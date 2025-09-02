ETV Bharat / state

జస్టిస్​ ఘోష్​ కమిషన్​ నివేదిక ఆధారంగా సీబీఐ దర్యాప్తు వద్దు - హైకోర్టు ఉత్తర్వులు - TELANGANA HIGH COURT

కేసీఆర్​, హరీశ్​రావు పిటిషన్లపై హైకోర్టులో విచారణ - జస్టిస్​ ఘోష్​ కమిషన్​ నివేదిక ఆధారంగా సీబీఐ దర్యాప్తు వద్దన్న హైకోర్టు

TELANGANA HIGH COURT
TELANGANA HIGH COURT (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 2, 2025 at 11:33 AM IST

1 Min Read
  • కేసీఆర్‌, హరీశ్‌రావు పిటిషన్లపై హైకోర్టులో విచారణ
  • జస్టిస్‌ ఘోష్ కమిషన్ నివేదిక ఆధారంగా సీబీఐ దర్యాప్తు చేపట్టవద్దని హైకోర్టు ఉత్తర్వులు
  • కమిషన్ నివేదిక, సిఫార్సుల మేరకు చర్యలు చేపట్టొద్దని ప్రభుత్వానికి ఆదేశం
  • కేసీఆర్, హరీశ్‌రావు మధ్యంతర పిటిషన్లకు విచారణార్హత లేదన్న ఏజీ
  • కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై విచారణను సీబీఐకి ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందన్న ఏజీ
  • ఎన్‌డీఎస్‌ఏ నివేదిక ఆధారంగా సీబీఐ దర్యాప్తు చేపడుతుందన్న ఏజీ
  • విచారణను అక్టోబర్ 7కు వాయిదా వేసిన హైకోర్టు

  • కేసీఆర్‌, హరీశ్‌రావు పిటిషన్లపై హైకోర్టులో విచారణ
  • జస్టిస్‌ ఘోష్ కమిషన్ నివేదిక ఆధారంగా సీబీఐ దర్యాప్తు చేపట్టవద్దని హైకోర్టు ఉత్తర్వులు
  • కమిషన్ నివేదిక, సిఫార్సుల మేరకు చర్యలు చేపట్టొద్దని ప్రభుత్వానికి ఆదేశం
  • కేసీఆర్, హరీశ్‌రావు మధ్యంతర పిటిషన్లకు విచారణార్హత లేదన్న ఏజీ
  • కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై విచారణను సీబీఐకి ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందన్న ఏజీ
  • ఎన్‌డీఎస్‌ఏ నివేదిక ఆధారంగా సీబీఐ దర్యాప్తు చేపడుతుందన్న ఏజీ
  • విచారణను అక్టోబర్ 7కు వాయిదా వేసిన హైకోర్టు

For All Latest Updates

TAGGED:

JUSTICE GHOSE COMMISSION REPORTTELANGANA HIGH COURT

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

వీడియో పెడితే లక్షల్లో వ్యూస్ - రూ.వేలల్లో ఆదాయం : అదరగొడుతున్న గ్రామీణ యూట్యూబర్లు

చిన్నవైన కాలువలు - బస్తీలపై పడ్డ చెరువులు : కామారెడ్డి మునగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.