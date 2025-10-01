ETV Bharat / state

కొండాపూర్​లోని ఆ 57.09 ఎకరాలు ప్రభుత్వానివే - కోట్ల విలువైన ఆస్తిని కాపాడిన హైకోర్టు

కొండాపూర్ సర్వేనెం 50లోని 57.09 ఎకరాలు ప్రభుత్వానివే అని తీర్పు - రెండుదశాబ్దాల వివాదానికి తెరదించుతూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చిన హైకోర్టు - ఆర్టీసీకి 10,మరో ట్రస్ట్‌కి 5, బలహీనవర్గాల కాలనీకి 10 ఎకరాల భూమి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2025 at 9:07 AM IST

Kondapur Land Issue in High Court : కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ భూమిని కాజేయాలన్న ప్రైవేట్‌ వ్యక్తుల ప్రయత్నాలకు హైకోర్టు గండి కొట్టింది. రంగారెడ్డి జిల్లా శేరిలింగంపల్లి మండలం కొండాపూర్ సర్వేనెం 50లోని 57.09 ఎకరాలు ప్రభుత్వానివే అని పేర్కొంటూ రెండు దశాబ్దాల వివాదానికి తెరదించుతూ అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. రికార్డులన్నింటినీ పరిశీలిస్తే ప్రభుత్వ భూమి కాజేందుకు తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేసినట్లు స్పష్టమవుతోందని హైకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది.

ఒక్కోక్కరికి 3 ఎకరాల చొప్పున : కొండాపూర్ భూములు ప్రైప్రైట్‌ వ్యక్తులువని, ఒక్కొక్కరికి 3 ఎకరాల చొప్పున ఉందని, వారి పేరున మ్యుటేషన్ చేయాలంటూ సివిల్ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సవాలు చేస్తూ 2012లో ప్రభుత్వం పలు అప్పీళ్లు దాఖలు చేసింది. వాటిపై జస్టిస్ నగేశ్ భీమపాక విచారణ చేపట్టి తీర్పు వెలువరించారు. 1961 డిసెంబరు 13న తహసీల్దార్‌ లావణి నిబంధనల కింద తాత్కాలిక పట్టా మంజూరు చేశారని ప్రైవేట్‌ వ్యక్తులు చెబుతున్నారని ఆ ప్రకారం వీరికున్న పట్టాకు సొంతనలేదన్నారు.

తాత్కాలిక పట్టా మంజూరు చేశారని : నిబంధనల్లో తాత్కాలిక పట్టా అన్న నిబంధనే లేదని పేర్కొన్నారు. 1961 డిసెంబరు 13న తహసీల్దార్‌ పట్టా ఇచ్చినట్లు చెబుతుండగా డిసెంబరు 21న సంతకం చేశారని అందువల్ల ఆ పట్టాలపై సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయన్నారు. ఆ సందేహాలను నివృత్తి చేయడంలో ప్రైవేట్‌ వ్యక్తులు విఫలమయ్యారని తెలిపారు. ముందు పట్టాలు సిద్ధం చేశారని ఆ తర్వాత తహసిల్దార్ సంతకం చేశారని కింది కోర్టు ఇచ్చిన వివరణ ఆమోదయోగ్యం కాదని పేర్కొన్నారు. సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు తీర్పుల ప్రకారం భూములపై హక్కులను వారే రుజువు చేసుకోవాల్సి ఉందని న్యాయమూర్తి స్పష్టం చేశారు.

లావణి నిబంధన కింద పట్టా జారీ : 1956లో అసైన్డ్ భూముల కేటాయింపునకు ప్రభుత్వం కొత్త విధానం తీసుకొచ్చిందన్న హైకోర్టు, అవి అమల్లో ఉండగా 1961లో అమలులో లేని లావణి నిబంధనల కింద పట్టా జారీ చేసే ప్రశ్నే ఉత్పన్నం కాదని వ్యాఖ్యానించింది. 1991లో హైదరాబాద్‌కి 10 మైళ్ల వరకు ఎసైన్‌మైంట్‌ నిషేధం ఉందని, కొండాపూర్ 10 మైళ్లలోపే ఉందని, అందువల్ల ఆ నిషేధం ఉండగా పట్టా జాగాగ చేసే అవకాశం లేదన్నారు. కొత్త అసైన్మెంట్ విధానం వచ్చినా లావణి నిబంధనలు అమలు కాలేదని కింది కోర్టు పేర్కొందని, గత ఉత్తర్వులను రద్దు చేస్తూ వచ్చిన నిబంధనలను అర్థం చేసుకోవడంలో విఫలమైందని హైకోర్టు అభిప్రాయపడింది.

సరైన ఆధారాలు చూపడంలో విఫలం : భూములన్ని 1991 నుంచి తమ పూర్వీకులు, తమ ఆధీనంలోనే ఉన్నాయన్న ప్రైవేట్‌ వ్యక్తుల వాదనకు సరైన ఆధారాలు చూపడంలో విఫలమయ్యారని న్యాయమూర్తి జస్టిస్ నగేష్ భీమపాక పేర్కొన్నారు. 1988-89 నుంచి ప్రభుత్వ స్వాధీనంలోనే ఉన్నట్లు అధికారులు ఆధారాలు చూపారని ప్రస్తుతం భూముల్లో చంద్రరాజేశ్వరరావు పౌండేషన్‌కు 6, ఆర్టీఏకి 5, ఆర్టీసీకి 10, మరో ట్రస్ట్​కి 5, బలహీనవర్గాల కాలనీకి 10 ఎకరాలు శ్మశానం కోసం 3 ఎకరాలు కేటాయింపు జరిగిందని తెలిపారు.

ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని హైకోర్టు స్పష్టం : ప్రస్తుతం మరో 10.19 ఎకరాలు మిగిలి ఉందని అధికారులు చెబుతున్నందున భూములు ప్రైవట్‌ వ్యక్తుల స్వాధీనంలో ఉన్నాయనేందుకు ఏ ఆధారం లేవని స్పష్టంచేశారు. భూములన్నీ ప్రభుత్వానికే చెందుతాయంటూ కలెక్టర్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను అనుమతిస్తూ తీర్పులువరించారు. అందులో 36 ఎకరాలకి కొనుగోలు ఒప్పందం చేసుకున్నామంటూ కాసాని జ్ఞానేశ్వర్, కుటుంబసభ్యులు, మరో రెండు ప్రైవేటు సంస్థలు దాఖలు చేసిన ఇంప్లీడ్ పిటిషన్లను న్యాయమూర్తి కొట్టేశారు. సివిల్ కోర్టులో సూట్ వేసినప్పుడు కనీసం ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు ఎక్కడా పిటిషనర్లు పేర్కొనలేదన్నారు.

