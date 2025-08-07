Essay Contest 2025

తొలిసారిగా లక్ష మెట్రిక్ టన్నులు దాటిన ఈ-వేస్ట్ - దేశంలో మూడో స్థానంలో నిలిచిన రాష్ట్రం - RECYCLING OF E WASTE TELUGU

తొలిసారిగా లక్ష మెట్రిక్ టన్నులను దాటి ఉత్తర్​ప్రదేశ్, హరియాణా రాష్ట్రాల తర్వాత దేశంలో మూడో అతిపెద్ద ఈ-వ్యర్థాల ఉత్పత్తిదారుగా నిలిచిన తెలంగాణ - వ్యర్థాల ప్రాసెసింగ్​లో ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ తర్వాతి స్థానం

Recycling Of E Waste Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2025 at 1:55 PM IST

Recycling Of E Waste Telugu : ఈ రోజుల్లో సెల్ ఫోన్ మానవ జీవితంలో భాగమైపోయింది. అది లేకుండా రోజు గడవడమే కష్టంగా మారింది. దానికి తోడుగా ఇయర్ బడ్స్, స్మార్ట్ వాచ్ ఇలా ఇంట్లో అనేక ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు ఉంటున్నాయి. వాటికి ఏదైనా సమస్య వస్తే చాలా వరకు రిపేర్ చేయిస్తాం. అప్పటికీ సమస్య తీరకపోతే దాన్ని పారవేస్తాం. దీనివలన దేశంలో రోజురోజుకూ ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాల ముప్పు పెరుగుతోంది. ఏటా వ్యర్థాలు పోగుపడుతుంటే, రీసైక్లింగ్​ ప్రాసెస్​లో సరైన విధానాలు అవలంభించక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది.

ప్రజలు వాడి పారేస్తున్న సెల్​ఫోన్లు, టీవీలు, కంప్యూటర్లు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు మార్కెట్లను ముంచెత్తుతున్నాయి. రీసైక్లింగ్ కేంద్రాలకు పంపడంలో పీసీబీ, మున్సిపల్, ఇతర విభాగాల ఆలసత్వం, ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించకపోవడం వల్ల కాలుష్యం పెరిగిపోతోంది. మనం వాడి పడేసిన బ్యాటరీలు జలాశయాలను సైతం కలుషితం చేస్తున్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

సింహభాగం నగరం నుంచే : ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాల ఉత్పత్తిలో తెలంగాణ ఇతర రాష్ట్రాలతో పోటీ పడుతోంది. మొదటి సారిగా లక్ష మెట్రిక్ టన్నులను దాటి ఉత్తర్​ప్రదేశ్, హరియాణా రాష్ట్రాల తర్వాత దేశంలో మూడో అతిపెద్ద ఈ-వ్యర్థాల ఉత్పత్తిదారుగా రాష్ట్రం నిలిచిందని లోక్​సభలో పర్యావరణ, అటవీ, వాతావరణ మంత్రిత్వశాఖ వెల్లడించింది. వ్యర్థాల ప్రాసెసింగ్​లో ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ తర్వాతి స్థానంలో ఉందని పేర్కొంది. గత ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి 1.19 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకు చేరుకుందని వెల్లడించింది. ఈ వ్యర్థాలన్నీ ఐటీ రంగానికి కేంద్రంగా ఉన్న రాజధాని నగరం నుంచే ఉత్పత్తి అవుతున్నాయని చెప్పింది.

ఈ-వ్యర్థాల పునర్వినియోగం కోసం : ఈ-వ్యర్థాల పునర్వినియోగం కోసం కాలుష్య నియంత్రణ మండలి 31 సంస్థలకు అనుమతులిచ్చింది. కాగా అందులో 20కి పైగా సంస్థలు రాజధాని పరిధిలోనే ఉన్నాయి. ఈ సంస్థలకు ప్రతి సంవత్సరం 2.25 లక్షల టన్నుల వ్యర్థాలను రీసైక్లింగ్ చేసే సామర్థ్యం ఉంది. అయినా 40 వేల మెట్రిక్ టన్నులకు మించి రీసైక్లింగ్ చేయడం లేదు. కాగా పీసీబీ విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం రాష్ట్రంలో 2023-24లో ఎక్స్​టెండెంట్ ప్రొడ్యూసర్​ రెస్పాన్సిబులిటీ (ఈపీఆర్)లో భాగంగా 63,635 మెట్రిక్ టన్నుల ఈ-వ్యర్థాలను సేకరించారు. ప్రాసెస్ చేసిన ఈ వ్యర్థాల్లో రాగి, ఇనుము, బంగారం, అల్యూమినియం వంటి లోహాలు 24,497 మెట్రిక్ టన్నులుండగా ఇతర వ్యర్థాలు 24,433 మెట్రిక్ టన్నులు ఉన్నాయని పేర్కొంది.

విషపూరిత వాయువులు విడుదల : ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాల్లో సీసం, పాదరసం, కాడ్మియం, క్రోమియం, బ్రోమినేటెడ్ ఫ్లేమ్​ రిటార్డెంట్స్ వంటి విషపూరిత పదార్థాలుంటాయి. వీటిని రీసైకిల్ చేయకపోతే గాలి, నీరు, నేలని కలుషితం చేస్తాయి. నీటి వనరుల్లో సీసం కలిస్తే కాలుష్యానికి దారి తీయడంతో పాటు నీటిలో ఉండే జీవుల మనుగడ కూడా ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుంది. ఈ రసాయనాలు నేలలో చేరి దాని సారాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. వీటిని కాల్చడం, అశాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో రీసైకిల్ చేయడం వల్ల డైఆక్సిన్​లు, ఫ్యూరాన్లు వంటి విషపూరిత వాయువులు విడుదలై గాలిని కలుషితం చేస్తాయి. దీంతో క్యాన్సర్, నాడీ వ్యవస్థ రుగ్మతలు, శ్వాస కోశ సమస్యలు, హార్మోన్ల అసమతుల్యత వంటి సమస్యలకు దారితీస్తాయు.

ఈ-వ్యర్థాల పునర్వినియోగమే మానవాళికి క్షేమం

అన్నింటికీ ఒకటే ఛార్జర్​.. ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలను తగ్గించే దిశగా భారత్ అడుగులు!

ఈ-వ్యర్థాల పునర్వినియోగమే మానవాళికి క్షేమం

అన్నింటికీ ఒకటే ఛార్జర్​.. ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలను తగ్గించే దిశగా భారత్ అడుగులు!

