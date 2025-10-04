ETV Bharat / state

యువతి ఏకాంత సాక్ష్యాన్ని సత్యంగా అంగీకరించలేం - అత్యాచార కేసులో హైకోర్టు కీలక తీర్పు

అత్యాచార కేసులో హైకోర్టు కీలక తీర్పు - బాధితురాలి సాక్ష్యాన్ని బలపరిచే వైద్య పరమైన ఆధారాలు కీలకం - అత్యంత విశ్వసనీయమైన సాక్ష్యం ఒక్కటున్నా శిక్ష విధిస్తాం

TG High Court Key Verdict in Rape Case
TG High Court Key Verdict in Rape Case (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 4, 2025 at 9:44 AM IST

2 Min Read
TG High Court Key Verdict in Rape Case : నిందితుడికి అత్యాచార కేసుల్లో నమ్మశక్యంకానీ ఏకాంత సాక్ష్యాన్ని సత్యంగా అంగీకరించలేమని తెలంగాణ హైకోర్టు తేల్చి చెప్పింది. బాధితురాలి సాక్ష్యాన్ని బలపరిచే వైద్య పరమైన ఆధారాలు ఉండాలని స్పష్టం చేసింది. ఇలాంటి కేసుల్లో అత్యంత విశ్వసనీయమైన సాక్ష్యం ఒక్కటున్నా మిగిలిన ఆధారాలతో సంబంధం లేకుండా శిక్ష విధించవచ్చని, అయితే అలాంటి నమ్మదగిన సాక్ష్యం లేకుండా శిక్ష విధించడం సబబుకాదని తేల్చి చెప్పింది. బాధితురాలి ఫిర్యాదు ఆధారంగా సరైన సాక్ష్యాధారాలు లేకుండా హైదరాబాద్​ కిషన్​బాగ్​కు చెందిన మహమ్మద్​ ఇర్ఫాన్​కు అత్యాచారం కేసులో నాంపల్లి కోర్టు విధించిన పదేళ్ల జైలు శిక్షను రద్దు చేస్తూ హైకోర్టు తీర్పును వెలువరించింది.

ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటానని, తల్లిదండ్రులు లేని సమయంలో లైంగిక చర్యకు పాల్పడి మోసం చేశాడని, ఓ యువతి ఫిర్యాదు మేరకు మహమ్మద్​ ఇర్ఫాన్​పై 2009 ఏప్రిల్​లో బహదూర్​పురా​ పోలీస్​ స్టేషన్​లో కేసు నమోదు అయింది. దీనిపై విచారించిన నాంపల్లి కోర్టు నిందితుడికి 10 ఏళ్లు జైలు శిక్షతో పాటు రూ.2వేల జరిమానా విధిస్తూ తీర్పును వెలువరించింది. ఈ తీర్పును సవాల్​ చేస్తూ ఇర్ఫాన్​ ఖాన్​ హైకోర్టులో అప్పీలు దాఖలు చేశారు. అప్పీలుపై ఇరు పక్షాల వాదనలను విన్న జస్టిస్​ జె. శ్రీనివాసరావు తీర్పును వెలువరించారు.

నాలుగేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్నారని, 2008 నవంబరులో తల్లిదండ్రులు లేని సమయంలో ఇంటికి వచ్చి బెదిరించి, భయపెట్టి లైంగిక చర్యకు పాల్పడ్డారంటూ 2009 ఏప్రిల్​లో బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేశారని తెలిపారు. అత్యాతారం కేసుల్లో భయం, ఆందోళన, సామాజిక ఒత్తిళ్లు కారణంగా ఫిర్యాదు చేయడంలో జాప్యం జరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. అయితే వీలైనంత త్వరగా ఫిర్యాదు చేస్తే వైద్యపరమైన ఆధారాలు సేకరించడానికి అవకాశం ఉందన్నారు. అయితే ఇక్కడ సుమారు 6 నెలల తర్వాత ఫిర్యాదు చేశారని, డాక్టర్​ పరీక్షలో ఇద్దరికీ 18 ఏళ్లు దాటాయని తప్ప మరో ఆధారం లభించలేదని వివరించారు.

కింది కోర్టు అదే ఆరోపణపై శిక్ష విధించడం సరికాదు : ఎఫ్​ఐఆర్​ జాప్యంపై వివరణ లేకపోవడంతో పాటు ఫోరెన్సిక్​ ఆధారాలు లేవని న్యాయమూర్తి తెలిపారు. బాధితురాలు రాతపూర్వకంగా, మౌఖికంగా ఇచ్చిన ఫిర్యాదుల్లో వ్యత్యాసాలు ఉండటాన్ని కింది కోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకోలేదన్నారు. అంతేకాకుండా ట్యాబ్లెట్​ ఇచ్చి కర్చీఫ్​తో నోరు మూశారని వాదనల సందర్భంగా చెప్పినప్పటికీ బాధితురాలు ఫిర్యాదుల్లో ఎక్కడ ఆ విషయాన్ని పేర్కొనలేదన్నారు. దీంతో ఇరు పక్షాల మధ్య వైరుధ్యాలున్నాయని తేలిందని, అంతేగాకుండా పెళ్లి చేసుకుంటారని ఫిర్యాదు చేసినట్లు బాధితురాలు చెప్పారన్నారు. పెళ్లి చేసుకుంటానంటూ మోసం చేశారన్న దానికి ఆధారాలు లేవన్న కింది కోర్టు అదే ఆరోపణపై శిక్ష విధించడం సరికాదన్నారు. కేవలం బాధితురాలి ఏకాంత సాక్ష్యం ఆధారంగా కింది కోర్టు శిక్ష విధించడం సరికాదంటూ నిందితుడికి విధించిన జైలు శిక్షను రద్దు చేస్తూ హైకోర్టు తీర్పును వెలువరించింది.

