన్​ను రద్దు చేసింది. | Read More

ఓటుకు నోటు కేసు అప్డేట్ - విచారణ బదిలీ పిటిషన్‌ను తోసిపుచ్చిన సుప్రీంకోర్టు - SC on Note for Vote Case

KTR Tweets Today On Govt : రైతులను రేవంత్ సర్కార్ అనుమానిస్తోందని మాజీమంత్రి కేటీఆర్​ మండిపడ్డారు. రుణమాఫీ చెయ్యలేక డ్రామా షురూ చేశారని ఎద్దేవా చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్​ వేదికగా ​ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు. | Read More

వృద్ధులపై సైబర్ కేటుగాళ్ల 'డిజిటల్ అరెస్టు' అస్త్రం - అసలు ఏంటిది? - WHAT IS DIGITAL ARREST IN TELUGU

What Is Digital Arrest in Telugu: ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా డిజిటల్ అరెస్టు చేసి సైబర్ నేరగాళ్లు సొమ్మును కాజేశారు అన్న మాటలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే చాలామంది డిజిటలే కదా ఈజీగా తప్పించుకోవచ్చు అని అనుకుంటారు. సైబర్ నేరగాళ్లు పాల్పడే డిజిటల్ అరెస్ట్ వాస్తవికత గురించి ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం. | Read More