రూ.20 లక్షలకు మించి బిజినెస్ జరుగుతోందా? - ఆ వ్యాపారులపై ప్రభుత్వం ఫోకస్ - TELANGANA GOVT FOCUS ON GST EVADERS

తెలంగాణలో జీఎస్టీ చెల్లింపులు చేయని వ్యాపారులపై ప్రభుత్వం ఫోకస్​ - ఆకస్మిక తనిఖీలు చేస్తున్న వాణిజ్య పన్నుల శాఖ - రూ.20 లక్షల ఆదాయం దాటితే పక్కా జీఎస్టీ చెల్లించాల్సిందే

Telangana Govt Focus on GST Evaders and Tax
Telangana Govt Focus on GST Evaders and Tax (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 15, 2025 at 12:01 PM IST

Telangana Govt Focus on GST Evaders and Tax : ఆదాయం ఏటా రూ.లక్షల్లో ఉంటున్నా, ఎలాంటి పన్నులు చెల్లించని వ్యాపారులను గుర్తించే విషయమై రాష్ట్ర వాణిజ్య పన్నుల శాఖ దృష్టి సారించింది. కర్ణాటకలో వాణిజ్య పన్నుల శాఖ తనిఖీల్లో పలువురు చిన్న వ్యాపారులకు రూ.లక్షల్లో ఆదాయం వస్తున్నప్పటికీ పన్ను చెల్లించడం లేదని తేలింది.

ఇటీవల కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో ఒక చిన్న వ్యాపారికి రూ.40 లక్షలకు పైగా వార్షికాదాయం వస్తున్నట్లు ఫోన్‌పే, తదితర యూపీఐ చెల్లింపుల పరిశీలన ద్వారా గుర్తించారు. కానీ ఆ వ్యాపారి ‘వస్తు, సేవల పన్ను (జీఎస్టీ)’ చెల్లించడం కాదు కదా అసలు రిజిస్ట్రేషన్‌ కూడా చేయించుకోలేదు. ఇలాంటి వ్యాపారులకు కర్ణాటక రాష్ట్ర వాణిజ్య పన్నుల శాఖ నోటీసులు జారీ చేస్తుండటంతో పలు రాష్ట్రాలు ఈ అంశంపై దృష్టి సారించాయి. ఈ మేరకు కర్ణాటకలో ఓ చిన్నవ్యాపారి కూరగాయలు, పండ్ల వ్యాపారం చేస్తుండగా రూ.29 లక్షల జీఎస్టీ చెల్లించాలని నోటీసులు ఇచ్చారు.

ఇక నుంచి అందరిపై ఫోకస్ : ఇప్పుడు వీధుల్లో బండ్లపై పానీపూరీ, ఇతర ఆహార పదార్థాలు, కూరగాయలు, పండ్లు వంటివి విక్రయించే వారు కూడా క్యూఆర్‌ కోడ్‌ స్కాన్‌ ద్వారా యూపీఐ చెల్లింపులను తీసుకుంటున్నారు. వారికి వచ్చే ఆదాయం బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమవుతోంది. ఇలా ఒక్కో వ్యాపారికి సంవత్సరానికి ఎంత ఆదాయం వస్తోందనే వివరాలను వాణిజ్య పన్నుల శాఖలు సేకరిస్తున్నాయి.

అంతగా పట్టించుకోని ప్రభుత్వాలు : ఏ వ్యాపారి వార్షిక టర్నోవర్‌ అయినా రూ.20 లక్షలు దాటితే జీఎస్టీ గుర్తింపు సంఖ్య (ఐఎన్‌)ను తీసుకోవడానికి రాష్ట్ర వాణిజ్య పన్నుల శాఖ వద్ద తప్పనిసరిగా నమోదు చేయించుకోవాలి. ఇందుకుగానూ ఆ వ్యాపారి ఆధార్‌ సంఖ్య, వ్యాపారం చేసే స్థలం చిరునామా వంటి వివరాలన్నీ ఆన్‌లైన్‌లో సమర్పించాలి. కానీ చిన్న వ్యాపారాలు చేసే పలువురు ఈ రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించుకోవడం లేదు. వీరి వ్యాపారాలు కూడా అంతగా ఉండవని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గతంలో పెద్దగా పరిగణలోకి తీసుకోలేదు.

అప్పటికే ప్రభుత్వం వద్ద ఫుల్ డేటా : తెలంగాణలో కరోనా లాక్‌డౌన్‌ విధించడానికి ముందే ఇలాంటి చిన్న వ్యాపారుల లావాదేవీల వివరాలను రాష్ట్ర వాణిజ్య పన్నుల శాఖ సేకరించింది. వీరిలో ఎక్కువ ఆదాయం ఉన్నవారికి నోటీసులు ఇవ్వాలని కసరత్తు చేస్తున్న క్రమంలో కరోనా వ్యాప్తి పెరిగి లాక్​డౌన్ విధించడంతో దాన్ని పక్కన పెట్టేశారు. తాజాగా కర్ణాటకలో వేల మంది చిన్న వ్యాపారులకు ఏటా రూ.20 లక్షలకు పైగా ఆదాయం వస్తున్నట్లు గుర్తించిన నేపథ్యంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ వ్యవహారంపై దృష్టి సారించారు.

క్షేత్రస్థాయిలో వ్యాపారాలు చేసే వారిపై ఆకస్మికంగా తనిఖీలు చేస్తున్నామని, లావాదేవీల్లోనైనా అధిక మొత్తంలో ఆదాయం ఉన్నట్లు గమనిస్తే వారు జీఎస్టీ చెల్లిస్తున్నారా? లేదా? అనేది పరిశీలిస్తామని రాష్ట్ర వాణిజ్య పన్నుల శాఖ కమిషనర్‌ కె.హరిత ‘ఈటీవీ భారత్​’కు తెలిపారు. తెలంగాణలో చిన్న వ్యాపారుల లావాదేవీలపై పూర్తిస్థాయిలో తాము దృష్టిపెట్టలేదని, కానీ అనుమానం వచ్చినవారి వ్యాపారాలను మాత్రం తనిఖీ చేస్తామని పేర్కొన్నారు. ఎవరైనా ఏటా రూ.20 లక్షలకు మించి ఆదాయం వచ్చే వ్యాపారం చేస్తుంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా జీఎస్టీ ఐఎన్‌కు నమోదు చేసుకున్నారా లేదా తనిఖీ చేస్తామని వివరించారు. అలా చేసుకోకపోతే వెంటనే రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించుకోవాలని నోటీసు ఇస్తామని తెలిపారు.

