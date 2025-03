ETV Bharat / state

ఇంటర్ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ - అలా చేసింటే 4 మార్కులు యాడ్ - WRONG PRINT QUESTION IN INTER EXAM

By ETV Bharat Telangana Team

Telangana Inter Board Decided to Give Four Marks to Worngly Printed Question : రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్‌ పరీక్షలు కొనసాగుతున్నాయి. ద్వితీయ ఇంటర్ ఇంగ్లీష్​ ప్రశ్నాపత్రంలో ఒక ప్రశ్న అస్పష్టంగా ముద్రణ అయింది. ఈ విషయంలో ఇంటర్మీడియట్‌ బోర్డు దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టింది. ఇంగ్లీష్ ప్రశ్నపత్రంలో అస్పష్టంగా ముద్రించిన ఏడో ప్రశ్నకు పూర్తి మార్కులు ఇవ్వాలని బోర్డు నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ ప్రశ్నకు జవాబు రాసేందుకు ప్రయత్నం చేసిన విద్యార్థులకు నాలుగు మార్కులు చొప్పున ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఇంటర్‌ బోర్డు ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది.

విద్యార్థులకు నష్టం జరగకుండా ఉండేందుకు నిర్ణయం : సోమవారం జరిగిన ఇంటర్మీడియట్‌ సెకండియర్‌ ఇంగ్లీష్‌ పరీక్షలో ఏడో ప్రశ్నగా ఇచ్చిన చార్ట్‌లో ముద్రణ లోపం కారణంగా బాక్సులు అస్పష్టంగా కనిపించాయి. స్పష్టంగా లేనందున జవాబు సరిగా రాయలేక పోయినట్లు విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు బోర్డు దృష్టికి విషయాన్ని తీసుకెళ్లారు. దీంతో సబ్జెక్టు నిపుణులు, ఇతరులతో చర్చించిన బోర్డు అనంతరం విద్యార్థులకు నష్టం జరగకుండా ఉండేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఇంటర్‌ బోర్డు వెల్లడించింది.