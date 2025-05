ETV Bharat / state

ఎవరెస్టును అధిరోహించనున్న విద్యార్థులు - వారు ఎవరంటే?

Telangana Gurukula Students Selected Climb Mount Everest ( ETV Bharat )

Published : May 26, 2025 at 11:48 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 12:13 AM IST

Telangana Gurukula Students Selected Climb Mount Everest : ఎవరెస్టు చరిత్రలో తమకంటూ స్థానం కల్పించుకునేందుకు ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరు విద్యార్థులకు అవకాశం వచ్చింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర బీసీ గురుకుల సంస్థ నిర్వహించిన శారీరక దృఢత్వ పోటీల్లో జిల్లాలోని మహాత్మా జ్యోతిబాఫులే గురుకుల పాఠశాలల్లో చదివే స్టూడెంట్స్ ప్రతిభ కనబర్చారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇరవై మంది విద్యార్థులు ఎంపిక కాగా ఖమ్మం జిల్లా నుంచి ఇద్దరికి అవకాశం దక్కింది. వైరా మండలం సోమవరం గ్రామానికి చెందిన బొగ్గవరపు భార్గవి ముసలిమడుగు బాలికల పాఠశాలలో, రఘునాథపాలెం మండలం పంగిడికి చెందిన బదావత్‌ రాంచరణ్‌ మండల కేంద్రంలోని మహాత్మా జ్యోతిబాఫులే బీసీ గురుకుల పాఠశాలలో తొమ్మిదో తరగతి చదివారు. నిరుపేద వ్యవసాయ కుటుంబాలకు చెందిన వీరిద్దరు ఎవరెస్టును అధిరోహించేందుకు ఎంపిక కావడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం అవుతోంది. బీసీ గురుకులాల ఆర్సీఓ రాంబాబు, ముసలిమడగు గురుకుల ప్రిన్సిపల్‌ రాధిక, రఘునాథపాలెం గురుకుల పాఠశాల ప్రత్యేక అధికారి సంజీవరావు తదితరులు స్టూడెంట్స్​ను అభినందించారు. భార్గవి, రాంచరణ్ హైదరాబాద్‌ నుంచి విమానంలో ఆదివారం మార్నింగ్ దిల్లీ వెళ్లారు.

ఎవరెస్టును అధిరోహించేందుకు ఎంపికైన విద్యార్థులు (ETV Bharat) తెలంగాణ కీర్తిని ప్రపంచానికి చాటిన మలావత్‌ పూర్ణ : 13 ఏళ్ల వయసుకే ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన మౌంట్ ఎవరెస్ట్‌ని అధిరోహించి అత్యంత పిన్న వయస్కురాలైన పర్వతారోహకురాలిగా రికార్డు సృష్టించింది. ప్రపంచంలోని ఏడు అత్యంత ఏత్తైన పర్వతాలను అధిరోహించి ఔరా అనిపించింది నిజామాబాద్‌కు చెందిన మలావత్‌ పూర్ణ. వరెస్టు శిఖరాన్ని అధిరోహించి తెలంగాణ కీర్తిని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పింది. అమెరికా దేశం అలస్కాలోని 6,190 మీటర్ల ఎత్తయిన డెనాలీ శిఖరాన్ని అధిరోహించారు. ఏడు ఖండాల్లోని ఏడు శిఖరాలను అధిరోహించిన యువతిగా రికార్డు సృష్టించారు. పూర్ణ 2022 న్‌ 5న డెనాలీ శిఖరంపైకి చేరుకొన్నారు. డెనాలీ శిఖరంపై మలావత్‌ పూర్ణ (ETV Bharat)

