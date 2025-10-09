ETV Bharat / state

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల అమలు జీవోపై హైకోర్టు స్టే

జీవో నెంబర్‌ 9పై స్టే విధించిన హైకోర్టు - స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్లపై విచారణ రెండు వారాలకు వాయిదా - రెండు వారాల్లోగా కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని ఆదేశం

Telangana High Court on BC Reservation Issue
Published : October 9, 2025 at 4:02 PM IST

Telangana High Court stays GO No 8 :

