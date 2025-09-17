విజన్-2047లో యువతదే కీలక పాత్ర : జిష్ణుదేవ్ వర్మ
విజన్ - 2047 లక్ష్యాలు, జాతీయ విలువలు గురించి తన ఆలోచనలను ‘ఈటీవీ భారత్’తో పంచుకున్న జిష్ణుదేవ్ వర్మ - యువతలో జాతీయతా భావం పెంపొందించాల్సిన అవసరం ఉందని వెల్లడి
Published : September 17, 2025 at 10:54 PM IST
Telangana Governor Jishnu Dev Varma on Vision 2047 : స్వాతంత్య్రం సిద్ధించి వంద సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకునే నాటికి భారత్ అభివృద్ధి చెందిన దేశాల సరసన నిలవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని, ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలంటే యువతదే కీలక పాత్రని తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ తెలిపారు. జైపూర్లో నిర్వహించిన యువ సంసద్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి వచ్చిన గవర్నర్ ‘ఈటీవీ భారత్’తో మాట్లాడారు. విజన్ - 2047 లక్ష్యాలు, జాతీయ విలువలు గురించి తన ఆలోచనలను ‘ఈటీవీ భారత్’తో పంచుకున్నారు.
యువతలో జాతీయతా భావం పెంపొందించాల్సిన అవసరం ఉంది : నేటి యువతకు ఎంతో అవగాహన ఉందని జిష్ణుదేవ్ వర్మ తెలిపారు. అభివృద్ధి, వారసత్వం కలిసి ఉంటేనే భారత్ అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా అవతరించగలదని అన్నారు. ఈ విషయంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో తాను ఏకీభవిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తూనే భారతీయ విలువలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని సూచించారు. యువతలో జాతీయతా భావం పెంపొందించాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు. వారు మొబైల్ స్క్రీన్పై కాకుండా సంసద్ వంటి వేదికలపై పాల్గొనేలా చూడాలని, ఇలాంటి వేదికలు యువత సర్వతోముఖాభివృద్ధికి దోహదం చేస్తాయని పేర్కొన్నారు.
డు వారు కన్న కలలే భారతదేశ భవిష్యత్ను నిర్దేశిస్తాయి : వికసిత్ భారత్ - 2047 లక్ష్యాన్ని సాధించే బాధ్యత జనరేషన్ జడ్పేనే ఉందని జిష్ణుదేవ్ వర్మ అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రజాస్వామ్య విలువలు వారికి తెలియజేయాలని అన్నారు. నేడు వారు కన్న కలలే భారతదేశ భవిష్యత్ను నిర్దేశిస్తాయని ఆయన వెల్లడించారు. సన్మార్గంలో నడవడం, దేశమే ముందు అనే స్ఫూర్తిని వారిలో రగిలించడం ముఖ్యమని అన్నారు.
తెలంగాణ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది : ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ గురించి గవర్నర్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని అన్నారు. జన్ జడ్ రాష్ట్రానికి ప్రధాన బలం అని పేర్కొన్నారు.
రామోజీ రావును రాబోయే తరాలు గుర్తుంచుకుంటాయి : అలాగే రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు, దివంగత రామోజీ రావుకు ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ నివాళులు అర్పించారు. రామోజీ రావు పేరు వినగానే ఆయన ముందుచూపు, పని విధానమే గుర్తొస్తుందని తెలిపారు. హైదరాబాద్లో రామోజీ ఫిల్మ్సిటీని నిర్మించి ఒక ల్యాండ్మార్క్ను సృష్టించారని అన్నారు. రామోజీ రావు వ్యక్తిత్వం, సమాజానికి చేసిన సేవలు, దూరదృష్టిని రాబోయే తరాలు గుర్తుంచుకుంటాయని జిష్ణుదేవ్ వర్మ వెల్లడించారు.
