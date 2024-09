హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవేపై యథావిధిగా వాహనాల రాకపోకలు కొనసాగుతున్నాయి. సుమారు 30 గంటల తర్వాత ఎన్‌హెచ్-65పై వాహనాల రాకపోకలు అనుమితిచ్చారు. | Read More

హైదరాబాద్ - విజయవాడ హైవేపై యథావిధిగా వాహనాల రాకపోకలు - Allowing Vehicles on Hyd VJA Road

Telangana Heavy Rains Expected : ఇప్పటికే వర్షాలతో సతమతమవుతున్న తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలకు వాతావారణ శాఖ​ మరో షాకింగ్​​ న్యూస్​ చెప్పింది. సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్​ పరిధికి సంబంధించి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే సూచనలు ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. దీంతో ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మళ్లీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

Man Missed in Ralla Vagu : గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న కుండపోత వర్షానికి రాళ్లవాగు వరద ఉద్ధృతిలో డీసీఏం వ్యాన్ కొట్టుకు పోయింది. ఈ ఘటనలో వాహనంలో ప్రయాణిస్తున్న ఐదుగురు వ్యక్తులు చిక్కుకుపోగా ఎన్డీఆర్​ఎఫ్​ టీమ్ 5 గంటల పాటు శ్రమించి అందులో నలుగురిని రక్షించింది. ఓ వ్యక్తి వరద నీటిలో గల్లంతయ్యాడు.

చిమ్మచీకటిలో సాహసం, రాళ్లవాగులో చిక్కుకుపోయిన నలుగురిని కాపాడిన ఎన్డీఆర్​ఎఫ్ - man missed in Vagu

CM Revanth At Khammam Flooded Areas : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఖమ్మం జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తున్న ఆయన అక్కడి పరిస్థితులను ప్రత్యక్షంగా పరిశీలిస్తున్నారు. అంతకుముందు పాలేరు రిజర్వాయర్‌, నాగార్జునసాగర్ ఎడమకాల్వను పరిశీలించారు.

పాలేరు రిజర్వాయర్‌ను పరిశీలించిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి - CM REVANTH AT KHAMMAM FLOODED AREAS

Munneru Flood Victims Story : ఊహకందని విధంగా దూసుకొచ్చిన మున్నేరు జల ఖడ్గం ఖమ్మం ముంపు ప్రాంతాల వాసుల్ని కోలుకోలేని దెబ్బతీసింది. నిద్ర లేచే సరికి ఉరుముకుంటూ తరుముకొచ్చిన వరద విలయం బాధితులకు పుట్టెడు శోకాన్ని మిగిల్చింది. చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా పోటెత్తిన మున్నేరు ముంపు ప్రాంత వాసుల్ని కకావికలం చేసింది. తరుముతున్న మున్నేరును చూసి గజగజ వణికిన బాధితులు ప్రాణాలు కాపాడుకునేందుకు బతుకు జీవుడా అంటూ మిద్దెపైకి ఎక్కి ప్రాణాలు కాపాడుకున్నవారు మున్నేరు శాంతించడంతో ఇళ్లకు చేరుకున్నారు. ఆనవాళ్లు కోల్పోయిన గూడు, రూపురేఖలు మారిన కాలనీలను చూసి కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్నారు.

KTR and Harish Rao on Compensation : రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలకు, వరదల వల్ల జరిగిన నష్టంపై మాజీమంత్రులు కేటీఆర్​, హరీశ్​రావులు ఎక్స్​ వేదికగా స్పందించారు. ఈ మేరకు వర్షాలు, వరదల కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు రూ. 5 లక్షల నష్టపరిహారం కాకుండా రూ. 25 లక్షలు ఇవ్వాలని కేటీఆర్​ డిమాండ్​ చేశారు. ముందస్తు ప్రణాళిక లేకపోవటం వల్లే ప్రాణ నష్టం జరిగిందని మండిపడ్డారు. పంట నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకోవాలని, ఎకరానికి పదివేల రూపాయల నష్టపరిహారం ప్రకటించాలని హరీశ్​రావు డిమాండ్​ చేశారు.

Hyd to Vijayawada Highway Opened : విజయవాడ-హైదరాబాద్ హైవే రాకపోకలకు మార్గం సుగమమైంది. గత మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య నిలిచిన రాకపోకలు ఎట్టకేలకు పునఃప్రారంభమయ్యాయి. గరికపాడు వద్ద జాతీయ రహదారి కోతకు గురికావడంతో విజయవాడ-హైదరాబాద్ హైవేపై రాకపోకలు నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే.

'విజయవాడ-హైదరాబాద్' హైవే రాకపోకలు షురూ - AP Vehicles Allowed to Telangana

Prakasam Barrage Flood Update Today 2024 : ఏపీలోని ప్రకాశం బ్యారేజీకి భారీగా వరద పోటెత్తింది. ఎన్నడూ లేనతంగా రికార్డు స్థాయిలో ప్రవాహం పెరగడంతో అధికారులు మొత్తం 70 గేట్లను ఎత్తారు. 11.38 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని సముద్రంలోకి వదులుతున్నారు.

Minister Sridhar Babu On Heavy Rains : ప్రకృతి విపత్తుల సమయంలో సహాయం చేయకుండా బీఆర్ఎస్ నేతలు రాజకీయం చేస్తున్నారని మంత్రి శ్రీధర్‌ బాబు విమర్శించారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఎప్పటికప్పుడు ఉన్నతాధికారులతో చర్చిస్తూ సహాయక చర్యలను నిర్దేశించినట్లు వెల్లడించారు. మృతులకు పరిహారం ఇవ్వాలని కలెక్టర్లకు ఆదేశాలిచ్చామన్న మంత్రి శ్రీధర్‌ బాబు, రాష్ట్రానికి సాయం చేయాలంటూ ప్రధాని మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్‌షాలకు విజ్ఞప్తి చేసినట్లు వివరించారు. సంక్షోభ సమయాల్లో బాధ్యతగా వచ్చి సాయం చేయాలే తప్ప రాజకీయం చేయడం తగదని మంత్రి శ్రీధర్‌ బాబు హితవు పలికారు.

భారీవర్షాలతో 8 జిల్లాలపై తీవ్ర ప్రభావం - నష్టపోయిన ప్రతి కుటుంబాన్ని ఆదుకుంటాం : శ్రీధర్‌ బాబు - Minister Sridhar Babu On Rains

CM Revanth Khammam Tour Today : వరద ప్రాంతాలను పరిశీలించేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి హైదరాబాద్ నుంచి బయల్దేరారు. ఖమ్మం జిల్లాకు వెళ్లనున్న ఆయన మార్గ మధ్యలో ముంపు ప్రాంతాల్లో ఆగి అక్కడి పరిస్థితులపై అధికారులను ఆరా తీస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే సూర్యాపేట జిల్లా రాఘవాపూరంలో అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించి అక్కడి పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకున్నారు.

Health Tips For Flood Effected People : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గత రెండ్రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురిశాయి. కనుచూపు మేర ఎక్కడ చూసినా వరదే కనిపిస్తోంది. చాలా చోట్ల ఇళ్లలోకి, పలుచోట్ల ఇంటి చుట్టూ వరద చేరి ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తోంది. చుట్టంతా మురుగు నీరుతో దోమలు వ్యాప్తి చెందుతుంటే జనం అవస్థలు పడుతున్నారు. ఇప్పటికే సీజనల్ వ్యాధులు బెంబెలెత్తిస్తుంటే ఇప్పుడు రెండ్రోజులుగా కురిసిన వర్షాల వల్ల వచ్చిన వరదలు ఇంకా తగ్గుముఖం పట్టకపోవడంతో మరిన్ని అనారోగ్య సమస్యలు కలిగే అవకాశం ఉంది. ఈ వానలకు తోడు చల్లబడ్డ వాతావరణానికి రోగాలు వ్యాప్తి చెందే ఆస్కారం ఉండటంతో ఈ వర్షాకాలంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? డెంగీ, మలేరియా వంటి వ్యాధుల బారిన పడకుండా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో చుద్దామా?

భారీ వర్షాలకు కూలిపోయిన బ్రిడ్జిలు - నిలిచిన రాకపోకలు - Bridge washed away by rains in tg

Bridges Washed Away in Telangana : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎడతెరిపు లేకుండా రెండు రోజులుగా వర్షం కురిసింది. ఈ భారీ వర్షాలకు కొన్ని జిల్