'అడుగు పెట్టిందీ లేదు - పాలు పొంగించిందీ లేదు' : 'డబుల్'​కు త్రిబుల్ ఎదురుచూపులు - Two BHK Houses In Secunderabad

Two BHK House Built and Not Distributed : అర్హులైన పేదవారికి ఇళ్లు నిర్మించి పంపిణీ చేయాలని గత ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అనుకున్న విధంగా పథకం అమలు చేయాలని చూసినా, స్థలాలు దొరక్కపోవడంతో జాప్యం జరిగింది. చివరకు అనుకున్న విధంగా నిర్మాణాలు పూర్తి చేసినా, మూడేళ్లు గడిచిపోతున్నా ఇప్పటికీ ఇళ్ల పంపిణీ జరగలేదు. | Read More