ఆ మహిళలందరి ఇళ్లపై సోలార్ యూనిట్ల ఏర్పాటు - లోన్​ కూడా ఇస్తున్న ప్రభుత్వం - SOLAR PLANTS IN SHG MEMBERS

Solar Plants in Self Help Group Members ( ETV Bharat )