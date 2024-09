సింగరేణి, జెన్‌కో ఆధ్వర్యంలో రామగుండం విద్యుత్‌ ప్లాంటు - రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - RAMAGUNDAM NEW THERMAL PLANT

TG Govt on New Thermal Power Plant : సింగరేణి, జెన్‌కో ఆధ్వర్యంలో సంయుక్త భాగస్వామ్యంగా కొత్తగా థర్మల్‌ విద్యుత్‌ ప్లాంటును నిర్మించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు సింగరేణితో కలిసి విధివిధానాలను వారంలోగా రూపొందించుకోవాలని జెన్‌కోకు రాష్ట్ర ఇంధనశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. | Read More