ఇంటర్ విద్యార్థులకు అలర్ట్ - ఈసారి వారం ముందుగానే ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్!
గత ఏడాది కంటే వారం ముందుగానే పరీక్షలు - జేఈఈ, ఎప్సెట్ లాంటి వాటికి వెసులుబాటు - సర్కారు ఆమోదానికి దస్త్రం - పరీక్షల ఫీజు పెంచాలని ప్రభుత్వానికి ఇంటర్బోర్డు ప్రతిపాదన
Published : October 14, 2025 at 9:16 AM IST
Intermediate Public Exams in Feb : ఇంటర్మీడియట్ వార్షిక పరీక్షలు ఈసారి ఫిబ్రవరి నెలాఖరులోనే ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ మేరకు ఇంటర్బోర్డు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆమోదం కోసం దస్త్రం పంపింది. విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం 2026 ఫిబ్రవరి 23 లేదా 25 నుంచి పరీక్షలు మొదలయ్యేలా రెండు రకాల టైం టేబుళ్లను సర్కారుకు పంపారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉన్నందున ఆయన ఆమోదం తర్వాత షెడ్యూల్ను ప్రకటించనున్నారు. ఏపీ ఇంటర్ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 23న మొదలై మార్చి 24తో ముగియనున్నాయి. అదే మాదిరిగా తెలంగాణలోనూ ప్రారంభిస్తున్నారు. ఈ షెడ్యూల్ ప్రకారం చూస్తే ఏపీ కంటే తెలంగాణలో పరీక్షలు ముందే పూర్తవుతాయని తెలుస్తోంది.
ఆ ఎగ్జామ్స్కు సన్నద్ధమయ్యే వారి కోసం ముందుగా పరీక్షలు : వాస్తవానికి గతంలో ఫిబ్రవరి నెలాఖరులోనే పరీక్షలు మొదలయ్యేవి. కానీ కరోనా మహమ్మారి ప్రభావంతో మార్చిలోకి షెడ్యూల్ మారింది. ఫిబ్రవరిలోనే మొదలుపెడితే జేఈఈ మెయిన్, ఎప్సెట్, నీట్కు సన్నద్ధమయ్యే వారికి కొంత వెసులుబాటు దొరుకుతుందని ఇంటర్ బోర్డు భావిస్తోంది. ఉదాహరణకు గత ఏడాది మార్చి 5న ఇంటర్ పరీక్షలు మొదలయ్యాయి. జేఈఈ మెయిన్ తుది విడత ఏప్రిల్ 2 నుంచి ప్రారంభమైంది. దాంతో విద్యార్థులకు 12 రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉండటంతో ఒత్తిడికి గురయ్యారు. దాంతో ఈ ఏడాది గతేడాది కంటే వారం ముందుగానే పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ ఏడాది ఇంటర్ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సరాలకు కలిపి 9 లక్షల మందికిపైగా పరీక్షలు రాయనున్నారు.
ఫీజు పెంపునకు ప్రతిపాదన : ఇదిలా ఉండగా, ఇంటర్ పరీక్షల ఫీజు పెంచాలని ఇంటర్బోర్డు ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదించింది. ప్రస్తుతం ప్రాక్టికల్స్ లేని కోర్సులకు రూ.520, ప్రయోగ పరీక్షలుండే ఎంపీసీ, బైపీసీ, జువాలజీ గ్రూపులతో పాటు ఒకేషనల్ కోర్సులకు అదనంగా మరో రూ.230 కలిపి మొత్తం రూ.750 వసూలు చేస్తున్నారు. పక్క రాష్ట్రమైన ఏపీతో పాటు సీబీఎస్ఈ, ఇతర బోర్డుల ఫీజు ఎక్కువగా ఉందని, ఇక్కడ కొంత మొత్తం పెంచాలని బోర్డు ప్రతిపాదించింది. ప్రభుత్వం ఆమోదిస్తే ప్రాక్టికల్స్ లేని కోర్సులకు రూ.600, ప్రాక్టికల్స్ ఉన్న వాటికి రూ.875 వరకు పెరగవచ్చని తెలుస్తోంది.
సమయ ప్రణాళిక చాలా ముఖ్యం : ఇంటర్ పరీక్షలకు ఇంకా నాలుగు నెలల సమయం ఉంది. ఇప్పటి నుంచే పిల్లలను వార్షిక పరీక్షలపై దృష్టి పెట్టేలా తల్లిదండ్రులు చూడాలి. ఈ సమయంలో చదువే కాదు, వారు శారీరకంగానూ బలంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇందుకు పిల్లలతో ధ్యానం, యోగా, వ్యాయామం వంటివి సాధన చేయించాలి.
విద్యార్థులు ఇలా చేస్తే మంచిది! : ప్రస్తుతం పూర్తైన పాఠ్యాంశాలను ఎప్పటికప్పుడు రివిజన్ చేసుకోవాలి. అందులోని ప్రధాన అంశాలను ప్రత్యేకంగా నోట్స్లో రాసుకుంటూ ఉండాలి. ప్రిపేర్ అయిన టాపిక్స్ను ఎప్పటికప్పుడు మళ్లీ చదువుతూ ఉండాలి. గత ప్రశ్నపత్రాలను సాధన చేయడం ఎంతో మేలు.
- పరీక్షకు ఒక రోజు ముందే హాల్టికెట్, ప్యాడ్, పెన్నులు తదితర వాటిని సిద్ధం చేసుకొని పెట్టుకోవాలి.
- పరీక్షలో అన్ని సమాధానాలు రాసేలా ఇంటి దగ్గరే నిర్ధారించుకోవాలి. ఇందుకు అనుగుణంగా ఓసారి సాధన చేయాలి. దీనివల్ల సమయం చాలా ఆదా అవుతుంది.
