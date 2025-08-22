ETV Bharat / state

ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమా? - లైసెన్స్‌ తీసుకున్న కేబుళ్లు తప్ప ఏవీ ఉంచవద్దు : హైకోర్టు ఆదేశం - HIGH COURT ON CABLES IN GHMC

జీహెచ్ఎంసీలో కేబుళ్ల తొలగింపుపై ఎయిర్‌టెల్ పిటిషన్‌పై విచారణ - రామంతాపూర్‌లో ఐదుగురు మరణించిన ఘటనను ప్రస్తావించిన జడ్జి - బర్త్‌డే రోజే తండ్రికి తలకొరివి పెట్టిన బాలుడి ఘటనపై జడ్జి ఉద్వేగభరిత వ్యాఖ్యలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 22, 2025 at 3:44 PM IST

Telangana High Court on Electrocution Deaths In Ramanthapur : జీహెచ్‌ఎంసీలో లైసెన్స్‌ తీసుకున్న కేబుళ్లు తప్ప ఏవీ ఉంచవద్దని తెలంగాణ అత్యున్నత ధర్మాసనం ఆదేశించింది. రామంతాపూర్‌లో శ్రీకృష్ణాష్టమి వేడుకల్లో భాగంగా నిర్వహించిన ఊరేగింపులో దురదృష్టవశాత్తు రథానికి కేబుల్‌ వైరు తగిలి ఐదుగురు మృతి చెందిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో విద్యుత్ స్తంభాలపై కేబుల్‌ వైర్లను యుద్ధప్రాతిపదికన తొలగించాలని విద్యుత్​ శాఖ మంత్రి భట్టి విక్రమార్క అధికారులను ఆదేశించారు. క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది కేబుళ్లను ఎక్కడికక్కడ తొలగించారు. దీనిపై ఎయిర్‌టెల్‌ సంస్థ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై జస్టిస్‌ నగేశ్‌ భీమపాక మరోసారి విచారణ చేపట్టారు. ప్రజల ప్రాణాలకు బాధ్యులెవరని న్యాయమూర్తి పిటిషనర్లను ప్రశ్నించారు.

ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడటంపై జస్టిస్‌ నగేష్‌ భీమపాక తీవ్రవ్యాఖ్యలు చేశారు. రామంతాపూర్‌లో ఐదుగురు మరణించిన ఘటన గురించి న్యాయమూర్తి ప్రస్తావించారు. బర్త్‌డే రోజే తన తండ్రికి తలకొరివి పెట్టిన బాలుడి ఘటనపై ఉద్వేగభరిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేకు కోయాల్సిన 9 ఏళ్ల బాలుడు తలకొరివి పెట్టడం కలిచివేసిందని జస్టిస్ నగేశ్​ భీమపాక అన్నారు. విద్యుత్‌ ప్రమాదంపై ఎవరికి వారు చేతులు దులుపేసుకుంటే ఎలా అని సూటిగా ప్రశ్నించారు.

పసి హృదయం పగిలిపోయింది, అందరం బాధ్యులమేనని న్యాయమూర్తి అన్నారు. సమాజం సిగ్గుతో తలదించుకోవాలని, చలన రహిత చట్టాలతో ప్రజల ప్రాణాలు ఎలా కాపాడగలమని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైర్ల బరువుతో స్తంభాలు ఒరిగిపోతున్నాయన్న పిటిషనర్ల వాదనపై జస్టిస్ నగేష్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మామూళ్లతో కొందరు విద్యుత్​ ఉద్యోగుల జేబులు బరువెక్కుత్తున్నాయని అన్నారు. ఒకరినొకరు నిందించుకోకుండా ఇలాంటివి పునరావృతం కానివ్వొద్దని సూచించారు.చట్టాలు కఠినంగా ఉంటే అమలు చేయలేం, సులభంగా ఉంటే ప్రజలు ఆచరించరని వ్యాఖ్యనించారు. స్తంభాలపై అన్ని వైర్లు నల్లగా ఉన్నందున గుర్తుపట్టలేకపోయామని విద్యుత్‌ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. కరెన్సీనోట్లపై ఉన్న గాంధీని మాత్రం బాగానే గుర్తుపడతారని జస్టిస్ నగేష్‌ భీమపాక అధికారులకు చురకలంటించారు.

RAMANTHAPUR ELECTROCUTIONLICENSED CABLES IN HYDERABADHIGH COURT ON AMANTHAPUR INCIDENTకేబుల్స్‌పై హైకోర్టుHIGH COURT ON CABLES IN GHMC

