Telangana Govt Sanctions Rs.150 cr For Medaram Jatara : వనదేవతలు సమ్మక్క, సారలమ్మ మహాజాతర వచ్చే సంవత్సరం జనవరి 28 నుంచి 31 మధ్య జరగనుంది. ఈ 4 రోజుల పాటు జరిగే జాతరను పకడ్బందీగా నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈసారి భారీగా నిధులు మంజూరు చేసింది. స్థానిక ఎమ్మెల్యే, మంత్రి సీతక్క మేడారంలో శాశ్వత ఏర్పాట్లపై ప్రత్యేక దృష్టిసారించడంతో ఈసారి గతంతో పోల్చితే రెండింతల నిధులు మంజూరయ్యాయి. నిధుల రాకతో పనులు ఊపందుకోనున్నాయి.
సీఎం, డిప్యూటీ సీఎంకు మంత్రి సీతక్క ధన్యవాదాలు : సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశాలతో మేడారం జాతరకు వసతులు కల్పిస్తున్నామని మంత్రి సీతక్క తెలిపారు. పర్యాటకశాఖతో కలిసి జంపన్న వాగును అభివృద్ధి చేస్తామని అన్నారు. స్మృతి వనాన్ని 29 ఎకరాల్లో ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేస్తామని పేర్కొన్నారు. ఆదివాసీ పూజారులతో కలిసి స్మృతివనాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారని అన్నారు. నిధులు మంజూరు చేసినందుకు సీఎం, డిప్యూటీ సీఎంకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తెలుగు ప్రజల గొప్ప జాతర సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరని, ప్రజలు ఎలాంటి అసౌకర్యానికి గురికాకుండా ప్రభుత్వం రూ.150 కోట్లు మంజూరు చేసిందని వివరించారు.
శాంతిభద్రతల పర్యవేక్షణకు రూ.14.50 కోట్లు : మహాజాతర విజయవంతంలో ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, శాంతిభద్రతల పర్యవేక్షణ చాలా కీలకం. ఇందుకోసం రూ.14.50 కోట్లు ప్రభుత్వం కేటాయించింది. భూపాలపల్లి, హనుమకొండ, కాటారం, ఏటూరునాగారం నుంచి మేడారం వెళ్లే మార్గాలన్నింటిలో భారీ స్థాయిలో పోలీసులను మోహరించనున్నారు. వచ్చే భక్తులకు రవాణా, భోజన, విడిది సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు ఈసారి అదనంగా రూ.2 కోట్లకు పైగా నిధులు కేటాయించారు.
గత జాతరకు ఇచ్చిన నిధులు : రూ.80 కోట్లు
ఈసారి జాతరకు కేటాయించిన నిధులు : రూ.150 కోట్లు
- జాతర మొదలైన 4 రోజుల వ్యవధిలోనే అమ్మవార్లను దర్శించుకునేందుకు లక్షలాదిగా భక్తులు తరలివస్తున్నారు. ఎక్కువ మంది సొంత వాహనాల్లో వస్తుండటంతో ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తుతోంది. దీంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రోడ్ల విస్తరణపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ప్రధాన రహదారుల విస్తరణకు ఆర్అండ్బీ శాఖకు రూ.9.95 కోట్లు, మేడారంతో పాటు పరిసర గ్రామాల్లో ప్రధాన, అంతర్గత మార్గాల విస్తరణకు పంచాయతీరాజ్ శాఖకు రూ.51.30 కోట్లు కేటాయించారు.
- తాగునీటి సరఫరాలో అనేక లోపాలు తలెత్తుతున్నాయి. డైరెక్టు పంపింగ్ ద్వారా శుద్ధ జలాలు అందించడంతో నీరు వృథా కావడంతో చాలా చోట్ల పరిసరాలు బురదమయంగా మారుతున్నాయి. ఈసారి ట్యాంకుల ద్వారా నీటిని పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయించారు. ఇందుకు రూ.5 కోట్లు మంజూరు చేశారు.
- భక్తులందరూ మేడారంలో ఒక రోజు విడిది చేయడం, వంట చేసుకోవడం, సామూహికంగా భోజనాలు చేయడం ఓ ఆనవాయితీ. ఈ క్రమంలో జాతర పరిసరాల్లో టన్నులకొద్దీ వ్యర్థాలు పేరుకుపోతున్నాయి. వీటిని సేకరణకు వందల సంఖ్యలో యంత్రాలు, వేల సంఖ్యలో కూలీలు, పనిముట్లు, రసాయనాలు సమకూర్చుకోవాల్సి వస్తోంది. జాతరను ఏకో ఫ్రెండ్లీ తరహాలో నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈసారి జిల్లా పంచాయతీ అధికారికి రూ.11.62 కోట్లు కేటాయించింది.
- అగ్నిమాపక, గిరిజన సంక్షేమం, మత్స్య, సమాచార, పశుసంవర్ధక, వైద్యఆరోగ్యం, అటవీ, రెవెన్యూ, దేవాదాయ, పర్యాటక, ఎన్పీడీసీఎల్, ఆబ్కారీ, ఆర్టీసీలకు రూ.33.01 కోట్లు కేటాయించారు. ఈ నిధులతో ఆయా శాఖలు తమ పరిధిలోని పనులను చేపట్టనున్నాయి.
