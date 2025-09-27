18-15-13-11 నంబర్లు ఏంటో తెలుసా? - తెలుసుకుంటే వామ్మో అనాల్సిందే!
Published : September 27, 2025 at 7:58 AM IST
Heavy Rains in Across Telangana : 18-15-13-11 ఈ సంఖ్యలన్నీ ఏంటని అనుకుంటున్నారా? మీరు ఇది ఏదో ఆరోగ్యానికి, ఆర్థిక స్థిరత్వానికి సంబంధించిన సూత్రాలు అనుకుంటే పొరపాటే. నగరంలో కొద్దిరోజులుగా కురుస్తున్న వర్షపాతం(సెం.మీ.) వివరాలు ఇవి. ఆకాశానికి కన్నం పడిందేమో అన్నట్లు పడితే వర్షం ఏకధాటిగా ఒకే దగ్గర కురుస్తూ క్లౌడ్ బరస్ట్ అయిందనే మాటలు వింటున్నాం. ఉదయం ఎండ ఎక్కుతూ, సాయంత్రం అయ్యే సరికి ఉన్నట్టుండి భారీ వర్షం ముంచుకొస్తుంది. తెలంగాణలోని ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరాన్ని ఎన్నడూ లేనంతగా భారీ వర్షాలు బీభత్సం సృష్టించి, నగరాన్ని ముంచెత్తుతున్నాయి.
ఈ సీజన్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలకు ఈ లెక్కలే నిదర్శనాలు. గత 15 రోజుల్లో పలుమార్లు 10 సెం.మీ.లకు పైగా వర్షపాతం నమోదు అయింది. ఈనెల 14న 18 సెం.మీ. కురిసిందంటే పరిస్థితి ఏ రేంజ్లో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇలా రెండు వారాల్లో మూడుసార్లు మేఘానికి కన్నం పడిందా అన్నట్లు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడ్డాయి. దీంతో తెలంగాణ జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో పంటలు దెబ్బతినగా, హైదరాబాద్ మహానగరంలో రోడ్లపై వరదనీరు ఏకంగా కాలనీలకు కాలనీలనే వరద నీటిలో ఉంచేస్తుంది.
తప్పుతున్న వాతావరణ అంచనాలు : బేగంపేటలోని వాతావరణ శాఖ ఎప్పటికప్పుడు వర్ష సూచనలు అందిస్తోంది. ఈ వాతావరణ కేంద్రం చాలాసార్లు భారీ వర్షాలను కచ్చితంగా అంచనా వేయలేకపోతున్నారు. ఈ వానాకాలంలో ఇప్పటివరకు ఏడుసార్లు మేఘ విస్ఫోటంతో 12 సెం.మీ. గా వాన పడితే, ఒకటి రెండు సార్లు మినహా ఎక్కువసార్లు అంచనాలు తప్పాయి. ఈనెల 14న తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షం మాత్రమే సూచన చేయగా, ముషీరాబాద్లో రాత్రి ఏకంగా 18 సెం.మీ. పైగా వర్షం కురిసింది.
అంతకుముందు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయనే ఈ శాఖ సూచన మేరకు ప్రభుత్వం సెలవు సైతం ప్రకటించింది. ఆ రోజు వర్షమే పడలేదు. వర్షం ఫలానా ఇప్పుడు కురుస్తుందని చెప్పే ఫోర్కాస్ట్నే కాదు, రెండు గంటల ముందు వాతావరణ సూచనలు చేసే నౌకాస్ట్ విషయంలోనూ కచ్చితత్వం లేదని నగరవాసులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సాంకేతికత అందిపుచ్చుకుని కచ్చితమైన సూచనలు చేస్తే నగరవాసులకు తిప్పలు తప్పుతాయి, అలాగే నష్టాలు తగ్గించుకోగల్గుతారు.
గాలిలో తేమ శాతం ఎక్కువ : వాతావరణ నిపుణులు మాత్రం అల్పపీడనాలు ఏర్పడినప్పుడు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే గాలులు కలుస్తుండటం, గాలిలో తేమ శాతం ఎక్కువ కావడం, స్థానిక పరిస్థితులు మేఘాలను చల్లబరచడం వంటి కారణాలతోనే అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయని చెబుతున్నారు. అలాగే ఎక్కడికక్కడ పచ్చదనం పెంపొందించాలని సూచిస్తున్నారు. కాంక్రీట్ జంగిల్ను తక్కువగా ఉంచాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
కారణాలు ఇవే :
- కాంక్రీట్ నిర్మాణాలు, ఎత్తైన భవనాలతో గాలుల దిశ మారుతోంది.
- పట్టణీకరణ కారణంగా అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్ ప్రభావంతో అక్కడికక్కడే కుండపోత వానలు పడుతున్నాయి.
- తక్కువ ఎత్తులో మేఘాలను స్థానిక పరిస్థితులు ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
- భూ వినియోగం మారి పచ్చదనం తగ్గి, భూతాపం పెరగడం జరిగింది.
