వరదల నియంత్రణకు బృహత్తర ప్రణాళిక - ఓఆర్‌ఆర్‌ వరకు నీటి వనరుల జియో ట్యాగింగ్‌ - GHMC STORM WATER MASTER PLAN

ఓఆర్‌ఆర్‌ వరకు నీటి వనరుల జియో ట్యాగింగ్‌ - జీహెచ్‌ఎంసీని అనుమతిస్తూ పురపాలకశాఖ ఉత్తర్వు

Telangana Govt Green Signal To Storm Water Master Plan
Telangana Govt Green Signal To Storm Water Master Plan (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 8, 2025 at 2:17 PM IST

Telangana Govt Green Signal To Storm Water Master Plan : భారీ వర్షాలు కురిసినా హైదరాబాద్​లో వరద సమస్యలు తలెత్తకూడదనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఓఆర్​ఆర్​ లోపల ఉన్న ప్రాంతాలను కలిపి వరద నీటి వ్యవస్థ బృహత్తర ప్రణాళికను రూపొందించాలన్న జీహెచ్​ఎంసీ ప్రతిపాదనకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. వెంటనే కన్సల్టెన్సీని నియమించి, అధ్యయనానికి చర్యలు తీసుకోవాలని గురువారం పురపాలక శాఖ కార్యదర్శి కె.ఇలంబర్తి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. రాష్ట్రానికి ఆర్థిక, సామాజిక, సాంస్కృతిక కేంద్రమైన తెలంగాణ కోర్ అర్బన్​ రీజియన్ ప్రాంతానికి భవిష్యత్తులో వరద సమస్యలు తలెత్తకుండా గొలుసుకట్టు చెరువులు, నాలాలను అభివృద్ధి చేయాల్సిన ఆవశ్యకతను ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేశారు. లేదంటే వర్షాకాలంలో నగర వాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వెల్లడించారు. కరెంట్​ షాక్​ మృతులు పెరిగే అవకాశముందని తెలిపారు.

శివారు ప్రాంతాలు కూడా కలిపి : ఇప్పటివరకు జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలోని నాలాలపైనే సర్వేలు జరిగాయి. ఆ నివేదికలు కాగితాల వరకే ఉన్నాయి. శివారు ప్రాంతాల్లోని వరద నీటి వ్యవస్థకు ఎలాంటి ప్లాన్స్​ లేవు. ఇప్పుడు జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధితో పాటు శివారులోని ప్రాంతాలన్నింటినీ కలిపి ఓఆర్‌ఆర్‌ పరిధి మొత్తానికి డిజిటల్‌ సర్వే చేయనున్నారు. సర్వే ఆఫ్‌ ఇండియా, గూగుల్‌ పటాల ఆధారంగా కొన్ని దశాబ్దాల వెనక్కి వెళ్లి నాలాలు, చెరువులను గుర్తిస్తారు. వాటిని క్షేత్రస్థాయిలో సర్వే చేస్తారు. నాలాలు, చెరువుల హద్దులను అక్షాంశాలు, రేఖాంశాల ఆధారంగా జియో ట్యాగ్‌ చేస్తారు. భవిష్యత్తులో వరద నియంత్రణతో పాటు జలవనరుల ఆక్రమణలు జరగకుండా అధ్యయనం ఉపయోగపడుతుందని ఇంజినీర్లు వివరిస్తున్నారు. ఒకవేళ ఆక్రమణలు చేసినా సులభంగా తెలిసిపోతుందన్నారు. ఆక్రమణ తగ్గించే అవకాశం ఉందన్నారు.

ఉత్తర్వుల్లో ముఖ్యమైంది : హిమాయత్‌సాగర్, గండిపేట జలాశయాలు, హుస్సేన్‌సాగర్‌ పరీవాహక ప్రాంతాలు, వాటికి అనుసంధానమైన చెరువులు, వరద నాలాలు, మూసీ నదిని సమగ్రంగా అధ్యయనం చేసి, కాంటూర్‌ స్థాయిల ఆధారంగా ప్రవాహ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయాలని ఉత్తర్వులో వివరించారు, నాలాల ప్రస్తుత పరిస్థితి, ఆయా ప్రాంతాల్లోని పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా వాటిని ఏ మేర విస్తరించాలి, చెరువులను బలోపేతం చేయడం వంటి పలు అంశాలను జీహెచ్​ఎంసీ కార్యదర్శి ఇలంబర్తి ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.

నాలుగు ప్రధాన లక్ష్యాలు

1. వరద నివారణ : వరద ప్రవాహ స్థాయి అధికంగా ఉండే ప్రాంతాలు, అక్కడి నాలాలను అర్థం చేసుకుంటూ జనావాసాలను ముంపు నుంచి రక్షించే మార్గాలను గుర్తిస్తారు.

2. నీటి నాణ్యతకు రక్షణ : వరద కాలువల్లో కలుస్తున్న కాలుష్య జలాలను గుర్తించి, బాధ్యులపై చర్యలకు, కాలుష్య కట్టడికి బృహత్తర ప్రణాళిక ఉపయోగపడనుంది.

3. నిధుల సద్వినియోగం : మాస్టర్‌ప్లాన్‌ లేకపోవడంతో నాలాల అభివృద్ధి పనులు ఇష్టానుసారం చేస్తున్నారు. వాటిలో కొన్ని నిరుపయోగంగా మారడం, కొత్త సమస్యలను సృష్టిస్తున్నాయి. మాస్టర్‌ప్లాన్‌తో సమస్యాత్మక ప్రాంతాలను గుర్తించి, ప్రాధాన్యక్రమంలో సమస్యలను పరిష్కరించడం.

4. సుస్థిర అభివృద్ధి : నీటి ప్రవాహాన్ని నియంత్రించే మొక్కలు నాటడం, రెయిన్‌ గార్డెన్‌ల అభివృద్ధి, వరదను భూమిలోకి ఇంకించే భూగర్భ కాలువల అభివృద్ధికి ప్రతిపాదనలు రూపుదిద్దుకోనున్నాయి.

