High Court On Sadabainama Lands : సాదాబైనామాల క్రమబద్ధీకరణకు తెలంగాణ హైకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. క్రమబద్ధీకరణ కోసం 2020 అక్టోబర్లో ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీఓను సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యంపై విచారణను ముగించింది. 2020 నవంబర్లో నిర్మల్కు చెందిన షిండే దేవిదాసు అనే వ్యక్తి ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యం(పిల్) దాఖలు చేశారు. సాదాబైనామాను ఆధారంగా చేసుకొని క్రమబద్ధీకరణ చేయడం చట్టవిరుద్ధమని పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది నరేశ్ రెడ్డి కోర్టులో వాదించారు.
చట్టంలో లేకుండా ఎలా? : దీంతో హైకోర్టు సాదాబైనామాల క్రమబద్ధీకరణపై స్టే విధిస్తూ 2020 నవంబర్ 11న మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. చట్టంలో అవకాశం లేకుండా ఎలా క్రమబద్ధీకరిస్తారని ప్రశ్నించింది. ఈ నెల 19వ తేదీన జరిగిన విచారణ సందర్భంగా ప్రభుత్వం మధ్యంతర పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. హైకోర్టు విధించిన స్టేను ఎత్తివేయాలని కోరింది. భూభారతి అనే కొత్తం చట్టం అమల్లోకి తీసుకొచ్చామని ఇందులో సాదాబైనామాల క్రమబద్ధీకరణ కోసం తగిన నిబంధనలు రూపొందించినట్లు అడ్వకేట్ జనరల్ సుదర్శన్ రెడ్డి కోర్టుకు తెలిపారు.
9 లక్షలకు పైగా దరఖాస్తులు : ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యంపై సీజే ధర్మాసనం ఈ రోజు ఉత్తర్వులు వెలువరించింది. గతంలో విధించిన స్టేను ఎత్తివేస్తూ ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యంపై విచారణ ముగించింది. దీంతో దాదాపు 9 లక్షలకు పైగా ఉన్న సాదాబైనామాల క్రమబద్ధీకరణకు మార్గం సుగమం కానుంది. చాలా రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న రైతులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది.
