- కేసీఆర్, హరీశ్రావు పిటిషన్లపై హైకోర్టులో విచారణ
- జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ నివేదిక ఆధారంగా సీబీఐ దర్యాప్తు చేపట్టవద్దని హైకోర్టు ఉత్తర్వులు
- కమిషన్ నివేదిక, సిఫార్సుల మేరకు చర్యలు చేపట్టొద్దని ప్రభుత్వానికి ఆదేశం
- కేసీఆర్, హరీశ్రావు మధ్యంతర పిటిషన్లకు విచారణార్హత లేదన్న ఏజీ
- కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై విచారణను సీబీఐకి ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందన్న ఏజీ
- ఎన్డీఎస్ఏ నివేదిక ఆధారంగా సీబీఐ దర్యాప్తు చేపడుతుందన్న ఏజీ
- విచారణను అక్టోబర్ 7కు వాయిదా వేసిన హైకోర్టు
జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ నివేదిక ఆధారంగా సీబీఐ దర్యాప్తు వద్దు - హైకోర్టు ఉత్తర్వులు - TELANGANA HIGH COURT
కేసీఆర్, హరీశ్రావు పిటిషన్లపై హైకోర్టులో విచారణ - జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ నివేదిక ఆధారంగా సీబీఐ దర్యాప్తు వద్దన్న హైకోర్టు
Published : September 2, 2025 at 11:33 AM IST
