గ్రూప్‌-1 పిటిషన్లపై హైకోర్టు కీలక తీర్పు - జనరల్‌ ర్యాంకింగ్‌ లిస్టు రద్దు

గ్రూప్-1 పిటిషన్లపై హైకోర్టు కీలక తీర్పు - గతంలో ప్రకటించిన జనరల్ ర్యాంకింగ్ లిస్టు రద్దు చేసిన హైకోర్టు - మూల్యాంకనాన్ని సవాల్ చేస్తూ అభ్యర్థుల పిటిషన్లు
HC RESERVES VERDICT ON GROUP 1 (ETV Bharat)
Published : September 9, 2025 at 10:53 AM IST
