కేవలం ఒక్క ఉత్తర్వుతో - కృష్ణా బేసిన్పై 16 ప్రాజెక్టులు
తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - డీపీఆర్ల తయారీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు - వినియోగంలో ఉన్న కృష్ణా బేసిన్ ప్రాజెక్టుల సామర్థ్యం పెంపుపై నిర్ణయం
Published : September 18, 2025 at 10:16 AM IST
TG Govt Orders to Preparation of DPRS for Projects in Krishna Basin : కృష్ణా బేసిన్లో ప్రాజెక్టులు, నీటి వినియోగంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అదనపు నీటి వినియోగానికి, కొత్త రిజర్వాయర్ల నిర్మాణానికి సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదికలు తయారు చేయాలని సంబంధిత శాఖ అధికారులను ఆదేశించింది. ఇప్పటికే అక్కడ వినియోగంలో ఉన్న ప్రాజెక్టుల సామర్థ్యం పెంపు, గతంలో సర్వేల కోసం ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన తర్వాత ముందుకు పడని పలు ప్రాజెక్టులను తెరపైకి తీసుకువచ్చింది. ఈ క్రమంలో మొత్తం 16 పథకాలకు సర్వే, ఇన్వెస్టిగేషన్, సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదికల తయారీకి నీటిపారుదల శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి రాహుల్ బొజ్జా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
ఇలా మంగళవారం కృష్ణా బేసిన్ ప్రాజెక్టులు, అదనపు నీటి వినియోగంపై జారీ చేసిన ఈ ఉత్తర్వులు బుధవారం వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఇన్ని పథకాలకు ఒకేసారి, అదీ ఒకే ఉత్తర్వుతో డీపీఆర్ల తయారీకి ఆదేశాలు జారీ చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకొంది. కొన్ని రోజులుగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్ రెడ్డి పలు దఫాలుగా నీటిపారుదలశాఖ అధికారులు, సలహాదారులు, సీనియర్ న్యాయవాదులు, అంతర్రాష్ట్ర జలవనరుల విభాగం ఇంజినీర్లతో చర్చించారు. అనంతరం అన్ని పథకాలకు ఒకేసారి ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి.
ముఖ్య వివరాలివీ :
ఈ నెల 23 నుంచి బ్రిజేష్కుమార్ ట్రైబ్యునల్ సమావేశాలు జరగనున్న నేపథ్యంలో వచ్చిన జీవోలోని ముఖ్యమైన అంశాలు, ఏయే పథకాలకు డీపీఆర్ తయారీ అన్న వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
- రేలంపాడు బ్యాలన్సింగ్ రిజర్వాయర్ను నాలుగు నుంచి పది టీఎంసీలకు పెంచడం. అలాగే గట్టు బ్యాలన్సింగ్ రిజర్వాయర్ సామర్థ్యం 1.32 నుంచి 5 లేదా 10 టీఎంసీల సామర్థ్యానికి పెంచడం. జూరాల నుంచి నాలుగు టీఎంసీలు తీసుకొని అదనంగా 25 వేల ఎకరాల ఆయకట్టుకు నీరందించేందుకు నెట్టెంపాడు రెండోదశ పనులు కోసం చేయనున్నారు.
- పులి చింతల వెనకభాగం నుంచి బొజ్జతాండా, భీమతాండా ఎత్తిపోతలు పథకం. 0.5 టీఎంసీ వినియోగంతో మట్టంపల్లి మండలంలోని మూడు గ్రామాల్లో 1,380 ఎకరాల ఆయకట్టుకు నీరందించడం జరుగుతుంది.
- జూరాల నుంచి రోజుకు రెండు టీఎంసీల చొప్పున 100 టీఎంసీలు మళ్లించేలా వరద కాలువ పథకం ఉంది. నల్గొండ, మహబూబ్నగర్, వరంగల్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో 11.3 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు నీరు అందించే పథకం, మార్గం మధ్యలో చెరువులను నింపడం. అలాగే జూరాల వెనక భాగం నుంచి వరద సమయంలో 123 టీఎంసీలను మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోని దుర్భిక్ష ప్రాంతాలకు సరఫరా చేయడం వంటివి ఉన్నాయి.
- కోయిల్సాగర్ కింద 3.3 టీఎంసీలతో అదనంగా 13,500 ఎకరాలకు సాగు నీరు అందించడం.
- కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల రెండో దశ కింద శ్రీశైలం నుంచి 13 టీఎంసీలను మళ్లించి 93,531 ఎకరాల అదనపు ఆయకట్టు సాగులోకి రానుంది. ఇందుకోసం కాలువలు, హెడ్ వర్స్క్ సామర్థ్యం పెంచడంతో పాటు తాగునీటికి 7.12 టీఎంసీలు వినియోగించుకొనేలా మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు నివేదికను తయారు చేశారు.
- మహబూబాబాద్ జిల్లా డోర్నకల్ మండలం ముల్కపల్లి వద్ద 25 నుంచి 35 టీఎంసీల నిల్వ సామర్థ్యంతో రిజర్వాయర్ నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు.
- మహబూబాబాద్ జిల్లాలో 1.3 టీఎంసీలతో 13,201 ఎకరాలకు సాగు నీరిచ్చేందుకు మహబూబాబాద్ మండలం ఏదులపూసపల్లి వద్ద మున్నేరు నదిపై బ్యారేజీ నిర్మాణం చేయనున్నారు. ఇదే జిల్లాలోని మరిపెడ మండలం విసంపల్లి గ్రామం వద్ద ఆకేరు నదిపై 1.2 టీఎంసీలతో బ్యారేజీ నిర్మాణం చేయనున్నారు. గార్ల మండలం ముల్కనూరు గ్రామం వద్ద 11,871 ఎకరాలకు నీరిచ్చేందుకు మున్నేరుపై 1.2 టీఎంసీలతో బ్యారేజీ నిర్మాణం.
- హైదరాబాద్, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల తాగునీటి అవసరాలకు 3 రిజర్వాయర్ల నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. దేవులమ్మనగరం, దుండుమల్లారం వద్ద పదేసి టీఎంసీల చొప్పున, ఆరుట్ల వద్ద 5 లేదా 10 టీఎంసీల సామర్థ్యంతో రిజర్వాయర్లకు డీపీఆర్ల తయారీ చేపట్టనున్నారు.
- శ్రీశైలం ఎడమగట్టు కాలువకు కొనసాగింపుగా నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా కొల్లాపూర్ మండలం సోమశిల గ్రామం వద్ద నుంచి శ్రీశైలం బ్యాక్వాటర్ రోజుకు ఒక టీఎంసీ చొప్పున మళ్లించి 35 టీఎంసీల వినియోగంతో 3.99 లక్షల ఎకరాల అదనపు ఆయకట్టుకు నీటి సరఫరా చేయనున్నారు.
- ఖమ్మం జిల్లా తిరుమలాయపాలెం మండలం ఏదులచెరువు గ్రామం వద్ద ఆకేరు నదిపై బ్యారేజీ నిర్మించి 1.3 టీఎంసీల వినియోగంతో 13,129 ఎకరాలకు నీటిసరఫరా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
కృష్ణాలో మరిన్ని జలాల వినియోగమే లక్ష్యం - తెరపైకి కొత్త ప్రాజెక్టులు
కృష్ణా జలాల్లో చుక్క నీరూ వదలేది లేదు - 904 టీఎంసీలు సాధించాల్సిందే : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి