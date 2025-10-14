ETV Bharat / state

రూ.200 కోట్ల ఆస్తులు జప్తు : 'కాళేశ్వరం'లో అవినీతికి పాల్పడిన ఇంజినీర్లపై చర్యలు

కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో అవినీతికి పాల్పడిన ఇంజినీర్లపై చర్యలకు ఉపక్రమించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - నూనె శ్రీధర్​, భూక్యా హరిరాం ఆస్తులను అటాచ్​ చేసిన విజిలెన్స్​ కమిషన్

Kaleshwaram Project
Kaleshwaram Project (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 14, 2025 at 8:26 AM IST

Kaleshwaram Project Latest Update : కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకంలో పని చేస్తూ, ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు కూడబెట్టిన ఇంజినీర్ల ఆస్తులను అటాచ్‌ చేస్తూ విజిలెన్స్‌ కమిషన్‌ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ఏడాది కాళేశ్వరం కార్యనిర్వాహక ఇంజినీరు నూనె శ్రీధర్, ఈఎన్​సీ భూక్యా హరిరాం, మాజీ ఈఎన్సీ మురళీధర్‌ ఆస్తులపై ఏసీబీ దాడులు నిర్వహించగా, భారీగా ఆస్తులు బయటపడ్డాయి. తాజాగా నూనె శ్రీధర్, భూక్యా హరిరాంలకు చెందిన ఆస్తుల చిట్టాతో ఏసీబీ డైరెక్టర్‌ నీటి పారుదల శాఖకు లేఖ రాశారు. అక్రమ ఆస్తులను అటాచ్‌ చేయాలని నీటి పారుదల శాఖ లేఖ రాయగా, విజిలెన్స్‌ కమిషన్‌ సమ్మతించింది. వారిపై నమోదైన కేసులు తేలేదాక ఆయా ఆస్తుల క్రయవిక్రయాలు చెల్లవు.

నీటి పారుదల శాఖలో ఏఈఈగా చేరిన నూనె శ్రీధర్‌ జూన్‌లో అరెస్టయ్యే నాటికి ఈఈగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఎక్కువ కాలం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోనే పని చేశారు. వివిధ ప్రాంతాల్లో దాడులు నిర్వహించిన ఏసీబీ, శ్రీధర్, ఆయన భార్య, కుమారుడు, కుమార్తె, బినామీల పేరుపై భారీగా ఆస్తులు కూడబెట్టినట్లు గుర్తించింది. తెల్లాపుర్‌లో విల్లా, షేక్‌పేటలో ఫ్లాట్, కరీంనగర్‌లో మూడు ప్లాట్లను అటాచ్‌ చేశారు.

అమీర్‌పేటలో వాణిజ్య స్థలం, హైదరాబాద్, వరంగల్, కరీంనగర్‌లో మూడు ఇళ్లు, 16 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి కూడా అటాచ్‌ అయిన వాటిలో ఉన్నాయి. హైదరాబాద్, వరంగల్, కరీంనగర్‌లో ఖరీదైన ప్రాంతాల్లో 19 నివాస స్థలాలు, 2 కార్లు, నగలు, రూ.కోటి బ్యాంకు డిపాజిట్లు సోదాల్లో బయటపడ్డాయి. రూ.14 కోట్ల విలువైన ఆ ఆస్తులను విజిలెన్స్‌ కమిషన్‌ అటాచ్‌ చేసింది. బహిరంగ మార్కెట్లో వీటి విలువ రూ.110 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా.

భూక్యా హరిరాం ఆస్తులు అటాచ్​ : ప్రాణహిత-చేవెళ్ల సుజల స్రవంతి ఎత్తిపోతల పథకంతో పాటు రీడిజైనింగ్‌ అనంతరం కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకంలో చీఫ్‌ ఇంజినీరుగా కీలక పాత్ర పోషించిన భూక్యా హరిరాంను మే నెలలో ఏసీబీ అరెస్టు చేసింది. ఆ సమయంలో ఆయన గజ్వేల్‌ ఈఎన్సీగా, కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకానికి నిధులు సమకూర్చిన కాళేశ్వరం ఇరిగేషన్‌ ప్రాజెక్టు కార్పొరేషన్‌ లిమిటెడ్‌కు ఎండీగా ఉన్నారు. అరెస్టు అనంతరం నీటి పారుదల శాఖ ఆయనను సస్పెండ్‌ చేసింది. కుటుంబసభ్యులతో పాటు హరిరాం పేరుపై షేక్‌పేట, కొండాపుర్‌లో రెండు విల్లాలు, శ్రీనగర్, మాదాపుర్, నార్సింగిలో ఉన్న 3 ఫ్లాట్లను అటాచ్‌ చేశారు.

ఏపీలోని అమరావతిలో రెండు వాణిజ్య స్థలాలు, సిద్దిపేట జిల్లా మర్కూక్‌ మండలంలో 28 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి, పటాన్‌చెరులో 20 గుంటల స్థలం, హైదరాబాద్‌ శ్రీనగర్‌ కాలనీలో 2 ఇళ్లు, బొమ్మలరామారంలో ఆరెకరాల మామిడి తోటతో పాటు ఫాంహౌస్‌ను అటాచ్‌ చేశారు. కొత్తగూడెంలో నిర్మాణంలో ఉన్న ఒక భవనం, మిర్యాలగూడ, కుత్బుల్లాపుర్‌లో 2 స్థలాలు, ఒక లగ్జరీ కారు సహా రెండు కార్లు, బంగారు నగలు, బ్యాంకు డిపాజిట్లు, బ్యాలెన్స్‌ కలిపి రూ.కోటిన్నర అటాచ్‌ చేశారు. బహిరంగ మార్కెట్లో వాటి విలువ రూ.90 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా.

జులైలో ఏసీబీ దాడులు : నీటి పారుదల శాఖ ఇంజినీర్‌ ఇన్‌ చీఫ్‌గా పనిచేసి పదవీ విరమణ చేసిన మురళీధర్‌పై జులైలో ఏసీబీ దాడులు చేసింది. ఆదాయానికి మించి ఆస్తులను గుర్తించి అరెస్టు చేసింది. పట్టుబడిన ఆస్తుల విలువ బహిరంగ మార్కెట్‌ ధర ప్రకారం రూ.100 కోట్లకుపైగా ఉంటుందని అంచనా వేశారు. వాటిని అటాచ్‌ చేయాలని ఏసీబీ నీటి పారుదల శాఖకు లేఖ రాయగా, ఆ మేరకు విజిలెన్స్‌ కమిషన్‌కు సిఫార్సు చేసినట్లు తెలిసింది. మురళీధర్‌ కాలంలోనే కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల నిర్మాణం జరిగింది. మొత్తంగా ముగ్గురు ఇంజినీర్లలో ఇద్దరి ఆస్తులు దాదాపు రూ.200 కోట్లు (బహిరంగ మార్కెట్ విలువ ప్రకారం) అటాచ్ చేయగా, మరో ఇంజినీర్ మురళీధర్​ ఆస్తుల జప్తునకు లేఖ రాశారు. దానికి విజిలెన్స్ కమిషన్​ నుంచి అనుమతి రావాల్సి ఉంది.

తెలంగాణలోకి సీబీఐ ఎంట్రీ - రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్​ సిగ్నల్​తో మూడేళ్ల తర్వాత

కాళేశ్వరం కమిషన్‌పై హరీశ్‌రావు పిటిషన్‌ - అభ్యర్థనను నిరాకరించిన హైకోర్టు

