TG HC Asks Govt for PC Ghose Committee Report : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో అవకతవకలపై జస్టిస్ పి.సి.ఘోష్ కమిషన్ సమర్పించిన నివేదికను అసెంబ్లీలో పెట్టి చర్చించిన తర్వాత చర్యలు మొదలుపెడతారా? లేదంటే చర్యలు ప్రారంభించి దానికి సంబంధించి అసెంబ్లీలో చర్చిస్తారా అని హైకోర్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించింది. మాజీ సీఎం కె.చంద్రశేఖర్రావు, మాజీ మంత్రి హరీశ్రావులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై విచారణలో ఇదే కీలకమని, దీనిపై ఈ స్పష్టత లేకుండా తామేమీ చెప్పజాలమని స్పష్టం చేసింది. అడ్వొకేట్ జనరల్ ఎ.సుదర్శన్రెడ్డి స్పందిస్తూ ఇప్పటికిప్పుడు ఏమీ చెప్పలేనని, సోమవారానికి వాయిదా వేస్తే చెప్పగలనని కోర్టుకు తెలిపారు.
నివేదికను అధికారికంగా విడుదల చేశారా అని న్యాయస్థానం ప్రశ్నించింది. విచారణను శుక్రవారానికి వాయిదా వేసింది. జస్టిస్ ఘోష్ సమర్పించిన నివేదికను రద్దు చేయాలని కోరుతూ కేసీఆర్, హరీశ్రావులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అపరేశ్ కుమార్ సింగ్, జస్టిస్ జి.ఎం.మొహియుద్దీన్ల ధర్మాసనం గురువారం సుదీర్ఘ విచారణ చేపట్టింది. హరీశ్రావు, కేసీఆర్ల తరఫున సీనియర్ న్యాయవాదులు ఆర్యమ సుందరం, దామా శేషాద్రినాయుడు, కమిషన్ తరఫున ఎస్.నిరంజన్రెడ్డి హైకోర్టులో వాదనలు వినిపించారు.
ఏకపక్ష నిర్ణయం అనడం అవాస్తవం : కాళేశ్వరంపై అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఏకపక్షంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారని కమిషన్ పేర్కొనడం అవాస్తవమని కేసీఆర్ తరఫు న్యాయవాది దామా శేషాద్రినాయుడు హైకోర్టులో వాదనలు వినిపించారు. కేబినెట్ తీర్మానం, ఇంజినీర్ల కమిటీ నివేదికల ప్రకారమే నిర్ణయాలున్నా ఏకపక్షంగా ముఖ్యమంత్రి ఒక్కరే అన్నింటినీ ఖరారు చేశారని కమిషన్ ఆరోపించిందన్నారు. రాష్ట్రం కోసం ప్రాణత్యాగానికి సిద్ధపడిన వ్యక్తిపై నిందలు మోపిందని న్యాయస్థానం దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.
రామనాథన్ అయ్యర్ నిఘంటువులో జ్యుడిషియల్ కమిషన్కు నిర్వచనం స్పష్టంగా ఉందని దామా శేషాద్రి నాయుడు అన్నారు. విచారణ చేపట్టి వాస్తవాలను గుర్తించడం వరకే దాని పని అని, మొత్తం 119 మంది సాక్షులను విచారించిన కమిషన్ వారిచ్చిన వాంగ్మూలాలనుగానీ, వారిని ప్రశ్నించే అవకాశంగానీ పిటిషనర్కు ఇవ్వలేదని గుర్తు చేశారు. ఆయన రాజకీయ ప్రతిష్ఠ దెబ్బతింటుందని రక్షణ కల్పించాలని కోర్టుకు విన్నవించారు. నివేదికపై చర్యలు చేపట్టకుండా ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని కోరారు.
సాక్షిగా పిలిచి నిందలు మోపారు : కమిషన్ నివేదికలో పిటిషనర్లను బాధ్యులుగా పేర్కొందని, ఇదే రిపోర్ట్ను పలు వెబ్సైట్లలో ఉంచి ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు మీడియా సమావేశం పెట్టి పిటిషనర్లను నిందితులుగా పేర్కొంటూ ఆరోపణలు చేశారని హరీశ్రావు న్యాయవాది ఆర్యమ సుందరం కోర్టులో వాదనలు వినిపించారు. పిటిషనర్లపై నింద మోపినప్పుడు సెక్షన్ 8(బి) కింద నోటీసు ఇవ్వాలని, సాక్షిని ప్రశ్నించే అవకాశం ఇవ్వాల్సి ఉన్నప్పటికీ ఇవేవీ లేకుండా ఏకపక్షంగా సాక్షిగా పిలిచి నిందలు మోపడం సహజ న్యాయసూత్రాలకు విరుద్ధమని కోర్టులో వాదనలు వినిపించారు.
ఎల్.కె.ఆడ్వాణీ, కిరణ్బేడీ కేసుల్లో సాక్షులను ప్రశ్నించే అవకాశం ఇవ్వకుండా ఇచ్చిన నివేదిక చెల్లదని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు తీర్పులున్నాయ్ననారు. పరిపాలనా అనుమతుల్లో సంబంధిత శాఖ కార్యదర్శి, నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి, ముఖ్యమంత్రి సంతకాలున్నాయని ఆర్యమ సుందరం కోర్టు దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. ముందస్తుగా తీసుకున్న నిర్ణయాలతో కమిషన్ సమర్పించిన రిపోర్ట్ ఆధారంగా చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందన్నారు. నివేదికను రద్దు చేయాలని కోరారు.
పిటిషనర్లు ఇద్దరూ శాసన సభ్యులే అసెంబ్లీలో అన్నీ వెల్లడించొచ్చు: ఏజీ
జస్టిస్ ఘోష్ నివేదిక సమర్పించిన తరువాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముగ్గురు అధికారులతో కమిటీ ఏర్పాటు చేసి ప్రధాన అంశాలతో 60 పేజీల సంక్షిప్త నివేదికను రూపొందించింది. దీనిపై రాష్ట్ర మంత్రి మండలిలో చర్చించగా అసెంబ్లీలో పెట్టాలని తీర్మానించింది. కేసీఆర్, హరీశ్రావులు ఇద్దరూ ఎమ్మెల్యేలే. వారు చర్చలో పాల్గొని అన్నీ వెల్లడించవచ్చు. ఇప్పటికిప్పుడు జరిగే నష్టం ఏమీలేదు. కిరణ్బేడీ కేసు ఇక్కడ వర్తించదు. నాడు కిరణ్బేడీని ముందుగానే విచారించి తరువాత సాక్షులను విచారించడం వల్ల అభ్యంతరం వ్యక్తమైంది. ఇక్కడ చివర విచారించింది పిటిషనర్లనే. అందువల్ల 8(బి)కింద నోటీసు అవసరంలేదు.
