పాదాచారుల భద్రత కోసం ఆకాశమార్గం - ట్రిపుల్ఐటీ హైదరాబాద్తో అధ్యయనం
నగరంలోని పలు జంక్షన్లలో ఏర్పాటుకానున్న ఆకాశమార్గాలు - ఇప్పటికే రద్దీగా ఉండే 21 ప్రాంతాల గుర్తింపు - హెచ్ఎండీఏ ఆధ్వర్యంలోని ట్రిపుల్ఐటీ హైదరాబాద్ అధ్యయనం - ఉప్పల్ జంక్షన్లో ఇప్పటికే అందుబాటులోకి
Published : October 11, 2025 at 10:30 AM IST
More Skyways in Hyderabad : హైదరాబాద్ మహానగర వ్యాప్తంగా రద్దీగా ఉండే జంక్షన్లలో ఆకాశమార్గాలు (స్కైవే), ఫుట్ఓవర్ వంతెనల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వ కార్యాచరణ షురూ అయింది. హెచ్ఎండీఏ (హైదరాబాద్ మెట్రో పాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ) ఆధ్వర్యంలోని ట్రిపుల్ఐటీ హైదరాబాద్ దీనిపై అధ్యయనం చేస్తోంది. నగరంలోని అత్యధికంగా రద్దీ ఉన్న 21 ప్రాంతాలను ఇప్పటికే గుర్తించింది. త్వరలో మరిన్ని ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ అంచనా వేసి రిపోర్టును హెచ్ఎండీఏకు అందించనుంది.
మెహిదీపట్నంలో పనులు : తర్వాత దశల వారీగా అవసరాన్ని గుర్తించి అక్కడ ఆకాశ మార్గాలు, లేదంటే ఇతర ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు తీసుకోనున్నారు. ఉప్పల్ జంక్షన్లో ట్రాఫిక్ రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకొని మెట్రోకు అనుసంధానం చేస్తూ ఆకాశ మార్గాన్ని నిర్మించి అందుబాటులోకి తీసుకురావడంతో ప్రస్తుతం పాదచారులకు ఎంతో ఉపయోగపడుతోంది. మెహిదీపట్నంలో కూడా స్కైవేకు సంబంధించిన పనులు జరుగుతున్నాయి.
సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్, జేఎన్టీయూ కూడళ్లలో వాటి నిర్మాణానికి సర్వే చేసేందుకు వివిధ కన్సల్టెన్సీలను నియమించారు. మున్ముందు మియాపూర్ జంక్షన్, ఎల్బీ నగర్, ఐకియా, ఐటీ కారిడార్లోని 10 నుంచి 15 ప్రాంతాలతో పాటు ఇతర వాణిజ్య, వ్యాపార కూడళ్లలో ఆకాశ మార్గాల అవసరం చాలా ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
లిఫ్టులు, ఎక్సలేటర్ల ఏర్పాటు : హైదరాబాద్ నగరంలో రోడ్డు దాటుతూ తరచూ పాదచారులు ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు. స్కైవేల నిర్మాణమే ఇందుకు శాశ్వత పరిష్కారమని ట్రిపుల్ఐటీ భావించింది. పూర్తి అధ్యయనం తర్వాత తొలుత అత్యంత రద్దీ ప్రాంతాలను ఎంపిక చేసి అక్కడ నిర్మించాలని హెచ్ఎండీఏ సమాలోచనలు చేస్తోంది. నిధుల సమస్య లేకుండా కొన్నిచోట్ల పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ (పీపీపీ) విధానంలో వీటిని నిర్మించనున్నారు. ఐటీ పరిశ్రమలు, మెట్రో, వాణిజ్య భవనాలు, మాల్స్లోకి ఆకాశ మార్గాల నుంచి నేరుగా వెళ్లేలా ఏర్పాట్లు చేస్తారు.
- హైదరాబాద్లో గతేడాది గ్రేటర్లో పాదచారుల ప్రమాదాలు 1,032
- వీరిలో మృతి చెందిన వారు 400
- క్షతగాత్రులు 775
- నగరంలో రోడ్డు ప్రమాద బాధితుల్లో 42 శాతం పాదచారులే
- ఐటీ కారిడార్లో ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ వరకు జరిగిన ప్రమాదాల్లో మృతి చెందిన పాదచారుల సంఖ్య : 190
రోడ్డు దాటుతున్న క్రమంలో పోతున్న ప్రాణాలు : హైదరాబాద్ నగరంలో అత్యంత రద్దీ ఉన్న ప్రాంతాల్లో జేఎన్టీయూ ఒకటి. ఇక్కడ రోజుకు లక్షన్నర వరకు రకరకాల వాహనాలు నలువైపులా రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. ప్రస్తుత రోజుల్లో పాదచారులు అటుఇటు రోడ్డు దాటుతున్న క్రమంలో ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని దాటుతున్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కొన్నిసార్లు వేగంగా వచ్చే వాహనాలు ఢీకొని గాయాలవడం లేదంటే, ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఉదంతాలున్నాయి.
పాదాచారులకు ఆకాశమార్గం పెద్ద ఊరట అనే చెప్పుకోవాలి. అతి పెద్ద ఆకాశమార్గం నిర్మించేందుకు హెచ్ఎండీఏ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. జేఎన్టీయూ బస్స్టేషన్, లూలూమాల్, మెట్రోస్టేషన్, ప్రగతినగర్ రోడ్డు వైపు నుంచి సులువుగా పాదచారులు అటు ఇటు వెళ్లే సౌకర్యం ఉంటుంది. ఐటీ కారిడార్లోని వాహనదారులకు ఊరట కల్పించేందుకు 6 వరుసలతో ఫ్లైఓవర్ను నిర్మించి ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. వ్యూహాత్మక రహదారుల అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో భాగంగా చేపట్టిన పైవంతెనలు నగర వాసులకు ఒక్కొక్కటిగా అందుబాటులోకి వస్తూ ట్రాఫిక్ కష్టాలను దూరం చేస్తున్నాయి.
ఆకాశమార్గంలో మరో భారీ స్కైవాక్ - ఇకపై ఈ ప్రాంతాల వారు డోంట్ వర్రీ!
ట్యాంక్ బండ్ చుట్టూ స్కైవాక్, పర్యాటక వలయం ఏర్పాటు : సీఎం రేవంత్