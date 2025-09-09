ETV Bharat / state

గ్రూప్‌-1 పిటిషన్లపై హైకోర్టు కీలక తీర్పు - జనరల్‌ ర్యాంకింగ్‌ లిస్టు రద్దు

గ్రూప్‌-1 పిటిషన్లపై హైకోర్టు కీలక తీర్పు - గతంలో ప్రకటించిన జనరల్‌ ర్యాంకింగ్‌ లిస్టు రద్దు చేసిన హైకోర్టు - మూల్యాంకనాన్ని సవాల్ చేస్తూ అభ్యర్థుల పిటిషన్లు

Published : September 9, 2025 at 10:53 AM IST

  • High Court Dismisses Group-1 Petitions in Telangana : గ్రూప్‌-1 పిటిషన్లపై హైకోర్టు కీలక తీర్పు
  • గతంలో ప్రకటించిన జనరల్‌ ర్యాంకింగ్‌ లిస్టు రద్దు చేసిన హైకోర్టు
  • గ్రూప్-1 మూల్యాంకనాన్ని సవాల్ చేస్తూ అభ్యర్థుల పిటిషన్లు

