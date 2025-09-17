ETV Bharat / state

ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు తాత్కాలిక బదిలీలు - జీఓ 190 జారీలో ట్విస్ట్​!

జీఓ 317 బాధితులకు ఉపశమనం - జీఓ 190 జారీ చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - ఒక్కో ఉద్యోగికి ఒక్కసారే అవకాశం - గరిష్ఠంగా మూడేళ్లు డిప్యుటేషన్‌

Temporarily Transfers for Govt Employees
Temporarily Transfers for Govt Employees (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 17, 2025 at 8:26 AM IST

3 Min Read
Telangana Govt Employees Temporary Transfers Under GO 317 : రాష్ట్రంలో జీవో 317 ద్వారా ప్రభుత్వోద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులను జిల్లాలు, జోన్లకు కేటాయించిన నేపథ్యంలో నష్టపోయిన వారికి ప్రభుత్వం తాత్కాలిక ఉపశమనం కలిగించింది. సొంత జిల్లాలను వదిలి ఇతర జిల్లాలు, జోన్లకు వెళ్లిన వారికి ఖాళీల లభ్యత ఆధారంగా కోరుకున్న చోట గరిష్ఠంగా మూడేళ్లపాటు డిప్యుటేషన్‌పై పనిచేసే అవకాశం కల్పించింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంగళవారం జీఓ 190 జారీ చేసింది. ఆయా శాఖలు దరఖాస్తుకు, బదిలీలకు వేర్వేరుగా షెడ్యూల్‌ జారీ చేస్తాయి.

ఇదీ నేపథ్యం : తెలంగాణలో ఇటీవల కొత్త జిల్లాలను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను 2021లో జీఓ 317 ద్వారా సీనియారిటీ ఆధారంగా ఆయా జిల్లాలకు కేటాయించారు. ఇది సీనియర్ ఉద్యోగులను ప్రభావితం చేయకపోయినా, జూనియర్ ఉద్యోగులు తమ సొంత జిల్లాలను వదిలి ఇతర జిల్లాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. అప్పటి నుంచి స్థానికత ఆధారంగా కేటాయించాలని, తమకు అన్యాయం జరిగిందని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉద్యోగులు ఆందోళనలు చేశారు.

తాత్కాలిక బదిలీకాలం పూర్తయ్యాక : దాంతో అప్పటి ప్రభుత్వం స్పౌస్, పరస్పర బదిలీలు నిర్వహించింది. తాము అధికారంలోకి వస్తే జీఓ 317 బాధితులకు న్యాయం చేస్తామని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా మ్యానిఫెస్టోలో హామీ ఇచ్చింది. అధికారంలోకి వచ్చాక మంత్రి దామోదర్‌ రాజనర్సింహ ఛైర్మన్‌గా మంత్రివర్గ ఉపసంఘాన్ని ప్రభుత్వం నియమించింది. ఆ కమిటీ సూచనల మేరకు ఇప్పటికే జీవిత భాగస్వామి, పరస్పర బదిలీలు చేశారు. ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన వారికి డిప్యుటేషన్లు ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. అర్హులకు మూడేళ్లపాటు ఒక్కసారి మాత్రమే డిప్యుటేషన్‌కు అనుమతిస్తారు. వారి తాత్కాలిక బదిలీకాలం పూర్తయ్యాక మిగిలిన వారిలో అర్హులుంటే వారికి ఇస్తారు.

జీఓ 317 ప్రకారం : జీఓ 317 ద్వారా 25,000 మంది ఉపాధ్యాయులు తమ సొంత జిల్లాలను వదిలి ఇతర జిల్లాలకు వెళ్లారు. వారిలో సుమారు 6,000 మంది జీవిత భాగస్వాములు, పరస్పర బదిలీల ద్వారా సొంత జిల్లాలకు, కోరుకున్న జిల్లాలకు వచ్చారు. ఇక 19 వేల మంది మిగిలి ఉన్నారు. పదోన్నతులు పొందిన వారు తప్ప, మిగిలిన వారు తాత్కాలిక బదిలీలకు అర్హులు. అదే తరహాలో ఇతర శాఖల ఉద్యోగులు డిప్యుటేషన్లపై మూడేళ్లపాటు కోరుకున్న జిల్లాల్లో పనిచేయవచ్చు.

జీఓ 190లో ముఖ్యాంశాలు :

  • డిప్యుటేషన్లను సంబంధిత శాఖల కార్యదర్శులు ఆమోదిస్తారు.
  • ఉద్యోగి క్యాడర్, విభాగం ఒకటే అయి ఉండాలి. ఆశించిన జిల్లాలో ఖాళీలు ఉండాలి.
  • జీఓ 317 కేటాయింపుల తర్వాత పదోన్నతి పొందినవారు, స్పౌస్, పరస్పర బదిలీల ద్వారా లబ్ధి పొందినవారు డిప్యుటేషన్లకు అనర్హులు.
  • డిప్యుటేషన్‌ అనంతరం ఉద్యోగిని మాతృ జిల్లాకు పంపుతారు.
  • క్రమశిక్షణ చర్యలు పెండింగ్‌లో ఉన్నవారిని డిప్యుటేషన్లకు పరిగణించరు.
  • టీఏ, డీఏ చెల్లించరు.

నిరంతర పోరాటంతోనే విజయం: ఉద్యోగుల జేఏసీ నిరంతర పోరాటం వల్ల మరో విజయం సాధించామని, ప్రభుత్వోద్యోగులకు డిప్యుటేషన్ల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీఓ 190 జారీ చేసిందని జేఏసీ ఛైర్మన్‌ మారం జగదీశ్వర్, ప్రధాన కార్యదర్శి ఏలూరి శ్రీనివాసరావు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. జీఓ జారీ చేసినందుకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, క్యాబినెట్‌ సబ్‌ కమిటీ ఛైర్మన్‌ దామోదర్‌ రాజనర్సింహ, సీఎస్‌ రామకృష్ణారావు తదితరులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ‘జీఓ జారీ చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు. టీచర్లు బదిలీ అయితే ఆయా పాఠశాలల్లో బోధనకు ఇబ్బంది లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి’ అని టీఆర్‌టీఎఫ్‌ రాష్ట్రాధ్యక్షుడు కటకం రమేశ్‌ కోరారు.

