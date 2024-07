'సమన్లు జారీ చేయడంలో జాప్యమెందుకు' - ప్రజాప్రతినిధుల కేసుల్లో విచారణ తీరుపై హైకోర్టు అసంతృప్తి - TG HC on MLAs and MPs Cases

TG HC order to Speed Up MLAs and MPs Cases : ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు తదితర ప్రజాప్రతినిధులు దోషులుగా ఉన్న కేసుల్లో విచారణ జరుగుతున్న తీరుపై తెలంగాణ హైకోర్టు బుధవారం తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. గత నెల విచారణ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏ మాత్రం పురోగతి లేకుండా, ఎక్కడి కేసులు అక్కడే అలానే ఉండటంతో తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసింది. నిందితులకు, సాక్షులకు సమన్లు జారీ చేయడంలో జాప్యమెందుకు జరుగుతోందని ప్రశ్నించింది.

నెల రోజుల్లో కేవలం 9 సమన్లు మాత్రమే జారీ చేస్తారా అని ప్రశ్నించింది. కళ్లెదుటే తిరుగుతున్నా సమన్లు ఎందుకు జారీ చేయడం లేదని నిలదీసింది. ఈ మేరకు నిందితులకు, సాక్షులకు సమన్ల జారీకి తీసుకున్న చర్యలపై నివేదిక సమర్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. అనంతరం విచారణను జులై 23కు వాయిదా వేసింది. భారత సర్వోన్నత న్యాయస్థానం జారీ చేసిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం ప్రత్యేక ధర్మాసనం ఏర్పాటై ఈ అంశాన్ని సుమోటో పిటిషన్‌గా స్వీకరించిన విషయం విదితమే.