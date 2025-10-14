ETV Bharat / state

ఇంటర్​ విద్యార్థులకు అలర్ట్​ - ఈసారి వారం ముందుగానే ఫైనల్​ ఎగ్జామ్స్!

గత ఏడాది కంటే వారం ముందుగానే పరీక్షలు - జేఈఈ, ఎప్‌సెట్‌ లాంటి వాటికి వెసులుబాటు - సర్కారు ఆమోదానికి దస్త్రం - పరీక్షల ఫీజు పెంచాలని ప్రభుత్వానికి ఇంటర్‌బోర్డు ప్రతిపాదన

Intermediate Public Exams
Intermediate Public Exams (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 14, 2025 at 9:16 AM IST

2 Min Read
Intermediate Public Exams in Feb : ఇంటర్మీడియట్‌ వార్షిక పరీక్షలు ఈసారి ఫిబ్రవరి నెలాఖరులోనే ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ మేరకు ఇంటర్‌బోర్డు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆమోదం కోసం దస్త్రం పంపింది. విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం 2026 ఫిబ్రవరి 23 లేదా 25 నుంచి పరీక్షలు మొదలయ్యేలా రెండు రకాల టైం టేబుళ్లను సర్కారుకు పంపారు. సీఎం రేవంత్ ​రెడ్డి విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉన్నందున ఆయన ఆమోదం తర్వాత షెడ్యూల్​ను ప్రకటించనున్నారు. ఏపీ ఇంటర్​ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 23న మొదలై మార్చి 24తో ముగియనున్నాయి. అదే మాదిరిగా తెలంగాణలోనూ ప్రారంభిస్తున్నారు. ఈ షెడ్యూల్​ ప్రకారం చూస్తే ఏపీ కంటే తెలంగాణలో పరీక్షలు ముందే పూర్తవుతాయని తెలుస్తోంది.

ఆ ఎగ్జామ్స్​కు సన్నద్ధమయ్యే వారి కోసం ముందుగా పరీక్షలు : వాస్తవానికి గతంలో ఫిబ్రవరి నెలాఖరులోనే పరీక్షలు మొదలయ్యేవి. కానీ కరోనా మహమ్మారి ప్రభావంతో మార్చిలోకి షెడ్యూల్​ మారింది. ఫిబ్రవరిలోనే మొదలుపెడితే జేఈఈ మెయిన్​, ఎప్​సెట్​, నీట్​కు సన్నద్ధమయ్యే వారికి కొంత వెసులుబాటు దొరుకుతుందని ఇంటర్​ బోర్డు భావిస్తోంది. ఉదాహరణకు గత ఏడాది మార్చి 5న ఇంటర్​ పరీక్షలు మొదలయ్యాయి. జేఈఈ మెయిన్​ తుది విడత ఏప్రిల్​ 2 నుంచి ప్రారంభమైంది. దాంతో విద్యార్థులకు 12 రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉండటంతో ఒత్తిడికి గురయ్యారు. దాంతో ఈ ఏడాది గతేడాది కంటే వారం ముందుగానే పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ ఏడాది ఇంటర్​ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సరాలకు కలిపి 9 లక్షల మందికిపైగా పరీక్షలు రాయనున్నారు.

ఫీజు పెంపునకు ప్రతిపాదన : ఇదిలా ఉండగా, ఇంటర్​ పరీక్షల ఫీజు పెంచాలని ఇంటర్​బోర్డు ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదించింది. ప్రస్తుతం ప్రాక్టికల్స్​ లేని కోర్సులకు రూ.520, ప్రయోగ పరీక్షలుండే ఎంపీసీ, బైపీసీ, జువాలజీ గ్రూపులతో పాటు ఒకేషనల్​ కోర్సులకు అదనంగా మరో రూ.230 కలిపి మొత్తం రూ.750 వసూలు చేస్తున్నారు. పక్క రాష్ట్రమైన ఏపీతో పాటు సీబీఎస్​ఈ, ఇతర బోర్డుల ఫీజు ఎక్కువగా ఉందని, ఇక్కడ కొంత మొత్తం పెంచాలని బోర్డు ప్రతిపాదించింది. ప్రభుత్వం ఆమోదిస్తే ప్రాక్టికల్స్​ లేని కోర్సులకు రూ.600, ప్రాక్టికల్స్​ ఉన్న వాటికి రూ.875 వరకు పెరగవచ్చని తెలుస్తోంది.

సమయ ప్రణాళిక చాలా ముఖ్యం : ఇంటర్ పరీక్షలకు ఇంకా నాలుగు నెలల సమయం ఉంది. ఇప్పటి నుంచే పిల్లలను వార్షిక పరీక్షలపై దృష్టి పెట్టేలా తల్లిదండ్రులు చూడాలి. ఈ సమయంలో చదువే కాదు, వారు శారీరకంగానూ బలంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇందుకు పిల్లలతో ధ్యానం, యోగా, వ్యాయామం వంటివి సాధన చేయించాలి.

విద్యార్థులు ఇలా చేస్తే మంచిది! : ప్రస్తుతం పూర్తైన పాఠ్యాంశాలను ఎప్పటికప్పుడు రివిజన్​ చేసుకోవాలి. అందులోని ప్రధాన అంశాలను ప్రత్యేకంగా నోట్స్​లో రాసుకుంటూ ఉండాలి. ప్రిపేర్ అయిన టాపిక్స్​ను ఎప్పటికప్పుడు మళ్లీ చదువుతూ ఉండాలి. గత ప్రశ్నపత్రాలను సాధన చేయడం ఎంతో మేలు.

  • పరీక్షకు ఒక రోజు ముందే హాల్​టికెట్​, ప్యాడ్, పెన్నులు తదితర వాటిని సిద్ధం చేసుకొని పెట్టుకోవాలి.
  • పరీక్షలో అన్ని సమాధానాలు రాసేలా ఇంటి దగ్గరే నిర్ధారించుకోవాలి. ఇందుకు అనుగుణంగా ఓసారి సాధన చేయాలి. దీనివల్ల సమయం చాలా ఆదా అవుతుంది.

