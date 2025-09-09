ETV Bharat / state

'మేం తెలంగాణోళ్లం - గిట్లనే మాట్లాడ్తం' : యాసను గుర్తు చేసి - ప్రేక్షకుల మది దోచి

కాళోజీ నారాయణరావు పుట్టినరోజు సందర్భంగా ప్రతి ఏడాది తెలంగాణ భాషా దినోత్సవ వేడుకలు - ప్రత్యేక రాష్ట్రాల్లో తెలుగు భాషకు ప్రాధ్యానత - ‘తెలంగాణ భాషా దినోత్సవం' సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం

Saranya Pradeep
Saranya Pradeep (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2025 at 2:22 PM IST

3 Min Read
Telangana Language Day 2025 : 'భాష రెండు తీర్లు. ఒకటి బడి పలుకుల భాష, రెండోది పలుకు బడుల భాష. ఇప్పుడు పలుకు బడుల భాష గావాలే' అన్నారు కాళోజీ. అదే ప్రయత్నంతో స్థానిక యాస, మాండలికాలతో రూపొందించే వీడియోలు, రీల్స్​కు నేడెంతో ఆదరణ ఉంటోంది. పల్లె సంస్కృతి, ఉత్సవాల విశేషాలను యూట్యూబ్​, పండుగలు, స్నాప్​చాట్​, ఫేస్​బుక్​, ఇన్​స్టాగ్రామ్​, ఎక్స్​ తదితర వేదికలపై యువత భాషను విశ్వవ్యాప్తం చేస్తున్నారు. వీటిన్నింటికి కారణం తెలంగాయ భాష యాస వల్లే ఎంతో ఆదరణ లభిస్తోంది. అలాగే ఈ భాషతో కొందరు సినిమా, టెలివిజన్​ రంగాల్లో పలు అవకాశాలు దక్కించుకున్నారు. ఇలాంటి యువతపై నేటి 'తెలంగాణ భాషా దినోత్సవ' ప్రత్యేక కథనం.

సంభాషణలతో శరణ్య ‘ఫిదా’ : నిజామాబాద్​కు చెందిన నటి శరణ్య ఫిదా సినిమాలో కథానాయిక అక్క పాత్రలో ఒదిగిపోయారు. ఈ ఒక్క మూవీలోనే కాకుండా పలు పాత్రల సంభాషణలు ఇందూరు యాసలో కొనసాగటం మంచి గుర్తింపును తీసుకొచ్చాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ యాసపై పట్టు ఉండటం వల్లే తొలి అవకాశం ఫిదాలో లభించిందని, అంబాజీపేట్​ మ్యారేజ్​ బ్యాండ్​ చిత్రంలో ఉత్తమ సహాయ నటి అవార్డు అందుకోవటం మర్చిపోలేనని ఆమె తెలిపారు.

Saranya Pradeep
Saranya Pradeep (Eenadu)

'లత'లా అల్లుకుపోతాది : ఇంట్లో బీడీలు చుడుతూ, చూడటానికి బక్క పల్చగా కనిపించే లత సొంతూరు నిజామాబాద్​ గ్రామీణం మండలం తిర్మన్​పల్లి. జీవితంలో రోజు జరిగే ఘటనలు, పండుగలు, ఆచారాలు, మహిళలు, యువత, విద్యార్థుల నేపథ్యంపై 2024 నుంచి ఆమె వీడియోలు, రీల్స్​, షార్ట్స్​ తీస్తున్నారు. ఆమె ఇప్పటి వరకు 272 వీడియోలు, 260కి పైగా షార్ట్స్​ అప్​లోడ్​ చేశారు. 68 వేల మంది సబ్​స్కైబర్లను, 2.50 లక్షల మంది వీక్షకులను సంపాదించుకోవటం విశేషం. ఇందూరు యాసను చక్కగా గుర్తు చేశావమ్మా అని అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, లండన్​ తదితర దేశాల ఎన్నారైలు మెచ్చుకోవటం జీవితంలో మరిచిపోలేనని గుర్తు చేసుకున్నారు ఈ లత.

Latha, Youtuber
Latha, Youtuber (Eenadu)

ముల్లంగి నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయికి : ‘పుట్ట మీద పాలపిట్ట పున్నపు వెన్నెల’, ‘నాయి దొరో నా సిన్నిదొర’ వంటి పాటలతో ప్రాచుర్యం పొందిన రేలారె గంగ సొంతూరు మోపాల్‌ మండలం ముల్లంగి గ్రామం. ఆమెది వ్యవసాయ కుటుంబం. అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, దుబాయ్, మలేషియా, సింగపూర్‌ తదితర దేశాల్లో జరిగే కార్యక్రమాల్లో ఇందూరు పాటలు పాడారు. యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌లో రాఖీ పౌర్ణమి, బతుకమ్మ, దీపావళి పండుగలు, ఉత్సవాల విశిష్టతపై గ్రామీణ యాసలో పాటలు అప్‌లోడ్‌ చేస్తూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నారు.

Railay Ganga
Railay Ganga (Eenadu)

పల్లెటూరి యువతను ఆకట్టుకునేలా వీడియోలు : ‘ఇగో, ఏ పండుగ సేసినా సెప్పనే సెప్పరేందే' అని సుట్టాలు దోస్తులు అంటున్నరు. ఈసారి అందరికీ సెప్తా. పొద్దుగాళ్ల నుంచి ఫోన్లు జేస్తనే ఉన్న’ అంటూ సాగే వీడియోలు ఈ మధ్య బాగా ట్రోల్‌ అవుతున్నాయి. పల్లెటూరి యువత, ప్రజానీకాన్ని ఆకట్టుకునే వీడియోలు విదేశాల్లో స్థిరపడిన జిల్లా ఎన్నారైలనూ సంబురపడిపోయేలా చేస్తున్నాయి.

ట్రోల్స్‌తో జిల్లా జానపద కళాకారులైన అష్ట గంగాధర్, రాంపూర్‌ సాయి, దివ్య, మనోజ, సవిత, గోదావరి, క్రాంతి, సాయి లవోల, నవీన్, అంజలి సిస్టర్స్‌ వేలాది మంది వ్యూవర్స్‌ను సోషల్​ మీడియా ద్వారా సంపాదించుకున్నారు. వీరి ప్రయత్నాలు హుందాగా కొనసాగుతూ, తెలంగాణ యాసకు జీవం పోయాలని భాషాభిమానులు, సాహితీవేత్తలు ఈ సందర్భంగా అభిలషిస్తున్నారు.

