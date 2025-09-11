ఈసారి 'రికార్డు' గురి తప్పదు : 28న 10 వేల మందితో బతుకమ్మ వేడుకలు
Published : September 11, 2025 at 7:35 AM IST
Bathukamma Celebrations in Telangana : బతుకమ్మ పండుగను ఈసారి ఘనంగా నిర్వహించాలని జీహెచ్ఎంసీ భావిస్తోంది. ఏకంగా 10 వేల మంది ఆడపడుచులతో నిర్వహించి, ప్రపంచ రికార్డు నెలకోల్పేందుకు సిద్ధమైంది. 2016లో గిన్నిస్ బుక్లో స్థానం కోసం బల్దియా అధికారులు ప్రయత్నించగా, అది విఫలమైంది. భారీ వర్షం కారణంగా అప్పుడు చేసిన ఏర్పాట్లు ఫలితమివ్వలేదు. అంతా వృథా అయింది. కానీ ఈసారి పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లతో రంగంలోకి దిగుతామని జీహెచ్ఎంసీ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ ఆదేశాలతో పట్టణ సామాజికాభివృద్ధి విభాగం అదనపు కమిషనర్ ఎస్.పంకజ ఈ మేరకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
'జీహెచ్ఎంసీ తరఫున ఆరు వేల మందిని సమీకరిస్తున్నాం. మెప్మా, సెర్ప్లు శివారు జిల్లాల నుంచి మరో నాలుగు వేల మందికి తగ్గకుండా సమీకరిస్తాం. వారందరికీ 27న శిక్షణ ఇచ్చి, 28న ఎల్బీ స్టేడియంలో బతుకమ్మ వేడుకను నిర్వహిస్తాం. ఈ వేడుక కోసం తీరొక్క పూలతో 52 అడుగుల బతుకమ్మను సిద్ధం చేస్తున్నాం' అని పంకజ వెల్లడించారు. దసరా ఉత్సవాలను సైతం ఘనంగా నిర్వహించేందుకు వేర్వేరు ప్రభుత్వ శాఖలు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి.
22వ తేదీ నుంచి 26 వరకు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు : దసరా సందర్భంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈనెల 22 నుంచి 26 వరకు దేవాలయాలు, వారసత్వ కట్టడాల్లో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు.
27న కార్నివాల్ : హుస్సేన్సాగర్ ట్యాంక్బండ్పై 27న హెచ్ఎండీఏ ఆధ్వర్యంలో కార్నివాల్ నిర్వహిస్తారు. తెలంగాణ పిండి వంటకాలు, ఇతరత్రా తినుబండారాలు, ఆహార పదార్థాల ప్రదర్శన, వాటి విక్రయ కేంద్రాలు ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉంటాయి.
29న బతుకమ్మ పోటీలు : పర్యాటకశాఖ ఆధ్వర్యంలో నెక్లెస్ రోడ్డులోని పీపుల్స్ ప్లాజాలో బతుకమ్మ పోటీలు, మహిళా బైక్ రైడర్స్తో సమావేశాలు నిర్వహిస్తారు.
30న ర్యాలీ : సచివాలయం ముందున్న అమరవీరుల స్తూపం నుంచి వందల మంది మహిళలు ట్యాంక్బండ్పై బతుకమ్మ ఘాట్ వరకు బతుకమ్మ ఆడుతూ ర్యాలీగా వెళ్తారు.
21 నుంచి వేడుకలు ప్రారంభం : తెలంగాణ పండుగ అయిన బతుకమ్మ గురించి ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించేలా ఓ కార్నివాల్ తరహాలో నిర్వహించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ నెల 21 నుంచి 30 వరకు ఈ వేడుకలు నిర్వహించనున్నట్లు పర్యటకశాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్టారావు వెల్లడించారు. బతుకమ్మ పండుగను ప్రతి ఏడాది తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నివసించే తెలంగాణ వాసులు ఎంతో ఘనంగా నిర్వహిస్తారు.
వేయి స్తంభాల గుడి వద్ద నుంచి ప్రారంభం : ఈ నెల 21 నుంచి 30 వరకు ఈ ఏడాది బతుకమ్మ వేడుకలు ఘనంగా జరగనున్నాయి. ఉత్సవాలను ఈ నెల 21వ తేదీన వరంగల్లోని చారిత్రాత్మక వేయి స్తంభాల గుడి వద్ద మొదలెట్టనున్నారు. అంతకు ముందు ఛాప్-2025, మన బతుకమ్మ పోస్టర్లను ఆవిష్కరించారు. ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా కాలేజీల్లో ప్రత్యేక బతుకమ్మ కార్యక్రమాలు, జిల్లాల్లో సదస్సులు నిర్వహించనున్నారు. అలాగే ఎయిర్పోర్ట్కు వచ్చే పర్యాటకులకు తెలంగాణ సంస్కృతిని చాటి చెప్పేలా జాపనద నృత్యాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
