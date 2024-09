నారాయణపేట జిల్లాలో విషాదం - భారీ వర్షానికి ఇంటి గోడ కూలి తల్లీకుమార్తె మృతి - Two People Died Due To Rains

Two People Died After Wall Collapsed Due To Rains : నారాయణపేట జిల్లా కొత్తపల్లి మండలంలోని ఎక్కమేడ్ గ్రామంలో విషాదం నెలకొంది. భారీ వర్షాల కారణంగా గోడ కూలి ఇంట్లో నిద్రిస్తున్న తల్లీకుమార్తె మృతి చెందారు. | Read More