ETV Bharat / state

తెలంగాణలో కొత్తగా మరో డిస్కం - 'ఉచిత' పథకాలన్నింటికీ దీని నుంచే సరఫరా - NEW DISCOM SET UP IN TELANGANA

New Discom Set Up in Telangana ( ETV )

By ETV Bharat Telangana Team Published : July 31, 2025 at 7:30 AM IST 2 Min Read