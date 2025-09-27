ETV Bharat / state

బీసీ రిజర్వేషన్ల విషయంలో చట్టప్రకారమే ముందుకెళ్లాలి : తెలంగాణ హైకోర్టు

బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్ల జీవోను కొట్టివేయాలని కోరుతూ బుట్టెంగారి మాధవరెడ్డి హైకోర్టులో పిటిషన్‌ - బీసీ రిజర్వేషన్ల జీవో విచారణను అక్టోబర్‌ 8కి వాయిదా వేసిన హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్

HIGH COURT ON BC RESERVATIONS
HIGH COURT ON BC RESERVATIONS (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 27, 2025 at 8:30 PM IST

High Court On BC Reservations In Local Body Elections : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లపై చట్టప్రకారమే ముందుకెళ్లాలని తెలంగాణ హైకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్ల జీవోను కొట్టివేయాలని కోరుతూ మేడ్చల్‌ మల్కాజిగిరి జిల్లా మూడుచింతలపల్లి మండలం కేశవాపూర్‌ గ్రామానికి చెందిన బుట్టెంగారి మాధవరెడ్డి (రెడ్డి జాగృతి) అనే వ్యక్తి హైకోర్టులో హౌస్​ మోషన్​ పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు.

రాజ్యాంగంలో 50 శాతం రిజర్వేషన్లు దాటకూడదనే నిబంధన : ఈ పిటిషన్‌పై జస్టిస్‌ విజయ్‌సేన్‌రెడ్డి, జస్టిస్‌ అభినందన్‌ కుమార్‌ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం శనివారం విచారణ చేపట్టింది. బీసీ రిజర్వేషన్లను 27 నుంచి 42 శాతానికి పెంచారని, దీంతో మొత్తం రిజర్వేషన్ల పరిమితి 60 శాతానికి పైగా వెళుతుందని పిటిషనర్‌ తరఫు న్యాయవాది మయూర్ రెడ్డి తెలిపారు. రాజ్యాంగంలో 50 శాతం రిజర్వేషన్లు దాటకూడదనే నిబంధన ఉందని కోర్టుకు తెలిపారు. 2018 పంచాయతీరాజ్‌ చట్టం ప్రకారం రిజర్వేషన్లు 50 శాతమే ఉండాలనే చట్టం తెలంగాణలో ఉందని ధర్మాసనం దృష్టికి తెచ్చారు.

తమిళనాడు రాష్ట్రంలో రిజర్వేషన్లు 69 శాతం : నూతన జీవో వల్ల రిజర్వేషన్ల పరిమితి 67 శాతానికి చేరిందని, బీసీ రిజర్వేషన్లు 35 శాతం పెంచుతూ 2018లో జీవో ఇచ్చారని పిటిషనర్​ కోర్టుకు తెలిపారు. 2018లో ఇచ్చిన జీవోను ఇదే హైకోర్టు డివిజన్‌ బెంచ్‌ కొట్టివేసిందని గుర్తుచేశారు. తమిళనాడు రాష్ట్రంలో రిజర్వేషన్లు 69 శాతానికి పెంచారు కదా? అని ఈ సందర్భంగా ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది. రాజ్యాంగంలోని 9వ షెడ్యూల్లో పెట్టి రిజర్వేషన్‌ పెంచారని, ప్రస్తుతం అది సుప్రీంకోర్టు విచారణలో ఉందని పిటిషనర్‌ తరఫు న్యాయవాది హైకోర్టుకు ధర్మాసనానికి తెలిపారు.

జీవో ఎలా జారీ చేస్తారు? : పంచాయతీరాజ్‌ చట్టంలోని 285ఏను సవరిస్తూ తెలంగాణ అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేశారని, అసెంబ్లీ తీర్మానం ప్రస్తుతం బిల్లు గవర్నర్‌ వద్ద పెండింగ్‌లో ఉందన్నారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న అంశంపై జీవో ఎలా జారీ చేస్తారని హైకోర్టు అడ్వకేట్​ జనరల్​ను ప్రశ్నించింది. గవర్నర్ వద్ద పెండింగ్​లో ఉంటే జీవో జారీ చేయొచ్చు అని ఏజీ కోర్టుకు తెలిపారు. అలా జీవో జారీ చేయొచ్చని ఏవైనా తీర్పులు ఉంటే చూపించాలని ఏజీని హైకోర్టు ప్రశ్నించింది.

ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చినా మెరిట్‌ ఆధారంగానే : హైకోర్టు అడిగిన ప్రశ్నకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం చెప్పేందుకు తమకు రెండ్రోజుల సమయం కావాలని ఏజీ కోరగా న్యాయస్థానం అనుమతిచ్చింది. అక్టోబరు 6 వరకు ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ ఇవ్వకుండా ఉంటారా? అని తెలంగాణ ఎన్నికల కమిషన్‌ తరఫు న్యాయవాదిని హైకోర్టు ప్రశ్నించింది. ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చినా మెరిట్‌ ఆధారంగా విచారణ చేస్తామని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. తదుపరి విచారణను అక్టోబరు 8కి వాయిదా వేస్తున్నట్లు హైకోర్టు ప్రకటించింది.

ఎన్నికల సంఘం సమావేశం : శనివారం మధ్యాహ్నం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం సమావేశం నిర్వహించింది. రాష్ట్ర ఉన్నతాధికారులతో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్‌(ఎస్​ఈసీ) రాణికుముదినీ భేటీ అయ్యారు. ఈ సమావేశంలో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు, అదనపు డీజీపీ మహేశ్‌ భగవత్‌, పంచాయతీరాజ్‌, ఆర్థిక శాఖల ముఖ్యకార్యదర్శులు, ఎక్సైజ్‌ కమిషనర్‌ తదితరులు హాజరయ్యారు.

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు - బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లపై జీవో విడుదల

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక - అభ్యర్థిని ఖరారు చేసిన బీఆర్​ఎస్

