స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల అమలు జీవోపై హైకోర్టు స్టే
జీవో నెంబర్ 9పై స్టే విధించిన హైకోర్టు - స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్లపై విచారణ రెండు వారాలకు వాయిదా - రెండు వారాల్లోగా కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని ఆదేశం
Telangana High Court on BC Reservation Issue (ETV Bharat)
Published : October 9, 2025 at 4:02 PM IST
