అనారోగ్యంతో ఉంటే కరచాలనం వద్దు - తెలంగాణ ఆరోగ్యశాఖ అడ్వైజరీ - HEALTH DEPARTMENT ADVISORY

ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గడం, తేమ పెరగడం ద్వారా సీజనల్‌ వ్యాధులు వ్యాపించే అవకాశం ఉందన్న ఆరోగ్య శాఖ - ఓ అడ్వైజరీని విడుదల చేసిన ప్రజారోగ్య శాఖ డైరెక్టర్‌

HEALTH DEPARTMENT ADVISORY
HEAVY RAINS IN TELANGANA (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 28, 2025 at 4:59 PM IST

2 Min Read

Health Department New Advisory : తెలంగాణలో వారం రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికలతో తెలంగాణ ఆరోగ్యశాఖ అప్రమత్తమైంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తేలిక పాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని, రాబోయే రెండు రోజులు పలు చోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు సూచించడంతో ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని పలు ముఖ్య సూచనలు చేసింది.

అడ్వైజరీని విడుదల చేసిన డైరెక్టర్ : వర్షాల నేపథ్యంలో ఉష్ణోగ్రతల హెచ్చు, తగ్గులు, తేమ పెరగడం ద్వారా సీజనల్‌ వ్యాధులు, నీరు, గాలి ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధులు వ్యాపించే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తూ తెలంగాణ ప్రజారోగ్య శాఖ డైరెక్టర్‌ డా.బి.రవీందర్‌ నాయక్‌ ఓ అడ్వైజరీని ప్రజలకు విడుదల చేశారు.

దోమలతో జాగ్రత్త! : మలేరియా, చికున్‌ గున్యా, డెంగీ వ్యాధుల బారినపడకుండా ఉండాలంటే దోమలు దరిచేరకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. దోమల బెడద నుంచి కాపాడుకొనేందుకు ఇంట్లో తలుపులు, స్క్రీన్‌లు, కిటికీలకు దోమతెరలు అమర్చుకోండి. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా దోమల నివారణకు మందులను ఉపయోగించాలి. నీరు ఎక్కడికక్కడ నిల్వకాకుండా మీ ఇంటికి సమీపంలోని డ్రెయిన్‌లను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.

చేతులు సబ్బుతో శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి : ఇంటి వద్ద సెప్టిక్‌ ట్యాంక్‌లను మెష్‌(జాలీ)లతో కవర్‌ చేసుకోవడం ద్వారా దోమల పెరుగుదలకు సమర్థవంతంగా అడ్డుకట్ట వేయొచ్చు. మీ ఇంటిచుట్టూ నిలిచే వరద నీటిని తొలగించేందుకు ప్రతి శుక్రవారం డ్రైడే లాంటి పద్ధతి పాటించండి. నీటి ద్వారా సంక్రమించే ఇన్ఫెక్షన్లను నివారించేందుకు తాగునీటిని కాచి వడపోసి చల్లార్చిన తర్వాత తాగండి. భోజనానికి ముందు, తర్వాత తప్పనిసరిగా చేతులు సబ్బుతో శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. ఈ సీజన్‌లో ముఖ్యంగా బయట దొరికే ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది.

కరచాలనం వద్దు : గాలి ద్వారా సంక్రమించే ఇన్‌ఫెక్షన్లు, వైరల్‌ జ్వరాల పట్ల చాలా అప్రమత్తంగా ఉండండి. అనారోగ్యంతో ఉన్నవారితో గానీ, మీకు అనారోగ్యం ఉన్నా వేరే వ్యక్తులతో కరచాలనం చేయొద్దు. ఇన్‌ఫెక్షన్ల దాడి నుంచి కాపాడుకోవడానికి హ్యాండ్‌ శానిటైజర్లను వాడండి. తుమ్మినప్పుడు లేదా దగ్గిన సమయాల్లో మీ చేతి రుమాలును అడ్డంగా వాడండి. ఎవరికైనా దగ్గుతో కూడిన జ్వరం, తలనొప్పి, గొంతునొప్పి వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే సమీపంలోని ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని సందర్శించి చికిత్స తీసుకోండి.

ప్రజారోగ్య కేంద్రాల్లో ప్రత్యేక బెడ్స్, ఔషధాలు అందుబాటులో : ఆరోగ్యం పట్ట అత్యవసర పరిస్థితి తలెత్తితే 108కి ఫోన్​ చేసి వైద్య సేవలు పొందండి. ముందు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా ప్రభుత్వం అన్ని ప్రజారోగ్య కేంద్రాల్లో ప్రత్యేక బెడ్స్, ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్‌, అవసరమైన ఔషధాలను అందుబాటులో ఉంచడం ద్వారా వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేసింది. అలాగే, జీఎన్​ఎంలు, ఏఎన్‌ఎంలు, ఆశావర్కర్లు, అంగన్‌వాడీ కార్యకర్తల వద్ద మందులు, ఓఆర్‌ఎస్‌ సాచెట్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయని ప్రజారోగ్య డైరెక్టర్‌ తెలిపారు. గ్రామాల్లో పరిసర ప్రాంతాలను శుభ్రంగా ఉంచడం వల్ల ప్రజలు వ్యాధుల బారిన పడకుండా సురక్షితంగా ఉండవచ్చు.

