Cyclone in AP Today : ఏపీ వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. దాదాపు అన్ని జిల్లాల్లోనూ వరుణుడు వణిస్తున్నాడు. దీంతో అనేక లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అవుతున్నాయి. ప్రజలు ఎవరూ బయటకు రావద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు పంపుతున్నారు. | Read More

ఆంధ్రాను భయపెడుతున్న వర్షాలు - ప్రజలు బయటకు రావొద్దని హెచ్చరికలు - heavy rainfall in andhrapradesh

Harish rao slams Minister Uttam Kumar : బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్​ను డెకాయిట్ అంటూ నీటిపారుదలశాఖా మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై మాజీమంత్రి హరీశ్‌ రావు తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధకుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రిని అలా సంభోదించడం, మంత్రి ఉత్తమ్ దిగజారుడు మనస్తత్వానికి నిదర్శనమని ఆయన దుయ్యబట్టారు. | Read More

CS Shanthi Kumari Teleconference With Collectors : వర్షాల కారణంగా రాష్ట్రంలో ఎలాంటి ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం వాటిల్లకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని కలెక్టర్లను సీఎస్​ శాంతి కుమారి ఆదేశించారు. తెలంగాణ రెడ్​ అలర్ట్ జారీ చేసిన నేపథ్యంలో జిల్లా కలెక్టర్లతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. | Read More

'వర్షాల వల్ల ఎలాంటి ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం జరగొద్దు' - కలెక్టర్లకు సీఎస్ శాంతికుమారి ఆదేశం - CS TeleConference With Collectors

Harish rao Slams CM Revanth : ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వలనే సర్కారు పాఠశాలలు అధ్వాన్నంగా మారాయని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావు, సబితా ఇంద్రారెడ్డి ఆరోపించారు. రంగారెడ్డి జిల్లా పాలమాకుల గురుకుల పాఠశాలను హరీశ్‌రావు, సబితా ఇంద్రారెడ్డి సందర్శించారు. అన్నంలో పురుగులు, రాళ్లు వస్తున్నాయని విద్యార్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రభుత్వానికి పట్టింపు లేదని ఆయన మండిపడ్డారు. | Read More

Tourism Development in Telangana : రాష్ట్రంలో బౌద్ధ పర్యాటక స్థలాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం పలు నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఇందులో భాగంగా నాగార్జునసాగర్, హుస్సేన్‌సాగర్ బుద్ధ విగ్రహం అభివృద్ధికి సూత్రప్రాయంగా నిర్ణయం తీసుకుంది. హుస్సేన్‌సాగర్‌ బుద్ధవిగ్రహాన్ని పర్యాటక, ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు రూపొందించాలని అధికారులకు స్పష్టం చేసింది. వీటితో పాటు హైదరాబాద్ - నాగార్జునసాగర్‌ మధ్య 4 వరుసల రోడ్డు నిర్మాణానికి కూడా ప్రతిపాదనలు చేసింది. | Read More

హైదరాబాద్ - నాగార్జునసాగర్‌ మధ్య 4 వరుసల రోడ్డుకు ప్రభుత్వం ప్రతిపాదన - TG GOVT KEY DECISIONS ON TOURISM

కొత్త పీసీసీ అధ్యక్షుడి ప్రకటన మరింత ఆలస్యం! - అధ్యక్ష పీఠం ఆ ఇద్దరిలో ఎవరికి దక్కేనో! - Delay in selection of new PCC Chief

New PCC Leader In Telangana Congress : కాంగ్రెస్‌ నూతన పీసీసీ అధ్యక్షుడి ఎంపిక మరికొంత ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. రాష్ట్ర నాయకుల అభిప్రాయాలను సేకరించిన ఏఐసీసీ, ఎంపిక బాధ్యతను రాహుల్‌ గాంధీకి అప్పగించినట్లు తెలుస్తోంది. బీసీలకే పీసీసీ పదవి ఇవ్వాలని అధిష్ఠానం నిర్ణయించినా గౌడ సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఇద్దరు నాయకుల మధ్య నెలకొన్న గట్టి పోటీతో ఎటు మొగ్గు చూపాలో తెలియని పరిస్థితి నెలకొన్నట్లు సమాచారం. | Read More