ETV Bharat / state

గడువు తీరిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు పాత విధానంలో ముందుకెళ్లొచ్చు : హైకోర్టు

రిజర్వేషన్లు 50 శాతానికి మించొద్దు - జీవో 9, 41, 42లపై స్టే ఉత్తర్వుల్లో హైకోర్టు - ఎన్నికల ప్రక్రియలో జోక్యం చేసుకోలేదని స్పష్టీకరణ

Telangana HC on Local Body Elections
Telangana HC on Local Body Elections (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 11, 2025 at 8:04 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana HC on Local Body Elections : బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్​లు కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను నిలిపివేసినందున గడువు తీరిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి పాత విధానం ప్రకారం ఎన్నికల సంఘం ముందుకు వెళ్లవచ్చని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. రిజర్వేషన్లు 50 శాతానికి మించొద్దని తెలిపింది. స్థానిక సంస్థల కాలపరిమితి దాటినప్పుడు రాష్ట్రం, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ట్రిపుల్​ టెస్ట్​ నిర్వహించే పరిస్థితులు లేకపోతే ఎన్నికల సంఘం ఆ దామాషా సీట్లను ఓపెన్​ కేటగిరీ సీట్లుగా నోటిఫై చేసి ఎన్నికలకు వెళ్లవచ్చంటూ రాహుల్​ రమేశ్​ వాగ్​ కేసులో సుప్రీంకోర్టు 2022లో మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసిందని పేర్కొంది.

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై స్పష్టత : దీని ప్రకారం 42 శాతం జీవోను ఈ కోర్టు నిలిపివేసినందున దామాషా సీట్లను ఓపెన్​ కేటగిరీ కింద నోటిఫై చేసి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై ముందుకు వెళ్లవచ్చని స్పష్టతను ఇచ్చింది. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్​లు కల్పిస్తూ జారీ చేసిన జీవో9, ఎన్నికల ప్రక్రియకు సంబంధించి జారీ చేసిన 41,42లను , ఎన్నికల షెడ్యూలు నోటిఫికేషన్​ను సవాల్​ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్​లపై ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్​ ఆపరేశ్​ కుమార్​ సింగ్​, జస్టిస్​ జి.ఎం.మొహియుద్దీన్​లతో కూడిన ధర్మాసనం స్టే ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఉత్తర్వుల పూర్తి ప్రతి శుక్రవారం అర్ధరాత్రి అందుబాటులోకి వచ్చింది.

ధర్మాసనం ఏం చెప్పిందంటే : వికాస్​ కిషన్​రావు గవాలి కేసును పరిగణనలోకి తీసుకుని జీవో 9, 41, 42లను నిలిపేస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తున్నాం. ప్రతివాదులు లేవనెత్తిన అన్ని అంశాలపై మేం ఎలాంటి అభిప్రాయం వ్యక్తం చేయడం లేదు. ఎన్నికలకు ముందుకు వెళ్లవచ్చు. అయితే రిజర్వేషన్‌లు 50 శాతానికి మించరాదు. దామాషా సీట్లను ఓపెన్‌ కేటగిరీగా నోటిఫై చేసి ఎన్నికలు నిర్వహించాలి. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్‌లు కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం జీవో 9 జారీ చేసింది. దీని కారణంగా రిజర్వేషన్‌లు 67 శాతానికి చేరతాయి. జీవో జారీ చేయకముందు ఎస్సీలకు 15 శాతం, ఎస్టీలకు 10 శాతం, ఓబీసీలకు 25 శాతం మొత్తం 50 శాతం రిజర్వేషన్‌లుండగా ఇవి వికాస్‌ కిషన్‌రావు గవాలి కేసులో సుప్రీం కోర్టు విధించిన 50 శాతం పరిమితికి లోబడి ఉన్నాయి.

ప్రత్యేకంగా కమిషన్‌ను ఏర్పాటు : ఓబీసీలకు రిజర్వేషన్‌లు కల్పించే ముందు కృష్ణమూర్తి కేసులో పేర్కొన్న ట్రిపుల్‌ టెస్ట్‌ విధానాన్ని కచ్చితంగా అమలు చేయాల్సిందే. ట్రిపుల్‌ టెస్ట్‌కు అనుగుణంగా రాష్ట్రంలో వెనుకబడిన వర్గాలపై సర్వే నిర్వహించడానికి ప్రత్యేకంగా కమిషన్‌ను ఏర్పాటు చేసి, కమిషన్‌ నివేదిక ఆధారంగా రిజర్వేషన్‌లు కల్పించినట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాదనలు వినిపించింది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు 50 శాతం పరిమితి అన్నది కఠినమైన నియమం కాదని, సవరించుకునే వెసులుబాటు ఉందని వాదించింది.

50 శాతం పరిమితిని అమలు చేయడంలో విఫలం : ఈ వాదనను సమర్థిస్తూ ఇంద్ర సహానీ, జన్‌హిత్‌ అభియాన్‌ కేసులను ప్రస్తావిస్తూ ఆర్థికంగా వెనుకబడినవారికి 10 శాతం రిజర్వేషన్‌లు కల్పించిన విషయాన్ని మా దృష్టికి తెచ్చింది. ఎం.ఆర్‌.బాలాజీ కేసులో 50 శాతం పరిమితి తప్పనిసరికాదని, వెనుకబడిన ఈశాన్య రాష్ట్రాల వంటి ప్రాంతాలకు ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో మినహాయింపులు ఇవ్వొచ్చని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొందని తెలిపింది. సుప్రీంకోర్టు వెలువరించిన తీర్పులన్నింటినీ పరిశీలించిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం జీవో 9, 41, 42 జారీ చేసే ముందు వికాస్‌ కిషన్‌రావు గవాలి కేసులో పేర్కొన్న 50 శాతం పరిమితిని అమలు చేయడంలో విఫలమైందని ఈ ధర్మాసనం ప్రాథమికంగా అభిప్రాయపడుతోంద’ని పేర్కొంది.

ఎన్నికల ప్రక్రియలో జోక్యం చేసుకోలేదు : రాజ్యాంగంలోని అధికరణ 243ఓ ప్రకారం సెప్టెంబరు 29న ఎన్నికల సంఘం జారీ చేసిన ఎన్నికల ప్రక్రియలో జోక్యం చేసుకోలేదని ధర్మాసనం తేల్చి చెప్పింది. ఎన్నికల ప్రక్రియను ఈ కోర్టు నిలిపివేయలేదని పేర్కొంది. ఈ పిటిషన్‌లలో వివాదాన్ని తేల్చేదాకా 42 శాతం రిజర్వేషన్‌లు కల్పిస్తూ జారీ చేసిన జీవోతోపాటు తదనంతర ప్రక్రియ నిమిత్తం జారీ చేసిన జీవో 41, 42లను మాత్రమే నిలిపివేసినట్లు తెలిపింది.

బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశంపై స్టే విజ్ఞప్తిని పరిగణనలోకి తీసుకోని హైకోర్టు - విచారణ నేటికి వాయిదా

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై హైకోర్టు స్టే

For All Latest Updates

TAGGED:

LOCAL BODY ELECTIONHIGH COURT ON LOCAL BODY ELECTIONSHIGH COURT OF TELANGANAతెలంగాణ హైకోర్టుLOCAL BODY ELECTION UPDATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ఆయన కళ్లతో చూస్తే అక్కడ 10 బంగ్లాలు కనిపిస్తాయి! - రూ.450 కోట్ల ఆస్తికి ప్లాన్

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.