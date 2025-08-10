Gurukul Students In Agricultural Work : ప్రస్తుత తరుణంలో ఎంతో అనుభవమున్న రైతులు కూడా వ్యవసాయాన్ని వదులుకుంటున్న ఘటనలు చూస్తున్నాం. కానీ, పట్టుమని పద్దెనిమిదేళ్లు కూడా లేని ఆ విద్యార్థినులు మాత్రం మేం పంటలు పండిస్తామంటూ పొలంబాట పట్టి తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. కూరగాయలు పండించడంతోపాటు వరి పంటనూ సాగు చేస్తూ అందరినీ ఔరా అనిపిస్తు అబ్బురపరుస్తున్నారు. అసలు వీళ్లంతా ఎవరు? ఇది ఎక్కడ జరుగుతోంది. ఇదంతా ఎలా సాధ్యమయ్యింది? మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా?
ఆకుకూరలు, కూరగాయల పంటలు : చేయి చేయి కలిపితే చేయలేనిదంటూ ఏమీ ఉండదనే మాటను నిజామాబాద్ జిల్లా ఎడపల్లిలో ఉన్న తెలంగాణ బాలికల గురుకుల పాఠశాల విద్యార్థినులు చేసి చూపిస్తున్నారు. పక్కనే ఉన్న హస్టల్లోనే వీళ్ల నివాసం. చుట్టూ ఉన్న ఖాళీ ఉన్న సాగు భూములను సద్వినియోగం చేసుకోవాలనే ఆలోచన తట్టింది. దీంతో వారి ఉపాధ్యాయుల సహకారంతో అక్కడ కొన్నేళ్లుగా ఆకుకూరలు, కూరగాయల పంటలను పండిస్తున్నారు. తోటకూర, మునగ, గోంగూర, సొరకాయల వంటివెన్నో ఇందులో ఉన్నాయి.
అరెకరం పొలంలో వరి సాగు : అంతేకాదు, తాము ఏం పండించామని, వాటిని ఏ రోజు వంటల్లో వినియోగించామనే విషయాల్నీ రికార్డుల్లో నమోదు రాసుకుంటున్నారు. ఈ ప్రయోగం విజయవంతం అవ్వడంతో అదే ఉత్సాహంతో మరో ఆలోచన చేశారు. ఈ సారి వరిని సాగు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అరెకరం పొలాన్ని ఎంపిక చేసుకుని వరి సాగుకు సిద్ధం చేశారు. రైతు కుటుంబ నేపథ్యం, సెలవుల్లో ఇంటికెళ్లినప్పుడు వ్యవసాయ పనులు చేసే అలవాటు ఉండటం ఈ విద్యార్థులందరకీ కలిసొచ్చింది. విద్యార్థినుల ఆసక్తిని గమనించిన వాళ్ల తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ విషయం తెలుసుకుని సాయం చేసేందుకు ముందుకు వచ్చారు.
సేంద్రియ ఎరువు తయారీ : అలా కొందరు నారు సమకూర్చితే, ఓ విద్యార్థిని తండ్రి దుక్కి దున్ని సహయం చేశారు. తర్వాత విద్యార్థినులందరూ కలిసి వరి నాట్లు వేశారు. నిత్యం నీళ్లు పెడుతూ పంటను కంటికి రెప్పలా రక్షించుకుంటున్నారు. ఉపాధ్యాయులు, స్థానిక రైతుల సూచనలతో హస్టల్లో మిగిలిన ఆహారపదార్థాలు, ఆకులతో సేంద్రియ ఎరువును సొంతంగా తయారు చేసుకుంటున్నారు. ఈ ఎరువునే పంటకు అందిస్తున్నారు. వరి పంటకు తెగుళ్లు రాకుండా చుట్టూ బంతిపూల మొక్కలను నాటి సరికొత్తగా వ్యవసాయం చేస్తున్నారు.
ప్రధానమంత్రి స్కూల్స్ ఫర్ రైజింగ్ ఇండియా స్కూల్స్ : ప్రస్తుతం వరి ఆరోగ్యకరంగా ఎటువంటి చీడపీడలు లేకుండా ఏపుగా పెరిగింది. వచ్చే పంటకాలం నాటికి చిరుధాన్యాలనూ సాగు చేయాలనే ముందస్తు ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నారు. పీఎం శ్రీ (ప్రధానమంత్రి స్కూల్స్ ఫర్ రైజింగ్ ఇండియా) పథకంలో భాగంగా ఈ గురుకులం ఎంపికవ్వడం విశేషం.
ఆరో తరగతి నుంచి ఇంటర్ వరకు : ఇక్కడి విద్యార్థులు చదువుతోపాటు ఇతర కార్యక్రమాల్లోనూ మరింత ముందుంటున్నారు. ఈ గురుకుల పాఠశాలలో మొత్తం 645 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఆరో తరగతి నుంచి ఇంటర్ వరకు చదువును అభ్యసిస్తున్నారు. వీళ్లలో 9,10, ఇంటర్ విద్యార్థులు 158 మంది రోజూ గంట పాటు ఆడుతు పాడుతూ ఈ వ్యవసాయ పనులు చకచకా చేస్తున్నారు.
