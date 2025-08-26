ETV Bharat / state

ప్రజలను ఎందుకు చీకట్లో ఉంచుతున్నారు? - ప్రభుత్వంపై హైకోర్టు సీరియస్ - LIST OF PROHIBITED LANDS IN TG

నిషేధిత భూముల జాబితాను సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌లకు 9 వారాల్లో ఇవ్వలన్న హైకోర్టు - అందుకు విఫలమైతే సీఎస్‌ హాజరై వివరణ ఇవ్వాలని స్పష్టం

Telangana High Court on List of Prohibited Lands : నిషేధిత భూముల జాబితాను సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌లకు ఎందుకు అందజేయరని, రిజిస్ట్రేషన్‌కు వెళ్లేదాకా ప్రజలకు తెలియకుండా వారిని ఎందుకు చీకట్లో ఉంచుతున్నారని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హైకోర్టు సోమవారం ప్రశ్నించింది. తొమ్మిది వారాల్లోగా నిషేధిత భూముల జాబితాను సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌లకు అందజేసేలా జిల్లాల కలెక్టర్లను ఆదేశించాలని సీఎస్‌కి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

భూముల రిజిస్ట్రేషన్‌లకు వెళ్లినపుడు నిషేధిత జాబితాలో ఉన్నాయంటూ సబ్‌రిజిస్ట్రార్లు తిరస్కరించడాన్ని సవాల్‌ చేస్తూ దాఖలు అయిన పిటిషన్‌లపై జస్టిస్‌ జూకంటి అనిల్‌కుమార్‌ సోమవారం విచారణ చేపట్టారు. ఇలాంటి పిటిషన్లు 5100కు పైగా ఉన్నాయని, నిషేధిత జాబితాలో ఉన్న భూముల వివరాలను సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌లకు అప్పగించాలంటూ పది సంవత్సరాల క్రితం ఫుల్‌బెంచ్‌ తీర్పు ఇచ్చినా ఎందుకు అమలు చేయలేదని జడ్జి ప్రశ్నించారు.

విచారణ సెప్టెంబర్ 3కు వాయిదా : నిషేధిత భూముల వివాదాలపై త్రిసభ్య కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తూ ఆగస్టు 23న జీవో 98 జారీ చేసినట్లు ప్రభుత్వ న్యాయవాది కట్రం మురళీధర్‌రెడ్డి తెలిపారు. సెక్షన్‌ 22 ఏకు సంబంధించి నిషేధిత భూముల వివాదాలపై అందిన ఫిర్యాదులను కమిటీ పరిశీలిస్తుందని చెప్పారు. రికార్డులను పరిశీలించి నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగించడం, నిర్ధారించడం, సవరించడం వంటి ఆదేశాలు జారీ చేస్తుందని, దీనికి ఫిర్యాదుదారు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉండాల్సిందేనని అన్నారు. దీనిపై ఏదైనా వివాదం ఉంటే సివిల్‌ కోర్టును ఆశ్రయించాల్సి ఉంటుందని, ఈ కమిటీ మూడు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగుతుందని, కనీసం నెలకోసారి సమావేశమై సమీక్షించాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. దీనిపై న్యాయమూర్తి స్పందిస్తూ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో అమలు అయ్యేలా చూడాలని పేర్కొన్నారు. అయితే నిషేధిత భూముల జాబితాను సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌లకు 9 వారాల్లోగా అందించాలని అన్నారు. దీనికి సంబంధించి కలెక్టర్లకు జారీ చేసిన ఉత్తర్వులు, అమలు తీరుపై పది రోజుల్లో అఫిడవిట్‌ దాఖలు చేయాలని తెలిపారు. లేనిపక్షంలో ప్రధాన కార్యదర్శి వ్యక్తిగతంగా హాజరై వివరణ ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. తదుపరి విచారణను వచ్చే నెల 3వ తేదీకి వాయిదా వేశారు.

ఐఏఎస్, ఐపీఎస్‌ అధికారులు భూములు కొనుగోలు చేయడంతో వివాదాస్పదం : రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం మండలం నాగారంలో సర్వే నంబర్ 194, 195లలోని భూములు నిషేధిత జాబితాలో ఉండగా ప్రైవేట్​ వ్యక్తులకు పట్టాదారు పాస్‌పుస్తకాలు ఎలా జారీ అయ్యాయో వివరాలు సమర్పించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు సోమవారం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆ రెండు సర్వే నంబర్లలో సుమారు 50 ఎకరాల భూదాన్‌ భూములకు అర్షియా సుల్తానా, అబ్దుల్‌ జావీద్, అబ్దుల్‌ లతీఫ్‌ తదితరుల పేర్లతో పాస్‌బుక్‌లు జారీ చేసిన అప్పటి తహసీల్దార్‌ టి.సుబ్రమణ్యంపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ బి.మల్లేశ్‌ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై జస్టిస్‌ కె.లక్ష్మణ్‌ సోమవారం విచారణ చేపట్టారు. పిటిషనర్‌ తరఫు న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ ఆ సర్వే నంబర్లలోని 7 వందల ఎకరాలను ప్రభుత్వ భూములుగా పేర్కొన్నారని, 2018 సంవత్సరం వరకు నిషేధిత జాబితాలో ఉన్నాయని చెప్పారు. 2019 సంవత్సరంలో రెవెన్యూ రికార్డుల్లో లేని వ్యక్తుల పేర్లతో అప్పటి ఎమ్మార్వో పట్టా పాస్‌బుక్‌లు జారీ చేశారని తెలిపారు. సర్వే నంబర్​ 194లోని భూములను పలువురు ఐఏఎస్, ఐపీఎస్‌ అధికారులు కొనుగోలు చేయడంతో వివాదాస్పదమైందని అన్నారు. వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి పాస్‌బుక్‌లు ఎలా జారీ అయ్యాయన్న వివరాలు సమర్పించాలని ప్రభుత్వ న్యాయవాది కె.మురళీధర్‌రెడ్డిని ఆదేశించారు. తదుపరి విచారణను మంగళవారానికి వాయిదా వేశారు.

